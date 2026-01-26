La OMS retira a España el estatus de país con el sarampión eliminado: las coberturas vacunales han caído

Imagen de archivo de una niña siendo vacunada del sarampión. Fernando Bizerra Jr. EFE

España ha perdido su estatus de país en situación de eliminación del sarampión tras el auge de esta infección a lo largo de 2025 en toda Europa, ha anunciado la Organización Mundial de la Salud (OMS).

No es el único país que lo hace. Reino Unido, Austria, Armenia, Azerbayán y Uzbekistán también lo habrían hecho, ha adelantado la agencia Reuters.

Otros países, como Francia y Rumanía, tienen una transmisión sostenida del virus, altamente contagioso pero prevenible mediante la vacunación.

Se considera que un país alcanza el estatus de eliminación del sarampión cuando no hay transmisión endémica durante tres años consecutivos. España había logrado este hecho en 2016.

El último informe semanal de 2025 de vigilancia epidemiológica en España que publica el Instituto de Salud Carlos III señalaba que se habían notificado hasta el día 28 de diciembre un total de 971 casos.

De ellos, 573 habían sido descartados y 397 confirmados, la mayor cifra desde que el virus se consideraba eliminado.

Entre los confirmados, sin embargo, se señalaba que 108 habían sido importados, 95 estaban relacionados con la importación y 194 tenían un origen desconocido o estaban siendo investigados.

Hasta dicho momento, el número de casos endémicos registrados por el Instituto Carlos III era de cero.

Estos informes se basan en las notificaciones de las redes de vigilancia epidemiológica de las comunidades autónomas. Son datos en bruto que, posteriormente, serán verificados y completados.

Para contener el sarampión es necesaria una alta cobertura vacunal, tanto en primera dosis (un mínimo del 95%) como en segunda (un mínimo del 90%).

Caída de las coberturas vacunales

En los últimos años, sin embargo, la vacunación ha caído, entre otras razones, por la dificultad de llegar a ciertos grupos de población durante la pandemia de Covid y un aumento de la desconfianza hacia las vacunas.

Los últimos datos completos sobre la vacunación frente al sarampión en España dan cuenta de esta caída, con cinco comunidades que no alcanzan el objetivo en la primera dosis y solo una que sí lo consigue en la segunda.

Según el Sistema de Información de Vacunaciones del Ministerio de Sanidad (Sivamin), entre 2019 y 2024 la cobertura de la primera dosis ha caído en 13 de las 17 comunidades y en la ciudad autónoma de Ceuta.

La de la segunda dosis ha disminuido en 12 comunidades, además de en Ceuta.

Si bien la bajada en algunas comunidades es de décimas, en otras es mucho mayor: en la primera dosis cae 4,59 puntos en Aragón (hasta el 94,05%), 6,52 puntos en Baleares (92,39%), 3,76 puntos en Comunidad Valenciana (94,56%) y nada menos que 19,79 puntos en Ceuta (78,37%).

En la segunda dosis, las grandes caídas son más numerosas: 8,62 puntos en Aragón, 10,82 en Baleares, 21,47 puntos en Cantabria (la cobertura solo es del 63,57%), 7,55 en Murcia y 8,13 en La Rioja.

Según Reuters, la decisión de retirar el estatus de sarampión eliminado en los países europeos se tomó el pasado septiembre, basándose en datos de 2024.

Sin embargo, la OMS solo ha dado a conocer la información este lunes, tras obtener el beneplácito de todos los países afectados.

Un informe de la propia organización publicado el pasado diciembre ya advertía del auge de esta enfermedad en todo el mundo.

Los casos de sarampión crecieron un 8% en el último lustro y uno de cada cuatro se dio en países donde se consideraba que estaba eliminado.