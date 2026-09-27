Es oficial: las empresas tienen prohibido hacer pruebas médicas obligatorias que no sean específicas del trabajo

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Las claves Generado con IA Las empresas solo pueden exigir pruebas médicas relacionadas con los riesgos específicos del puesto de trabajo, no chequeos generales. La vigilancia médica suele requerir el consentimiento del trabajador, salvo en casos justificados por riesgos laborales concretos o por ley. Los exámenes obligatorios deben ser proporcionales y provocar las menores molestias posibles, siguiendo protocolos adaptados al riesgo. La empresa no puede acceder a datos médicos detallados, solo a conclusiones sobre la aptitud laboral y medidas preventivas necesarias.

Un reconocimiento médico de empresa no puede convertirse en un chequeo general para conocer cualquier aspecto de la salud del trabajador. Las pruebas deben guardar relación con los riesgos reales del puesto y, como regla general, necesitan el consentimiento de la persona.

Así lo establece el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Según esta norma, la vigilancia de la salud debe realizarse "en función de los riesgos inherentes al trabajo" y los reconocimientos obligatorios son una excepción, no la regla.

El Ministerio de Sanidad lo explica de una forma similar en sus guías de salud laboral: la vigilancia debe ser específica respecto a los riesgos identificados en la evaluación del puesto y su alcance tiene que quedar restringido a ellos.

Eso significa que trabajar en una oficina, conducir un autobús o manipular sustancias peligrosas no justifica las mismas pruebas. El contenido del reconocimiento debe adaptarse al trabajo concreto, no aplicar indiscriminadamente un catálogo médico idéntico a toda la plantilla.

La Ley 31/1995 parte de un principio claro. El trabajador decide si se somete a la vigilancia médica, mientras que la empresa tiene la obligación de ofrecérsela cuando resulte necesaria desde el punto de vista preventivo.

Las pruebas

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo recuerda que solo existen tres grandes excepciones. Una aparece cuando el reconocimiento resulta imprescindible para conocer los efectos de las condiciones laborales sobre la salud.

La segunda permite imponerlo cuando el estado de salud puede suponer un peligro para el propio trabajador, sus compañeros o terceras personas. La tercera aparece cuando una disposición legal establece expresamente la obligatoriedad ante determinados riesgos o actividades peligrosas.

Incluso en esos casos, la empresa no obtiene libertad para pedir cualquier análisis. Según el propio artículo 22, las pruebas deben provocar las menores molestias posibles y ser proporcionales al riesgo que se pretende controlar.

El Reglamento de los Servicios de Prevención concreta todavía más esta obligación. Su artículo 37 establece que la vigilancia de la salud debe someterse a protocolos específicos relacionados con los factores de riesgo a los que esté expuesto cada trabajador.

El mismo reglamento señala que la historia clínico-laboral debe incluir información sobre el puesto, el tiempo que la persona lleva desempeñándolo y los riesgos detectados. Los estudios complementarios también deben realizarse en función de esos riesgos laborales.

Por ejemplo, la exposición al amianto, determinados agentes cancerígenos o ciertos riesgos profesionales cuenta con protocolos específicos. En esos escenarios existe una justificación preventiva concreta para efectuar controles que no tendrían sentido en un trabajador sin esa exposición.

La Ley General de la Seguridad Social establece además reconocimientos obligatorios en determinados puestos con riesgo de enfermedad profesional. La obligación nace precisamente de ese riesgo específico, no de la mera capacidad de la empresa para ordenar un examen médico.

El Tribunal Constitucional dejó una advertencia especialmente clara en su sentencia 196/2004. El caso afectaba a una trabajadora de Iberia que se sometió a un reconocimiento laboral en el que terminó detectándose consumo de drogas sin haber sido informada adecuadamente.

El Constitucional concluyó que aquellas pruebas excedían la finalidad para la que la trabajadora había aceptado el reconocimiento. Entregar voluntariamente una muestra de orina no equivale a autorizar cualquier análisis posterior.

La sentencia insiste además en que, cuando una prueba busca datos ajenos a los riesgos laborales previstos, el trabajador debe recibir una información específica y previa sobre lo que se pretende analizar y sobre el alcance de ese examen.

El tribunal entendió que utilizar aquellos resultados para declarar a la trabajadora no apta vulneró su derecho a la intimidad. La vigilancia de la salud no puede convertirse en una puerta trasera para obtener datos médicos que no respondan a su finalidad preventiva.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña abordó nuevamente la cuestión en abril de 2026. El conflicto afectaba a trabajadores de Bershka Logística expuestos a manipulación manual de cargas, posturas forzadas y movimientos repetitivos.

En aquel procedimiento se reclamaba que los reconocimientos fueran obligatorios después de haberse detectado enfermedades profesionales. Sin embargo, el tribunal confirmó que no se daban los requisitos necesarios para imponerlos de forma general en aquella sección.

La resolución es relevante porque muestra que la existencia de riesgos laborales no convierte automáticamente cualquier examen en obligatorio. La obligatoriedad necesita una justificación jurídica y preventiva suficiente para el puesto y las circunstancias concretas.

Algunos trabajos

La sentencia de abril de 2026 no era firme cuando fue dictada y admitía recurso de casación para unificación de doctrina. Aun así, su razonamiento mantiene la línea restrictiva que rodea los reconocimientos obligatorios.

La protección de la intimidad tampoco significa que cualquier trabajador pueda rechazar siempre cualquier examen. El Tribunal Supremo ha avalado, por ejemplo, los reconocimientos periódicos obligatorios de vigilantes de seguridad y escoltas.

En una sentencia de 2018, el Supremo consideró que existía un interés adicional al del propio trabajador. La salud del vigilante puede afectar directamente a compañeros y terceras personas, lo que permite aplicar una de las excepciones previstas por la ley.

La misma lógica puede aparecer en otros trabajos relacionados con conducción, determinados agentes peligrosos o actividades sometidas a normas específicas. Lo decisivo sigue siendo que exista una relación demostrable entre la prueba y el riesgo laboral.

De hecho, el BOE publicó en enero de 2026 un acuerdo que establece reconocimientos obligatorios para trabajadores que realizan tareas de conducción e incluye controles de alcohol y drogas. La propia regulación vincula esas pruebas con posibles repercusiones sobre el trabajo.

Otro límite importante aparece después del reconocimiento. Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los datos médicos concretos están reservados al trabajador, al personal sanitario responsable y a las autoridades sanitarias.

La empresa no debería recibir diagnósticos, analíticas detalladas ni información clínica que no necesita. Lo que puede conocer son las conclusiones sobre la aptitud para desempeñar el puesto y la necesidad de adoptar o mejorar medidas preventivas.

El INSST lo resume de forma muy clara: el empresario no puede conocer el contenido concreto de las pruebas o sus resultados médicos sin consentimiento expreso. La información empresarial debe limitarse a aquello necesario para prevenir riesgos.

Por eso, recibir una convocatoria para un reconocimiento obligatorio no significa renunciar a la intimidad sanitaria. El trabajador puede preguntar qué pruebas se realizarán, para qué sirven y qué riesgo profesional justifica cada una.

La regla que atraviesa toda la normativa es sencilla: la medicina del trabajo está destinada a prevenir daños relacionados con el empleo. No es un chequeo general al servicio de la empresa ni una autorización para conocer cualquier aspecto de la salud de su plantilla.