Golpe al cáncer de pulmón: así es Alectinib, el nuevo fármaco oral aprobado por Sanidad que evita la quimioterapia

El Sistema Nacional de Salud financiará la primera y única terapia oral tras la cirugía para pacientes con cáncer de pulmón ALK+, que afecta mayoritariamente a personas jóvenes y no fumadores, en fases iniciales de la enfermedad que podría venir a sustituir a la quimioterapia por sus notables beneficios.



Alectinib, desarrollado por Roche y al que el Ministerio de Sanidad acaba de dar su aprobación para su financiación, es la primera y única terapia dirigida tras la cirugía para este tipo de cáncer en las primeras fases, en las que la mitad de los pacientes recaen pasados cinco años de la operación y el tratamiento con quimioterapia.



Este fármaco ha demostrado destacados beneficios frente a la quimioterapia, que es el tratamiento estándar para este tipo de cáncer después de la cirugía, pero con el que sólo se ha conseguido aumentar un 5,4% la supervivencia global a cinco años en estadios precoces.



Así, Alectinib ha demostrado reducir el riesgo de recaída y de muerte en un 76% y en un 78% el de recaída cerebral y muerte en los que han sido operados, ha valorado Javier de Castro, jefe de sección de Oncología Médica de La Paz de Madrid, durante su presentación este miércoles.

También produce muchos menos efectos secundarios y los que provoca, que están relacionados con este tipo de tratamientos y son fundamentalmente de tipo gastrointestinal y alteración de las transaminasas, son bien tolerados.



Eso sí, el paciente debe seguir revisiones periódicas más frecuentes que si hubiera tenido los cuatro ciclos de quimioterapia, y debe tener más precaución los primeros meses.



Se trata de una pastilla de toma diaria durante dos años y, en caso de enfermedad avanzada, mientras tenga beneficio clínico, lo que lo hace un tratamiento mucho mejor tolerado, ha destacado, por su parte, Mariluz Amador, directora médico de Roche Farma España.



Por todo ello, el fármaco se revela como un avance para cubrir una clara necesidad médica en esas fases iniciales de la enfermedad.



Cada año se detectan en España más de 30.000 casos de tumores de pulmón, que supone la primera causa de mortalidad por cáncer, con más de 22.000 fallecimientos anuales.





De ellos, el 85% son Cáncer de Pulmón No Microcítico (CNMP), de los cuales el 5% presentan alteraciones en el gen ALK, un subtipo que afecta en mayor medida a personas más jóvenes (con una mediana de 50 años) y poco o nada fumadores.

Estos tumores son más frecuentes además en mujeres y presentan un alto riesgo de desarrollar metástasis cerebrales que otros.



Gracias a la implementación y los avances de las pruebas de biomarcadores, actualmente es posible realizar un diagnóstico molecular temprano de ALK, y ello es primordial para identificar a los pacientes que pueden beneficiarse de este tratamiento, ha subrayado Fernando López-Ríos, jefe de Sección de Anatomía Patológica del Hospital 12 de Octubre.



En este sentido, dar con las alteraciones genómicas de cada tumor permite seleccionar la terapia dirigida más adecuadas y eficaces, y contar con esta información en fases iniciales es esencial, por ello, Alectinib "abre la posibilidad a que todos los pacientes con cáncer de pulmón tengan acceso a estudios de biomarcadores".