La nueva vida de Olivia Munn tras sufrir cáncer: "Lo único que quería al enfrentar la muerte eran los pequeños momentos"

Las claves

Las claves Generado con IA Olivia Munn fue diagnosticada con cáncer de mama en estadio I gracias a una calculadora de riesgo, pese a tener pruebas de imagen normales. La actriz se sometió a cuatro cirugías en diez meses, incluyendo doble mastectomía, ooforectomía e histerectomía parcial, lo que redujo su riesgo de recaída a cero. Munn ha convertido su experiencia en una campaña pública para promover el uso de herramientas de evaluación de riesgo de cáncer de mama. Su testimonio ha disparado el uso de la calculadora de riesgo en un 4.000% y ha inspirado a otras mujeres a tomar medidas preventivas más allá de las pruebas rutinarias.

Olivia Munn ha convertido su diagnóstico de cáncer de mama en una misión pública de concienciación, donde mezcla vulnerabilidad personal, maternidad y activismo sanitario para impulsar el uso de herramientas de evaluación de riesgo.

En abril de 2023, la actriz estadounidense descubrió que tenía un cáncer de mama en estadio I, pese a no presentar síntomas y tras haber recibido una mamografía y una ecografía completamente normales, lo que refuerza la idea de que la detección precoz exige ir más allá de las pruebas rutinarias.

La clave estuvo en una calculadora de riesgo, el Lifetime Risk Assessment, un cuestionario gratuito que estima la probabilidad de desarrollar cáncer de mama a lo largo de la vida.

Munn obtuvo un 37,3%, por encima del umbral considerado de alto riesgo, lo que desencadenó el estudio más exhaustivo de su caso. A partir de ese resultado, su equipo médico inició una cascada de pruebas con resonancia magnética, ecografía y biopsia.

Las pruebas culminaron en el diagnóstico de un cáncer luminal B en ambos senos, un subtipo descrito como agresivo y de rápido crecimiento, especialmente temido por su capacidad de avanzar sin signos claros.

Ejemplo para otras mujeres

La respuesta terapéutica fue tan radical como inmediata: en apenas 10 meses se sometió a cuatro cirugías, incluida una doble mastectomía, y posteriormente a una ooforectomía y una histerectomía parcial, procedimientos que buscan cortar el suministro hormonal que alimenta este tipo de tumores.

Tras las intervenciones, los médicos calculan que su puntuación de riesgo ha caído a cero, una cifra que ilustra tanto el impacto de las decisiones quirúrgicas como el dilema de las mujeres que afrontan tratamientos que no sólo extirpan el tumor, sino órganos ligados a la fertilidad y a la identidad corporal.

Lejos de optar por un proceso de recuperación silencioso, Munn decidió exponer públicamente su historia y el papel que jugó la calculadora de riesgo, animando a otras mujeres a utilizar esta herramienta; desde que empezó a hablar de ello, su uso se ha disparado un 4.000%, según los datos difundidos por la propia plataforma.

Ese incremento masivo sugiere un cambio de comportamiento colectivo: mujeres que, más allá de la mamografía anual, incorporan la evaluación de riesgo como parte de su cuidado rutinario, especialmente aquellas con antecedentes familiares o factores obstétricos que pueden disparar esa puntuación silenciosa.

La actriz ha ligado esa misión a su experiencia como madre de dos hijos pequeños, Malcolm y Mei Mei, insistiendo en que la enfermedad le ha enseñado a valorar los momentos cotidianos y a experimentar la supervivencia como un privilegio más que como una pérdida irreparable.

"Una vez que te enfrentas a la posibilidad de la muerte y de no estar aquí, es... Para mí, todo lo que quería eran los pequeños momentos", ha contado la actriz en una entrevista concedida a la cadena estadounidense CBS.

En ella también ha reconocido que su experiencia le sirve como recordatorio de la gran fortuna que tiene de seguir con vida.