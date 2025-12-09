El sarampión regresa: 1 de cada 4 brotes se dio en países donde estaba eliminado y observan 'puntos débiles' en la vacuna

La eficacia de la vacuna disminuye si la primera dosis se administra antes de los 12 meses de edad, lo que ha llevado a algunos países a ajustar sus calendarios vacunales.

Para proteger a la población, la cobertura vacunal debe superar el 95%, pero a nivel global la primera dosis solo alcanza el 84%.

Aunque las muertes por sarampión han caído un 11% desde 2019, los casos han aumentado un 8% en el último lustro.

El sarampión está resurgiendo: uno de cada cuatro brotes en 2023 ocurrió en países donde se consideraba eliminado.

La batalla contra el sarampión tiene dos caras. Una es la del éxito indiscutible de las vacunas: evitaron 58 millones de muertes en el último medio siglo.

La otra es que los avances de los últimos años han perdido fuelle y algunos países están desandando el camino andado desde entonces.

En el último lustro, los casos de sarampión han crecido un 8%, según un informe reciente de la Organización Mundial de la Salud.

De los 59 grandes brotes que hubo el año pasado, una cuarta parte ocurrió en países donde la enfermedad se consideraba eliminada, es decir, habían pasado más de 12 meses desde el último caso endémico.

La buena noticia es que las muertes se han reducido un 11% entre 2019 y 2024. En este último año se registraron aproximadamente 95.000, uno de los niveles más bajos desde el año 2000, cuando eran unas 780.000 anuales.

Sin embargo, hay una cuenta pendiente: la vacuna es altamente eficaz, pero para proteger a una población (es decir, que las personas que no la hayan recibido por la razón que sea no sean vulnerables) hace falta que la cobertura se sitúe en torno al 95% como mínimo.

Globalmente, la cobertura de la primera dosis se sitúa en el 84%, ligeramente por debajo de los niveles prepandemia.

España, en esto, es uno de los países mejor posicionados. La cobertura en primera dosis es del 96,65%, según los datos del Sistema de Información de Vacunaciones del Ministerio de Sanidad.

Hasta ahí, todo bien. Sin embargo, en la segunda dosis, aunque la cobertura sigue siendo alta, no alcanza el nivel deseado: 91,75%.

La cifra, sin embargo, no refleja con fidelidad la variabilidad que hay en el país, donde seis comunidades y una ciudad autónoma (Baleares, Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana, Madrid, País Vasco y Ceuta) no alcanzan el 90%.

Hay un problema adicional. La vacuna del sarampión ha demostrado una alta eficacia, pero esta puede variar en función de la edad en que se dio la primera dosis.

El estudio de un brote reciente en la región francesa de Auvergne-Rhône-Alpes ofrece una realidad a veces poco tenida en cuenta.

Se trata de una región donde, contrariamente a otras en Francia, tiene una alta cobertura vacunal, en torno al 89% de las dos dosis.

Un trabajo publicado en la revista Eurosurveillance desmenuza el brote. Ocurrió en un centro de enseñanza secundaria y afectó a 64 personas, 57 niños y 7 adultos.

La cobertura vacunal en el centro era alta: del 93,5%. El brote afectó a 37 vacunados con dos dosis y 24 no vacunados. Es decir, los no vacunados fueron más susceptibles de contraer el sarampión.

Entre estos últimos, además, hubo tres hospitalizaciones: dos estudiantes y un adulto.

Eficacia disminuida

Los investigadores, liderados por Thomas Bénet y Erica Fougère, de la unidad regional de la agencia francesa de salud pública, se centraron en los casos vacunados.

Comprobaron que la edad media en que recibieron la primera dosis los casos vacunados fue de 10,8 meses, mientras que en los vacunados que no se contagiaron era de 14,4 meses.

Parece una diferencia nimia. Después de todo, la pauta completa de la vacuna del sarampión (que se ofrece junto a la de la rubeola y la parotiditis) consta de dos dosis.

En la actualidad, la primera dosis se suele dar a los 12 meses. Hace unos años había más variabilidad, sin embargo, y también hay situaciones excepcionales que cambian las recomendaciones.

Por ejemplo, Francia vivió una situación epidémica en torno a 2010-2011, lo que llevó a vacunar de la primera dosis antes de tiempo: a los 9 meses, e incluso a los 6 como forma de proteger a un bebé expuesto al virus.

Los investigadores observaron que la eficacia vacunal en aquellos estudiantes con la pauta completa que habían recibido la primera dosis a los 12 meses como pronto superaba el 95%.

En cambio, esta baja al 83,3% si la primera dosis se dio entre los 9 y los 11 meses después del nacimiento, y al 60,7% si se había dado entre los 6 y los 8 meses.

José Gómez Rial, portavoz de la Sociedad Española de Inmunología, explica que esto tiene que ver con "la transferencia de anticuerpos maternos, que protege a los bebés en los primeros meses de vida pero que neutralizan la vacuna".

El inmunólogo explica que hay mucha variabilidad en el efecto de esa transferencia. "Estaba claro a los 6 meses y muchos países empezaron a vacunar a los 9 por eso, Francia entre ellos. En España se empezó vacunando a los 15 meses".

La evidencia científica se ha ido decantando a dar la primera dosis a los 12 meses, algo que lleva haciendo España hace muchos años.

"Solo se recomienda darla a los 9 si se va a viajar a zonas de riesgo y esa dosis no contaría para el esquema de vacunación: harían falta otras dos".

De hecho, Francia introdujo la tercera dosis en 2024 para casos donde la primera fue administrada de forma más temprana. El trabajo de Eurosurveillance apoya esta decisión.

Con todo, Gómez Rial destaca la importancia de la segunda dosis y alerta de que en los últimos años "hay un goteo a la baja y esto puede generar un riesgo".

Las dudas en torno a la vacunación que se generan incluso desde organismos poco oficiales está logrando que algunas familias dejen pasar esta segunda dosis. Son pocas pero, dadas las altas coberturas que necesita la vacuna para proteger del sarampión, hay que estar pendiente.

"En España no es algo alarmante pero hay regiones con lagunas en la cobertura. Si continúa ese goteo a la baja, van a estar más expuestas".