Armando Pérez, cardiólogo: "Le hicimos un cateterismo a una mujer de 101 años, y ahora con 112 es la más longeva de España"

Armando Pérez de Prado es cardiólogo intervencionista, jefe de la Unidad de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista del Complejo Asistencial Universitario de León, y presidente de la Fundación EPIC. En los albores de 2026, su mensaje es claro: doblegar la mortalidad cardiovascular en España pasa por que todos mejoremos nuestros hábitos diarios.

"La mayor parte del éxito contra la enfermedad cardiovascular no depende tanto de los médicos como del propio sujeto. De cambiar los hábitos de vida, de alimentación, de ejercicio. Nosotros ponemos la última 'guindita', una 'pastilla' maravillosa para el colesterol, una estupenda para abandonar el hábito tabáquico... Pero la media más sencilla es bajar de peso".

¿Qué valoración hace del estado de la enfermedad cardiovascular en España en 2025, cuando sigue siendo la principal causa de mortalidad?

Sí, la realidad es que todavía tenemos dos causas fundamentales de muerte: de un lado, la cardio y cerebrovascular, y del otro, el cáncer. La clave está en seguir apoyando la investigación e incidir en las causas prevenibles, que disminuyen la incidencia de complicaciones, de deterioro de la calidad de vida de los pacientes y, en última instancia, la mortalidad.

¿Cuáles son las herramientas que tenemos a nuestro alcance?

Todo va orientado a mejorar nuestro estilo de vida. Es evidente que hay que abandonar los hábitos de vida más sedentarios, cada vez está más claro que es un pilar del tratamiento. Hay que marcarse como objetivo al menos unos minutos diarios de ejercicio físico, que van a ayudar a controlar muchos factores de riesgo y a dotarte de mejor capacidad funcional.

Otro factor es la alimentación. Los niños tienen una nutrición mucho peor que la que teníamos hace 20, 30 o 40 años. Unido a la menor actividad física, provoca un aumento en el porcentaje de obesidad infantil. Esto es muy difícil de resolver de adulto, porque aumenta el tamaño y número de células que contienen adipocitos, y porque los hábitos arraigados son difíciles de cambiar.

Es el axioma de 'menos plato y más zapato': cuánto mejor estés en tu peso, más ejercicio vas a poder hacer y mejor te vas a encontrar. Además, ha habido un cambio en el paradigma. Antes no se consideraba que el ejercicio de fuerza fuera cardiosaludable, se recomendaba el aeróbico, pero ahora sabemos que permite perder peso sin perder músculo.

Y evidentemente, hay que evitar a los tóxicos. El tabaco es nuestro enemigo número uno, también por su conexión con el cáncer. Lo ideal es no fumar inicialmente, y si no, abandonarlo lo antes posible. Ahora tenemos una medicación muy eficaz que nos ayuda a conseguirlo. También para el colesterol, las ventajas para la prevención superan los efectos adversos.

En referencia al ejercicio de fuerza, ¿relacionamos la masa muscular con un mejor estado metabólico, más saludable para el corazón?

Es verdad. Los endocrinos ya dicen que los órganos metabólicos más importantes en el cuerpo no son la tiroides, sino la grasa y el músculo. El balance entre ambos es muy importante, y se hace hincapié en que a la hora de perder el peso se mantenga la masa muscular. ¡El objetivo no es tener un índice de masa corporal por debajo de 25 a costa de todo!

No hace falta que todo el mundo haga crossfit ni sentadillas con 200 kg. Pero equilibrar la grasa y el músculo va a permitirnos tener unos parámetros de análisis perfectos que frenen la enfermedad e incluso se revierta un poco.

¿Puede este equilibrio ayudar al paciente a sobrevivir mejor en caso de accidente cardiovascular, y con menos secuelas?

El entrenamiento del corazón hace que tengas una reserva frente a esas situaciones. No hay una regla fija, pero si tienes el corazón mejor entrenado, puedes tener una mejor supervivencia y una mejor calidad de vida tras un evento. Pero el grueso de la ventaja que ofrece la vida saludable es la prevención.

Es un factor importante de cara a la extensión de la esperanza de vida en España: no se trata solo de vivir más, sino con mejor calidad de vida.

Así es. La mujer más longeva de España vive en un pueblo de León y ha cumplido ahora 112 años. Hace 11 años tuvo un infarto y el cateterismo se lo realicé yo. Ahora que ha contado que toma una pastilla para bajar el colesterol, mis compañeros no entienden que se le haga prevención primaria, que es cuando no has tenido un evento cardiovascular.

¡Y yo les tengo que decir que no, que es prevención secundaria! Cuando ella tuvo el infarto, me tuvieron que convencer que con 101 años tenía que abrir la arteria. ¡Y 11 años después me trago mis palabras! Eso sí, tiene una genética privilegiada, y algo habrá hecho a la pastilla que quería quitarle mi compañero.

Estamos tratando pacientes de edades muy elevadas pero en condiciones biológicas perfectas. La edad es solo un número, pero en medicina cardiovascular es un número relativo. Hay gente de 95 años que están mejor que muchos de 65 porque se han cuidado. A menudo son abuelas 'pequeñitas' y delgadas, pocos llegan bien a los 95 con sobrepeso.

¿Y se está produciendo el fenómeno contrario: más accidentes cardiovasculares a edades cada vez más tempranas?

La causa principal de muerte súbita cardíaca en personas jóvenes es el infarto agudo de miocardio. Y, desgraciadamente, todavía hay un porcentaje importante que no llegan a ser atendidos porque ante una arritmia letal no da tiempo a nada. Pero también hay una mayor concienciación que ayude a que se detecte más.

Así que sí, se están viendo algunos casos más en jóvenes, pero no me atrevería a decir que haya un aumento. Puede que estemos eliminando los factores protectores que tenemos. La dieta mediterránea es nuestra ventaja competitiva. El país más longevo es Japón, su dieta es pescado, arroz y verduras, y eso lo tenemos más variado aún en la dieta mediterránea.

¿Es cierto que la inflamación sistémica es un riesgo cardiovascular mayor para las mujeres, mientras que para hombres sigue siendo el colesterol?

Lo que pasa es que la inflamación va íntimamente unida a la progresión de la enfermedad cardiovascular, tanto en hombres como en mujeres. El 'colesterol malo' se deposita en las arterias y causa estrecheces en las arterias, inflamándolas. Esto a su vez provoca más atracción de colesterol en un fenómeno de retroalimentación.

Varios estudios sobre los antiinflamatorios presentan resultados conflictivos, y el problema es que las mujeres están infrarrepresentadas. De momentos, lo interesante es atacar todos los focos posibles. El mayor riesgo de la inflamación es la ruptura de las placas de lípidos, es entonces cuando te provocan un infarto, un ictus o una embolia.

Y no solo la inflamación estimula las placas, también lo hace el tabaco o el estrés. Decimos, 'el estrés empeora la enfermedad cardiovascular', pero no, lo que hace es provocar cuadros agudos. Y además hace que no lleves una vida adecuada. El tipo que está estresado por su trabajo no tiene tiempo para ir al gimnasio.

¿Es cierto que la mortalidad cardiovascular en mujeres tiene que ver con que sus síntomas son más difíciles de reconocer?

Sí, absolutamente. Ahora tenemos herramientas muy importantes para diagnosticar, pero muchas veces no se busca atención médica porque el síntoma es atípico. La angina de pecho y el infarto están descritos en y por hombres, pero en las mujeres los síntomas no siempre son iguales. Y a menudo acaban con el especialista que no es.

En ocasiones, se achaca a un problema digestivo o muscular o será un otro problema, o se considera que por ser mujer su probabilidad de enfermedad cardiovascular es menor que en un hombre. Pero a partir de cierta edad igualas el riesgo, y a lo mejor una mujer fumadora tiene más riesgo que un hombre sano.

Pero tenemos las herramientas. El simple electrocardiograma de toda la vida es una prueba barata y tan eficaz que es una barbaridad. Tenemos herramientas de analítica, de electrocardiograma, TAC coronario, ecocardiograma... pero claro, para eso hay que buscar atención médica. Y si tus síntomas son un poco raros, no siempre llegas a hacerlo en el momento necesario.