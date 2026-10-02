El potencial terapéutico del fondo oceánico es la razón de ser de PharmaMar. iStock

La biofarmacéutica PharmaMar celebra 40 años buscando soluciones frente al cáncer desde el mar: cuatro décadas de investigación pionera en el océano que han impactado en la vida de más de 150.000 pacientes en todo el mundo.

La empresa española que explora el mar en busca de tratamientos contra el cáncer: 200 expediciones y un 37% de éxito en sus investigaciones

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LO ESENCIAL Las claves PharmaMar cumple 40 años investigando compuestos marinos para desarrollar tratamientos oncológicos; sus fármacos han beneficiado a más de 150.000 pacientes en más de 70 países. La compañía ha realizado más de 200 expediciones y reúne más de 550.000 muestras de invertebrados y microorganismos, la mayor colección marina del mundo. Su equipo de más de 400 profesionales en Colmenar Viejo ha logrado una tasa de éxito acumulada del 37% y tres medicamentos aprobados para varios tipos de cáncer. Desde 1986, PharmaMar ha invertido más de 2.000 millones de euros en I+D y mantiene proyectos para tumores sólidos y leiomiosarcoma, junto a iniciativas de protección de la biodiversidad marina.

El cáncer es una de las enfermedades con mayor prevalencia en España: se estima que, cada año, se diagnostican 290.000 nuevos casos. La tasa de supervivencia global supera ya el 55% en estos pacientes (datos de la Sociedad Española de Oncología Médica), por lo que el reto de avanzar en terapias y soluciones médicas que minimicen este impacto es constante entre la comunidad científica.

Hace 40 años, PharmaMar apostó por una idea visionaria para ello: buscar tratamientos oncológicos en el fondo marino.

El origen de la ciencia a menudo nace de una pregunta sencilla. Si la tierra ofrece compuestos medicinales, ¿por qué no el mar? En 1986, PharmaMar convirtió esa hipótesis en su razón de ser. Hoy, esa visión ha impactado en la vida de más de 150.000 pacientes.

La firma celebra ahora sus 40 años. Cuatro décadas transformando la biodiversidad marina en esperanza para miles de familias en todo el mundo.

Más de 200 expediciones

El potencial del océano es la premisa que ha guiado este trabajo. Pero la empresa no es sencilla: ¿dónde empezar a buscar?

Para responder a esta pregunta, los científicos de la compañía han realizado más de 200 expediciones por océanos de todo el planeta.

De esas profundidades han extraído una colección de muestras incomparable que se nutre, principalmente, de invertebrados y de microorganismos marinos:

Colección récord : PharmaMar ha reunido más de 550.000 muestras marinas, la mayor colección del mundo.

: PharmaMar ha reunido más de 550.000 muestras marinas, la mayor colección del mundo. Presencia global : sus tratamientos llegan a pacientes en más de 70 países.

: sus tratamientos llegan a pacientes en más de 70 países. Impacto real: más de 150.000 personas se han beneficiado de sus fármacos.

“La investigación científica y el compromiso con los pacientes han sido siempre el eje de nuestro trabajo”, afirma José María Fernández, fundador y presidente de PharmaMar.

“Este aniversario”, prosigue, “es un reconocimiento al esfuerzo de todos los profesionales que han transformado una visión científica en soluciones terapéuticas reales”.

Una tasa de éxito del 37%

Recoger la muestra es el primer paso. Pero, hasta que el fármaco se ha desarrollado y llega al paciente, esta materia prima recorre un camino cuya segunda parada, paradójicamente, está lejos de la costa: Colmenar Viejo, en Madrid.

En las instalaciones de la compañía en esta localidad madrileña trabaja un equipo de más de 400 profesionales de alta cualificación científica. Ellos se encargan de aislar sustancias químicas para evaluar su potencial terapéutico frente a tumores y, en el caso de obtener una respuesta positiva, de las rigurosas evaluaciones preclínicas y clínicas que vienen después.

Con esta labor, PharmaMar ha alcanzado una tasa de éxito acumulada del 37% en sus investigaciones. Esta cifra supera con creces la media del sector farmacéutico, situada en el 10%. Hasta la fecha, PharmaMar ha desarrollado ocho compuestos en ensayos clínicos y ha obtenido la aprobación de tres medicamentos. Estas terapias combaten patologías complejas como:

El sarcoma de tejidos blandos.

El cáncer de ovario.

El mieloma múltiple.

El cáncer de pulmón de célula pequeña.

Investigador trabajando en un laboratorio. iStock

Liderazgo inversor en I+D

El otro pilar que sustenta el compromiso de PharmaMar con la ciencia es el esfuerzo financiero.

La innovación requiere recursos constantes, por lo que, desde su fundación en 1986, la farmacéutica ha destinado a I+D más de 2.000 millones de euros actualizados.

Estas cifras han situado a PharmaMar a la cabeza del ranking español de inversión en I+D en relación con sus ingresos durante una década.

El pasado año, por ejemplo, destinó el 57% de sus ingresos a este concepto. Se trata de un porcentaje que la sitúa como la compañía española que más invierte en esta materia en proporción a sus ingresos y por empleado.

Además, su trayectoria acumula hitos significativos:

Pionera nacional : realizó el primer ensayo clínico de oncología en España.

: realizó el primer ensayo clínico de oncología en España. Hito europeo : fue la primera empresa española en recibir la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) por procedimiento centralizado.

: fue la primera empresa española en recibir la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) por procedimiento centralizado. Reconocimiento estadounidense: logró “Aprobación Acelerada” de la FDA en Estados Unidos para uno de sus tratamientos.

Proyectos de futuro

El mar parece infinito y aún guarda muchos secretos en las profundidades. El potencial es extraordinario y por eso PharmaMar no se detiene. El futuro se construye hoy en sus laboratorios, donde mantiene una sólida cartera de proyectos clínicos activos.

Entre las nuevas líneas de investigación figuran alternativas para el tratamiento del leiomiosarcoma. Asimismo, avanzan compuestos en fases tempranas como el PM54 y el PM534, diseñados para combatir tumores sólidos.

El compromiso de la firma va más allá del laboratorio. En 2023 nació la Fundación PharmaMar con un triple objetivo:

Impulsar la investigación científica.

Fomentar la divulgación en la sociedad.

Proteger la biodiversidad marina como fuente esencial de vida y salud.

Cuarenta años después, las olas siguen guardando respuestas. Guiada por la ciencia y volcada en mejorar la vida de los pacientes, PharmaMar mantiene intacta su pasión por explorar el océano en busca de nuevas curas y, sobre todo, de esperanza.

Este contenido ha sido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de EL ESPAÑOL, en colaboración con PharmaMar.