Nei, española en Países Bajos, sobre la mala calidad de la sanidad: "Fuera de España es una mierda, todo es privado"

En general, la calidad de la sanidad ha empeorado progresivamente en todo el mundo, sin que España sea una excepción. Sin embargo, nuestro país sigue gozando de buena fama en este ámbito, especialmente si nos comparamos con nuestros vecinos europeos, donde gran parte o todo su sistema es de índole privado. La sanidad española destaca por su calidad, cantidad de hospitales y gestión económica, a pesar de que estos aspectos hayan ido en detrimento durante los últimos años.

De hecho, no son pocas las experiencias como la de la usuaria de TikTok @neivlogss, la cual ha relatado recientemente su experiencia en sus visitas a centros de salud de Groningen, en Holanda. Su conclusión ha sido clara "la sanidad fuera de España es una mierda".

Cómo es la sanidad en otros países europeos

A modo de resumen, recordemos que el Sistema Nacional de Salud de España es un sistema público, de cobertura universal, financiado principalmente por los impuestos generales del estado. De hecho, informes recientes sugieren que el sistema aún mantiene "niveles relativamente altos de eficiencia y un nivel aceptable de equidad" en comparación a otros países europeos.

Por su parte, el sistema sanitario de los Países Bajos se fundamenta en un seguro obligatorio de salud gestionado por aseguradoras privadas sin ánimo de lucro que ofrecen un paquete básico universal. Por otro lado, para cuidados a largo plazo, existen otros seguros sociales obligatorios. Los ciudadanos deben contratar este último seguro, y existen formas de compensar a aquellas personas con bajos ingresos. Sin embargo, este sistema se acompaña de primas y copagos dependiendo del caso, algo que no sucede con el sistema español.

En el caso de Nei, el nombre real de esta usuaria, explica que acudió por segunda vez a la consulta de su médico, al cual describe como "un encanto, un amor, majísimo", pero que llegar a ser atendida puede llegar a ser complicado. Su percepción del sistema neerlandés es que "todo es privado", "si vas a urgencias no te atienden".

Cuenta que empezó con un dolor de hombro significativo, para el cual le recetaron ibuprofeno dos veces al día en su primera consulta. Cuando volvió de nuevo por ese mismo dolor, explica que "le hicieron algo más de caso", pero que no consideraron realizar pruebas como una radiografía o iniciar antiinflamatorios hasta que ella misma lo mencionó activamente.

Por otro lado, solicitó un escrito a su médico para dárselo a sus jefes y poder dejar de realizar determinadas tareas en su trabajo. Su médico accedió, y le remitió a su secretaria. Sin embargo, la usuaria se encontró con un nuevo problema, dado que las trabajadoras de recepción trabajaban de forma muy diferente: una de ellas ("la maja") accedió de buen grado a su petición para imprimir este escrito; sin embargo, posteriormente fue atendida por otra compañera ("la borde") que declinó realizar dicha tarea.

En general, Nei se queja especialmente de los tiempos de espera, la falta de seguimiento y la necesidad de que sea ella quien haya tenido que "dirigir" la consulta por la falta de proactividad de su médico: "un poquito más de ganas", comenta.

Aunque algunas de estas quejas puedan tener sentido, la realidad actual del sistema sanitario español se está empezando a parecer peligrosamente a esta descripción: listas de espera para atención especializada y pruebas diagnósticas que llegan a superar el año o incluso los dos años son ya algo normalizado en algunas comunidades autónomas.

Por otro lado, la sensación de "falta de proactividad" de su médico neerlandés puede ser engañosa, dado que en España la Atención Primaria tiene un rol muy activo y suele resolver un gran porcentaje de los problemas médicos, algo que no sucede siempre en todos los países; además, nuestro sistema sí goza de una buena gestión tanto de consulta como de seguimiento, siendo el sistema MIR español uno de los mejor valorados en Europa.

El problema es que la privatización progresiva de los servicios sanitarios de nuestro país está empezando a desmoronar este sistema, algo que acabará sufriendo toda la población a medio y largo plazo.