Un acto para vincular autismo y vacunación a 40 Є la entrada: la vuelta del antivacunas Pamiés indigna a médicos y familias

Entre los ponentes hay sanitarios inhabilitados o sancionados por difundir tesis sin evidencia, como la pediatra Isabel Bellostas.

El Colegio de Médicos de Ciudad Real y la Confederación Autismo España critican el evento por difundir teorías desacreditadas y suponer un riesgo para la salud pública.

Participan figuras conocidas del movimiento antivacunas como Josep Pàmies, multado por promover el MMS, y Andreas Kalcker, investigado por delitos contra la salud pública.

En pleno auge del sarampión en España debido, en parte, a la caída de las tasas de vacunación, el próximo mes de febrero se celebrará en Ciudad Real un congreso en el que se asocian las vacunas con el autismo y las enfermedades raras.

El anuncio de este evento, en el que participan rostros conocidos de movimientos antivacunas, ya ha provocado la reacción airada de diversas entidades que denuncian que la difusión de contenidos pseudocientíficos supone un riesgo para la salud pública.

El Colegio de Médicos de Ciudad Real ha sido uno de los últimos en sumarse a estas críticas, manifestando estar en contra de las pseudoterapias y de cualquier mensaje que ponga en duda la seguridad, eficacia y utilidad incuestionable de las vacunas.

Desde la Confederación Autismo España han mostrado una mayor contundencia en su comunicado pidiendo que no se celebre un evento que difunde teorías que están desacreditadas desde hace décadas por la comunidad científica internacional.

La directora de Incidencia Política y Social de esta organización, Paloma Rodrigo, señala a EL ESPAÑOL que estas ideas contrarias a la ciencia no sólo son dañinas para las familias y personas con autismo, sino para toda la ciudadanía.

Así lo reconoce la propia Ley General de Sanidad, aprobada en 1986, en la que se exige a las autoridades públicas a intervenir "cuando la actividad desarrollada tenga una repercusión excepcional y negativa en la salud de los ciudadanos".

Una década de impunidad

Entre los participantes de este congreso aparece el nombre del agricultor catalán Josep Pàmies, condenado a pagar una multa millonaria por aconsejar suplemento mineral milagroso (MMS, por sus siglas en inglés) para el autismo.

En su canal de Telegram, en el que acumula más de 70.000 seguidores, lo ha anunciado como "el momento de rematar a la Serpiente político-farmacéutica que tanto daño ha hecho y sigue haciendo".

El mensaje iba acompañado del precio de las entradas, que van desde los 25 euros (vía online) hasta los 40 euros, que incluye acceso al evento y un "cóctel degustación de platos manchegos".

"Lo que buscan, al final de todo, es el rédito económico", apunta el vocal de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas (APETP) Emilio Molina, quien opina que este recelo infundado no sólo es anacrónico sino que tiene unos intereses escondidos.

Y es que lo que busca en un congreso como este, en el que se ofrece una divulgación sobre daños por vacunas que no tiene ninguna evidencia, es infundir miedo y "hacerles creer que la medicina les quiere matar y él les quiere curar". Pasando por caja, eso sí.

Tanto Pàmies como el alemán Andreas Kalcker, otro de los participantes del acto que también ha sido investigado por un delito contra la salud pública, comercializan con el MMS, una lejía industrial que en España es ilegal ofertar como medicamento y cuyos efectos adversos pueden ser graves.

Pese a que la Generalitat le impuso una multa de 1,2 millones de euros, Pàmies se ampara en una supuesta insolvencia para evitar tener que pagarlas. La condena se le impuso en 2024, pero continúa vanagloriándose de sus actos.

En un vídeo publicado en sus redes, el pasado 23 de enero, asegura que no pagará las multas y seguirá defendiendo el uso del MMS "para ayudar a niños con autismo" pese a que estudios recientes ya han demostrado que la inmunización no aumenta el riesgo de sufrirlo.

Molina considera que Pàmies "podría estar en la cárcel con todo lo que lleva haciendo en estos últimos 10 años". El ejemplo más claro tal vez sea la difusión de un medicamento ilegal, por la que se establecen penas de prisión de 6 meses a 4 años.

Si no lo está ya es por la inoperancia de quienes deberían estar velando por el control de la salud pública: "Las autoridades sanitarias tienen la potestad para cancelar estos actos que se celebran desde hace una década sin demasiados problemas, aunque cada vez se les intenta poner más".

Ponente, pediatra e inhabilitada

Más allá de Pàmies y Kalcker, quienes participan en el ya citado congreso son, en su mayoría, profesionales sanitarios, algunos de los cuales han estado inhabilitados por sus respectivos colegios.

Es el caso de la pediatra Isabel Bellostas, que fue inhabilitada durante un año por el Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM) en junio de 2019. El motivo de la sanción fue "divulgar tesis contrarias a la evidencia sobre el origen y las causas del trastorno del espectro autista".

La entidad denunciante fue precisamente la Confederación Autismo España. Rodrigo no descarta que aunque entre los ponentes haya algunos que no están inhabilitados puede que lo estén en un futuro cercano. La propia Bellostas sigue apareciendo como colegiada en el ICOMEM.

El médico naturista Xavier Uriarte, que participa en otras de las mesas del congreso, también continúa como colegiado del Colegio Oficial de Médicos de Girona pese a que vende libros con títulos, como el de 'Los peligros de las vacunas', que dejan patente cuál es su opinión al respecto.