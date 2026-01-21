Retiran dos lotes de leche infantil Damira en España tras detectar un ingrediente tóxico y piden no consumirlos

Las claves nuevo Generado con IA Lactalis Nutrición Iberia retira voluntariamente dos lotes de leche infantil Damira en España por la presencia de la toxina cereulida. La cereulida, detectada en el ingrediente omega-6 ARA, puede causar trastornos digestivos como vómitos y diarreas. Los lotes afectados son DAMIRA NATUR 1 (lote 8000003307, caducidad 19/02/2027) y DAMIRA NATUR 2 (lote 8000003302, caducidad 29/01/2027). Se recomienda no consumir los productos afectados, tomar una foto del lote y desecharlos; para dudas, contactar con el servicio de atención al consumidor.

Lactalis Nutrición Iberia anuncia que está llevando a cabo la retirada voluntaria de varios lotes de leche infantil de la marca Damira, disponibles en farmacias y en la gran distribución, debido a la presencia de cereulida en un ingrediente suministrado por uno de sus proveedores.

Esta retirada se produce tras la alerta emitida por la asociación profesional francesa de nutrición infantil, explica la compañía en un comunicado, relativa a la posible presencia de cereulida en un ingrediente (el omega-6 ARA) suministrado por un proveedor internacional y utilizado en la composición de determinadas leches infantiles.

La cereulida puede provocar trastornos digestivos (vómitos y diarreas). Se trata de una toxina producida por ciertas cepas de la bacteria Bacillus cereus que puede encontrarse en materias primas como cereales, arroz, leche, carne, especias y otros productos de origen agrícola y ganadero.

Los productos retirados son DAMIRA NATUR 1 800g, con número de lote 8000003307 y fecha de caducidad de 19/02/2027; y DAMIRA NATUR 2 800g, con número de lote 8000003302 y fecha de caducidad de 29/01/2027.

Tras recibir esta alerta, y en paralelo con los análisis solicitados al proveedor del ingrediente en cuestión, Lactalis Nutrición Iberia puso inmediatamente en marcha análisis a través de un laboratorio independiente acreditado con el fin de evaluar los productos potencialmente afectados.

Los primeros análisis, realizados tanto en el ingrediente ARA como en el producto final mediante un método internacional normalizado, ofrecieron todos resultados conformes. Posteriormente, la empresa decidió llevar a cabo análisis complementarios sobre el producto reconstituido, es decir, el biberón preparado.

Estos últimos análisis, recibidos el 20 de enero, revelaron la presencia de cereulida y han llevado a Lactalis Nutrición Iberia como medida de precaución, a proceder a la retirada voluntaria de los lotes afectados.

"Somos plenamente conscientes de que esta información puede generar preocupación entre los padres de niños pequeños. Hasta la fecha, no se ha recibido ninguna reclamación ni notificación vinculada al consumo de estos productos", comunican desde la compañía.

"Invitamos a los consumidores a consultar la lista de productos y números de lote afectados que figura a continuación. Únicamente estos productos y números de lote están incluidos en esta retirada. Todos los demás productos, así como los demás lotes de estos mismos productos, pueden consumirse con total seguridad".

La compañía ha habilitado un número gratuito -el 900 10 23 36- para atender las consultas de los consumidores e informar de los siguientes pasos. Además, ante cualquier duda relacionada con la salud de los pequeños, recomienda "ponerse en contacto con un profesional sanitario".

Como resumen, se solicita a las familias: no consumir los productos pertenecientes a los lotes indicados; no devolver estos productos al punto de venta; tomar una fotografía clara y legible del número de lote que figura en la base de cada envase afectado, con el fin de permitir la tramitación de su solicitud de compensación, siguiendo las indicaciones específicas del Servicio de Atención al Consumidor; y finalmente desechar los productos afectados.