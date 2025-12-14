Pamela, toxicóloga, alto y claro: "Cada vez vemos más infartos en gente joven, pueden estar relacionados con la cocaína"

Las claves nuevo Generado con IA Pamela Cabarcos, toxicóloga forense, advierte de un aumento de infartos en jóvenes posiblemente relacionados con el consumo creciente de cocaína. España alcanzó en 2022 el récord de muertes relacionadas con drogas en lo que va de siglo, con 1.266 defunciones, según el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones. Aunque el consumo de heroína está aumentando, las muertes por sobredosis de esta droga no se han disparado como en los años 80. La cocaína y los hipnosedantes, a menudo combinados con alcohol, son las sustancias más detectadas actualmente, y existe preocupación por el consumo sin conocer realmente la composición de las drogas.

Lo que antes se llamaba sobredosis hoy se conoce como rasupsi. Es el acrónimo de 'reacción aguda a sustancias psicoactivas'. De ello sabe mucho Pamela Cabarcos, investigadora del Instituto de Ciencias Forenses de la Universidad de Santiago de Compostela y coordinadora de toxicología forense de la Asociación Española de Toxicología.

"Incluimos todo tipo de sustancias psicoactivas, es decir, que afectan al sistema nervioso central", explica. "Y también las muertes con carácter intenacional, autolíticas".

Estas son algunas de las razones por las que España ha alcanzado un récord de muertes relacionadas con las drogas en lo que va de siglo, según el último informe del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones. Fueron 1.266 defunciones, la mayor cifra desde 1996.

Cabarcos apunta que las concentraciones de sustancias (suelen ser más de una) a veces no justifican la muerte de la persona. En otras ocasiones, en cambio, "nos sorprende encontrar concentraciones que tienen que ser mortales en personas vivas".

La investigadora gallega se cuida mucho de extrapolar conclusiones de su trabajo diario, pero sí apunta que quizá se ha perdido el miedo a las drogas, sobre todo porque quedan lejos los tiempos de las inyecciones y el miedo al VIH y a la hepatitis.

Ojo: aunque todavía no han visto sobredosis de heroína, sí se sabe que está volviendo a aumentar su consumo. En su tierra, señala, optan más por drogas 'tradicionales' como cocaína, heroína y cannabis, y menos por las llamadas nuevas sustancias psicoactivas, como pueden ser el GHB y la ketamina.

Que sean conocidas no quiere decir que estas sustancias 'tradicionales' sean más seguras. De hecho, sospecha que el aumento de los infartos en gente joven puede estar relacionada con el consumo de cocaína, que cada vez es mayor.

En 2022 se alcanzó un pico de muertes que era la mayor cifra en lo que va de siglo. ¿Cómo tenemos que interpretar esa cifra? ¿Debería preocuparnos?

Nosotros abarcamos las muestras biológicas de Galicia y no todas, porque algunos forenses las envían a Madrid. El informe del Plan Nacional sobre Drogas dice que, hasta el año 90, la tendencia era claramente ascendente por la epidemia de la heroína; luego bajó esa tendencia con pequeños repuntes ocasionales.

A partir del año 2019 hay una clara tendencia ascendente. Lo que vemos nosotros es que las sobredosis se mantienen año tras año, y vuelve a ver consumo de heroína. Eso que se asocia a partir de los años 80, una crisis que influyó mucho en Galicia por el narcotráfico. El consumo de heroína no es el de antes pero sí llama la atención.

¿Se están observando muertes por sobredosis de heroína?

No tanto. Detectamos consumo de heroína en los detenidos que nos llegan, gente que se pone a disposición judicial por tema de drogas. Muchas veces, a estos drogodependientes se les somete a un control para ver si dejan de consumir, porque tiene aparejados beneficios penitenciarios. Pero muertes por consumo de heroína, no.

¿Hay alguna razón para esta tendencia ascendente del consumo desde 2019?

No la conozco, pero te doy una opinión personal: quizá se le ha perdido el miedo al consumo. En los años 80, era la vía era parenteral, ya sabes: problemas de sida, hepatitis… A partir del 90 se empezó a potenciar otro tipo de vías, como la nasal. Esto evitaba el contagio de este tipo de infecciones.

Puede que se vea ahora el consumo como más seguro pero, a título personal, no lo sé.

¿Hay mucho mito en torno a las muertes por consumo de drogas en España?

No son las muertes que se producían en los años 80. Moría mucha gente en Galicia por consumo de heroína. Hay una película sobre Carmen Avendaño, 'Heroína', creo que tenía cinco hijos y dos de ellos fallecieron a causa del consumo de heroína. Se enfrentó a los narcotraficantes, fundó Érguete y consiguió que a los adictos se les considerara enfermos, no delincuentes, y que se crearan para ellos centros de ayuda a los toxicómanos, no que se les metiera en la cárcel.

¿Cuál es el perfil del drogodependiente en la actualidad?

Más hombres que mujeres. Se vio que ha aumentado la edad media de los fallecidos, está en torno a los 47 años. No se da tanto el sida como antes, aunque esa información no la tenemos porque nosotros recibimos las muestras del Instituto de Medicina Legal de Galicia, y en la solicitud de análisis el forense plasma la información que considera relevante para el caso, y muchas veces no lo detallan todo.

Creo que, precisamente por el aumento de la edad media de los fallecidos, en el registro específico de mortalidad por el Plan Nacional sobre Drogas han quitado la limitación de edad.

Cuando hablamos de sobredosis, ¿de qué hablamos?

Los mecanismos de muerte, en caso de los opiáceos, es la depresión respiratoria, arritmias cardíacas y, sobre todo, edema agudo de pulmón, es muy característico.

La cocaína se asocia mucho a los problemas cardiovasculares. De hecho, se están viendo bastantes infartos en gente joven, por eso es necesario tirar un poco del hilo hacia atrás y ver si detrás de ese infarto puede haber un consumo de drogas como la cocaína. A nivel cardíaco, afecta el consumo.

La cocaína parece que nunca pasa de moda. ¿No le tenemos miedo?

En el estudio 'Edades' se ve que tiene una tendencia ascendente. Y lo vemos aquí, hay mucho consumo de cocaína. Así como las nuevas sustancias psicoactivas, al menos aquí en Galicia, no las demandan, los consumidores gallegos todavía son muy tradicionales, por así decirlo. Sigue habiendo consumo de cocaína, heroína, cannabis…

El aumento de los hipnosedantes, ¿de qué manera nos retrata como sociedad?

Se asocia a un carácter autolítico. Vemos antidepresivos y antipsicóticos combinados con alcohol, muchas veces para envalentonarse… Vemos que la cifra de suicidios es alta, pero ya no solo se da en adultos, que también, sino en gente joven.

¿Qué droga considera más peligrosa por la combinación entre su potencial tóxico y su aceptación social?

Buff… El mercado es tan amplio que es difícil responder a esa pregunta. Todas las NPS [nuevas sustancias psicoactivas], cannabinoides sintéticos… El problema es que muchas veces las gente los consume, incluso el fentanilo, sin saberlo. Porque resulta que una partida de heroína puede tener fentanilo, con lo cual potencia mucho más el efecto. Consumen pero sin saber lo que consumen.

Muro de pago

¿Existen nuevos antídotos contra la sobredosis?

En las benzodiacepinas está el flumazenilo. En opiáceos, la naloxona, ahora suena más porque en Estados Unidos hay dispensadores en la calle debido a la crisis del fentanilo. Para el resto de drogas se aplica un tratamiento sintomático.