El último disparate de Trump: cree que los refrescos bajos en calorías matan el cáncer pese a que la ciencia dice lo contrario

Las directrices nutricionales promovidas por el gobierno de Trump han sido criticadas por científicos por contener mensajes contradictorios y cuestionables.

Expertos insisten en que no existen pruebas de que los refrescos light curen o prevengan el cáncer, y advierten sobre sus posibles efectos negativos en la salud.

El aspartamo, edulcorante común en estos refrescos, ha sido clasificado como 'posiblemente carcinogénico', aunque la evidencia actual no es concluyente.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cree que los refrescos bajos en calorías matan el cáncer. Así lo ha confesado Mehmet Oz, un médico cercano al líder estadounidense y al secretario de Salud y Recursos Humanos, Robert F. Kennedy Jr.

Las declaraciones se han producido en una reciente entrevista que le ha realizado Donald Trump Jr. a Oz: "Tu padre sostiene que los refrescos light son buenos para él porque matan la hierba —si se vierten sobre ella—; por lo tanto, deben matar las células cancerosas dentro del cuerpo".

Pese a haberse declarado siempre como republicano, no fue hasta el segundo mandato de Trump cuando Oz se adentró de lleno en el mundo de la política, pues actualmente dirige los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, una entidad que depende precisamente de Kennedy Jr.

El médico, que ha sido un rostro conocido de la televisión desde hace más de una década, también ha compartido en la mencionada entrevista una anécdota que vivió con Trump a bordo del Air Force One: al entrar en él vio que tenía un refresco de naranja sobre la mesa.

"¿Me estás bromeando?", le espetó Oz. Trump se empezó a reír y le dijo "esto me sienta bien, mata las células cancerosas". Una afirmación sobre la que "no existe ninguna base científica", como aclara a EL ESPAÑOL la nutricionista Paloma Quintana.

El dilema del aspartamo

No sólo no hay ningún estudio que respalde la afirmación que, según Oz, realizó Trump, sino que además el ingrediente principal que tiene la mayoría de estos refrescos, el aspartamo, es una de las sustancias más investigadas por su potencial para provocar cáncer.

En 2023, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), que forma parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), clasificó a este edulcorante artificial como "posiblemente carcinogénico para los seres humanos".

En esta categoría se incluyen aquellas sustancias sobre las que hay una evidencia "limitada" respecto a que pueda causar cáncer (en especial de hígado), pero no es concluyente. Uno de los estudios que más ha alimentado este debate no estableció una relación directa de causa y efecto.

Los resultados de este trabajo realizado en Francia con los datos de más de 100.000 personas demostraron que el aspartamo se asociaba con un riesgo de cáncer un 15% mayor. "A día de hoy tampoco hay evidencia como para afirmar que provoca cáncer de forma directa", apunta Quintana.

Aunque la ciencia aún no ha demostrado de manera concluyente que existe una relación entre los edulcorantes artificiales que se encuentran en los refrescos bajos en calorías y el cáncer, tampoco hay ningún dato científico que sugiera que estas bebidas pueden curar o prevenirlo.

Algunos estudios sí que han demostrado que el aspartamo podría afectar a la microbiota intestinal, teniendo posibles consecuencias para la salud metabólica de las personas ya que el aspartamo se asocia con ciertos cambios en diferentes partes del intestino.

No es el único problema con el que se vincula este producto que, por no tener calorías ni azúcares, se debe considerar saludable. Su consumo también genera adicción y desregula la percepción del sabor dulce; alimentos saludables como fruta y verdura terminan por no sabernos.

Una salud en entredicho

El propio Oz también recordó que Trump llegó a bromear con que los refrescos de naranja no podían ser malos para la salud porque se elaboraban con zumo de naranja concentrado que estaba "recién exprimida".

Por su parte, Donald Trump Jr. sugirió que tal vez hubiera algo de cierto en los hábitos que llevaba su padre: "Conozco a muchos hombres que rondan los 80 años, y no muchos tienen su nivel de energía, memoria y resistencia".

Él mismo presumió recientemente de tener una "salud perfecta" tras haberse sometido a un test que considera que debería ser obligatoria para quienes optan a la presidencia de EEUU; sin embargo, no aclaró de qué tipo de prueba se trataba, lo que genera dudas sobre su estado real.

Trump ha defendido la comida rápida y las bebidas azucaradas como parte de su estrategia para mantenerse sano. Y según contó Oz, "no quiere ponerse enfermo, así que come comida basura, preparada en grandes cadenas de renombre porque cuentan con controles de calidad".

Estas declaraciones sobre la dieta de Trump se producen en un contexto en el que su gobierno trabaja en la actualización de las directrices nutricionales del país, incluida la revisión de la pirámide alimenticia con la que se hace hincapié en apostar por "la comida de verdad".

Estas nuevas guías han sido duramente criticadas por los científicos puesto que incluyen evidentes autocontradicciones y mensajes cuestionables a la luz de la ciencia.

El texto, por ejemplo, recomienda no superar el 10% del valor calórico total con las grasas saturadas, mientras que aconseja el consumo habitual de carne, combinando "pocos ingredientes saludables con generosas dosis de ideología e intereses corporativos".