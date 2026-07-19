Jorge Ángel, enfermero: "Apaga el aire acondicionado antes de dormir y pon un humidificador si no quieres problemas"

Una mujer usando el mando a distancia de un aire acondicionado Freepik Omicrono

Las claves

Las claves Generado con IA Dormir toda la noche con aire acondicionado puede resecar el ambiente y causar irritación en vías respiratorias y piel. El enfermero Jorge Ángel recomienda enfriar la habitación antes de dormir y apagar el aire durante la noche para evitar molestias. Usar un humidificador puede ayudar si el ambiente está muy seco, pero debe mantenerse limpio y no superar el 50% de humedad. Ventilar la casa con aire natural y evitar el flujo directo de aire frío sobre el cuerpo son medidas clave para dormir mejor en verano.

Dormir con calor puede ser desesperante, pero dejar el aire acondicionado encendido toda la noche tampoco siempre sienta bien. La habitación se enfría, la garganta amanece seca y algunas personas se levantan con congestión, piel tirante o molestias musculares.

El enfermero Jorge Ángel ha explicado en TikTok por qué conviene usarlo con más cabeza durante las noches de verano. Su consejo es sencillo: enfriar la habitación antes de acostarse, apagar el aparato al dormir y vigilar que el ambiente no quede demasiado seco.

"El aire acondicionado baja mucho la humedad del ambiente", señala. Según explica, esa sequedad puede irritar las vías respiratorias y la piel, además de agravar problemas como alergias, bronquitis o asma en personas predispuestas.

La explicación del sanitario no implica pasar calor ni renunciar al aire acondicionado durante una ola de calor. El matiz está en evitar que el chorro frío y seco caiga durante horas sobre el cuerpo, especialmente mientras dormimos.

El aire acondicionado enfría, pero también retira humedad del aire. Ese efecto puede ser útil cuando el ambiente está cargado, aunque en un dormitorio pequeño y cerrado puede dejar una sensación de sequedad incómoda durante la noche.

La Clínica Mayo recuerda que el aire interior seco puede irritar los senos nasales, resecar labios y piel, y molestar la nariz y la garganta. Además, recomienda mantener la humedad del hogar entre el 30% y el 50%.

Cuando la humedad cae demasiado, las mucosas trabajan peor y la garganta puede amanecer áspera. En personas con asma, alergias o enfermedades respiratorias, ese ambiente seco puede resultar más molesto y favorecer despertares o tos nocturna.

El humidificador ayuda si se usa bien

El enfermero añade otro efecto cotidiano. Estar muchas horas expuesto al flujo frío directo puede enfriar el cuerpo y favorecer contracturas, rigidez o calambres musculares al despertar.

Jorge Ángel propone utilizar un humidificador cuando el ambiente queda muy seco. Puede ser útil en dormitorios donde el aire acondicionado reseca demasiado, sobre todo si se nota sequedad nasal, labios agrietados o irritación de garganta.

Conviene medir antes de añadir humedad a ciegas. Un higrómetro barato permite saber si el dormitorio está por debajo de ese rango saludable. Si la humedad ya es alta, un humidificador solo aumentará la sensación de bochorno.

Mayo Clinic advierte de que los humidificadores sucios o mal mantenidos pueden dispersar moho y bacterias, algo especialmente delicado para personas con asma o alergias. La humedad excesiva también favorece la proliferación de ácaros.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos recomienda vaciar y secar el depósito a diario, usar agua con bajo contenido mineral y limpiar los humidificadores portátiles cada tres días. Más humedad no siempre significa más salud.

También aconseja no superar el 50% de humedad relativa en casa. Si aparecen gotas en ventanas, paredes o muebles, el aparato está aportando demasiada humedad y conviene bajarlo, apagarlo o cambiarlo de lugar.

Cómo enfriar la habitación sin castigar el cuerpo

Enfriar el dormitorio antes de acostarse puede ser suficiente en muchas noches de verano. Así se evita dormir durante horas con el chorro frío directo sobre el cuerpo y con el ambiente cada vez más seco.

"Es mucho mejor utilizar la ventilación natural a través de las ventanas, encenderlo un poquito antes de irte a dormir y luego apagarlo", resume el enfermero. Esa ventilación funciona mejor cuando fuera ya refresca.

En las noches de calor intenso, también ayuda cerrar persianas durante el día, evitar que el sol caliente la habitación y ventilar en las horas más frescas. La OMS recomienda aprovechar el aire nocturno para refrescar la vivienda.

El Ministerio de Sanidad recuerda que el calor excesivo puede alterar las funciones vitales si el cuerpo no compensa bien la temperatura. Las personas mayores, los niños y quienes tienen enfermedades previas son los más vulnerables.

Por eso el aire acondicionado puede ser necesario en episodios de calor fuerte. Lo importante es usarlo de forma moderada, evitar temperaturas excesivamente bajas, no dirigir el flujo directamente al cuerpo y mantener limpios filtros y equipos.

Si la habitación sigue demasiado caliente, apagarlo por completo puede no ser viable. En ese caso, el modo nocturno, el temporizador o una temperatura suave pueden proteger del calor sin resecar tanto el ambiente.

Aunque pueden aparecer de forma puntual, cuando la tos, la falta de aire, las sibilancias, la irritación intensa o el insomnio se repiten noche tras noche, hay que tomar precauciones. En personas con asma, bronquitis crónica o alergias importantes, conviene consultar con un profesional.