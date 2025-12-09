Las infecciones respiratorias ponen contra las cuerdas a las urgencias en España: "No habrá tregua hasta pasada la Navidad"

Las autoridades sanitarias recomiendan volver a usar mascarillas en centros sanitarios y residencias, así como reforzar las medidas preventivas y la vacunación en grupos de riesgo.

El adelanto de la epidemia se atribuye a la variante K de la gripe A, que es más contagiosa pero no necesariamente más grave.

La gripe lidera el repunte de casos, con un incremento de más del 83% y afectando especialmente a niños de 1 a 4 años.

Las infecciones respiratorias han aumentado casi un 25% en España en la última semana, presionando fuertemente los servicios de urgencias.

La ola de infecciones respiratorias sigue al alza en España y no parece que vaya a dar tregua. Las comunidades autónomas, en un intento de frenarla, han recomendado la vuelta de las mascarillas a centros sanitarios y residencias de mayores, pero la escalada parece imparable.

Los últimos datos del Ministerio de Sanidad muestran un aumento casi del 25% en las infecciones respiratorias entre la semana pasada y la anterior. Así, la prevalencia a nivel nacional ha pasado de 521,3 casos por cada 100.000 habitantes a 643, como muestra.

Esto ha provocado la preocupación de los médicos de Urgencias. Llevan semanas viendo como estas infecciones aumentan la presión sobre estos servicios, pero el punto crítico estaba en este puente de diciembre.

Desde la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) detallaron la semana pasada que las infecciones respiratorias agudas (IRAs) han aumentado un 30% su afluencia, aunque todavía no han alcanzado su pico, como contó la agencia de noticias Europa Press.

Para ellos, este puente de diciembre, que acaba de terminar, era un punto crítico. Según sus estimaciones, esperaban que la presión asistencial llegara a aumentar hasta un 20% en algunos centros.

David Andina, pediatra de Urgencias, ya advertía también de esto en su cuenta de X (antes Twitter), mostrando preocupación por el incremento en la curva de la gripe. "El puente de diciembre va a ser salvaje en los Servicios de Urgencias y no habrá tregua hasta pasada la Navidad", decía tajante en la red social.

‼️ Esta curva de la gripe ya no hay quien la aplane.



El puente de diciembre va a ser salvaje en los Servicios de Urgencias y no habrá tregua hasta pasada la navidad.



Se suma la curva epidémica del virus respiratorio sincitial.



Es la tormenta perfecta. pic.twitter.com/kb1ERKxlVy — david andina (@daandina) December 3, 2025

La gripe a la cabeza

La gripe lidera la curva de las IRAs. Entre la semana pasada y la anterior, la prevalencia de gripe casi se duplicó. Aumentó más de un 83%, pasando de 41 casos cada 100.000 habitantes a 75,3, según el Sistema de Infección Respiratoria Aguda, (SiVIRA), que publica el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

Esta cifra quintuplica, prácticamente, la registrada la temporada anterior en el mismo periodo el año pasado, con 15,5 casos cada 100.000 habitantes.

El grupo más afectado es el de los niños de entre uno y cuatro años, con 208,3 casos por 100.000 habitantes, un 80,7% más que la semana anterior.

Tras ellos, el grupo de entre 5 y 19 años se sitúa en 189,2 casos, lo que se traduce en un aumento del 13,8% en siete días, como observó el pasado viernes Europa Press.

Las tasas de COVID-19 han registrado un incremento más modesto. En una semana pasaron de 3,3 casos cada 100.000 habitantes a 3,6, según los últimos datos registrados. Lo mismo ha ocurrido con la bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años, que han aumentado de 318 casos a 384.

Este incremento de la circulación de las IRAs acarrea también complicaciones para los hospitales, como advertían desde SEMES el pasado viernes. Ya se está viendo el resultado con un mayor número de descompensaciones en pacientes con patologías crónicas, especialmente cardiópatas y personas con trastornos respiratorios.

Los más afectados por estas complicaciones están siendo los colectivos más vulnerables, personas mayores, inmunodeprimidas o con enfermedades oncohematológicas, como contó Europa Press.

De hecho, la tasa de hospitalización por IRAs se situaba ya la semana pasada en 15 casos por cada 100.000 habitantes. La gripe A está detrás del 26% de estos casos.

Una gripe más contagiosa

La semana pasada, la agencia de noticias recogía declaraciones de Javier Millán, vicepresidente de SEMES, en las que explicaba que este adelanto de la epidemia de la gripe en España se debe a la variante K de la gripe A.

Este subtipo se transmite más rápido, aumentando la presión asistencial, pero no tiene por qué generar casos más graves de la enfermedad, añadió el experto.

A las mutaciones que le confieren más velocidad de contagio, hay que sumar que su presencia en temporadas anteriores ha sido menor, por lo que no se ha podido generar antes una inmunidad contra ella, como explicó hace unas semanas EL ESPAÑOL.

Entonces, Diego García, de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, subrayó a este diario la importancia de las vacunas contra el virus, sobre todo en los grupos de riesgo, que ya se ha demostrado que protegen en gran medida contra la enfermedad grave de esta variante.

Por su parte, los expertos de la SEMES resaltan la importancia de aplicar medidas preventivas para reducir los contagios. Algunas son lavarse las manos frecuentemente, taparse la boca y la nariz al estornudar o toser y evitar pañuelos desechables. También recomiendan evitar el contacto muy cercano (eso incluye no saludar dando besos)

Asimismo, recomiendan a las personas con gripe, o síntomas compatibles, el uso de mascarilla cuando estén con más personas, sobre todo en zonas con ventilación escasa y en centros sanitarios. También deberían emplearla los cuidadores sanos de pacientes con el virus y quienes acudan a locales cerrados con aglomeraciones.