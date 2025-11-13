Así ha evitado España, de momento, que la gripe aviar se contagie a los humanos: "La bioseguridad es extrema"

El 27 de septiembre de 2022, un trabajador de una granja de Guadalajara daba positivo en el virus de la gripe aviar H5N1.

El que podría haber sido el primer caso en humanos de la enfermedad que está diezmando las poblaciones de aves de corral de medio mundo fue desmentido poco después: el resultado positivo de esta persona se debía a la contaminación ambiental.

Casi 20 años después del primer brote de gripe aviar en nuestro país sigue sin haberse registrado ningún caso en humanos dentro de nuestras fronteras.

Si bien la transmisión zoonótica (de animal a humano) ha sido infrecuente hasta el momento, cerca de un millar de personas de 25 países se han infectado desde que en 1997, un año después de identificarse el virus, 18 personas dieran positivo a H5N1 en Hong Kong.

Eso sí: de esas casi mil personas, el 48% murieron a causa de la enfermedad.

Egipto es el país con más casos registrados, 359, seguido de Indonesia (200) y Vietnam (127).

En Europa, Países Bajos, Francia, Austria y Reino Unido (con cuatro casos en 2022) han detectado infecciones en humanos, principalmente trabajadores de granjas expuestos al contacto directo con los animales de forma prolongada.

Desde 2020, con todo, no se han confirmado más casos de gripe aviar en humanos dentro de los confines de la Unión Europea.

"La legislación en materia de bioseguridad en explotaciones ganaderas (animales y trabajadores) es extrema", señala el perito veterinario José Allende.

"Toda explotación ganadera o un simple núcleo zoológico (criadero de perros/residencia canina), para su puesta en funcionamiento, debe presentar ante la administración correspondiente un completo plan de bioseguridad".

El protocolo de prevención, detección precoz y control de la gripe aviar en personas expuestas a los focos se actualizó por última vez en nuestro país a finales de octubre, a raíz del aumento de brotes de los últimos meses.

Estos brotes (15 desde julio) han afectado a más de 2,5 millones de aves de corral (la mayoría, gallinas ponedoras) y han motivado al Ministerio de Agricultura a prohibir su cría al aire libre, para evitar el contacto con aves migratorias portadoras de la enfermedad.

No ha habido, hasta el momento, un solo caso en humanos.

En los protocolos se establece el uso de equipos de protección individual (EPI) e instrucciones sobre cómo ponérselos y quitárselos evitando la contaminación, medidas de vigilancia y monitorización de la salud, etc.

Además, se recomienda la vacunación frente a la gripe humana, con el objetivo de, si el trabajador se infecta de esta y de la aviar al mismo tiempo, reducir la posibilidad de que se produzca una reorganización genética entre ambos virus.

Contacto estrecho

"El virus de la gripe aviar H5N1 utiliza el receptor alfa 2-3 del ácido siálico para infectar las células", explica Raúl Rivas, catedrático de Microbiología de la Universidad de Salamanca.

"Esto es una buena noticia para nosotros porque esos receptores, en los humanos, son pocos y están en las vías respiratorias inferiores".

En las superiores está el receptor alfa 2-6 del ácido siálico, que es la vía de entrada de la gripe humana al cuerpo y por eso es fácilmente transmisible entre humanos mediante estornudos y aerosoles.

"Si el virus tiene que bajar a las vías respiratorias inferiores, la infección se complica: hace falta un contacto más estrecho y continuo con el animal infectado".

Curiosamente, el receptor alfa 2-3 del ácido siálico está presente en el lagrimal humano. De ahí que muchos de los casos en personas registrados en EEUU (unos 70 desde inicios de 2024) muestren síntomas como conjuntivitis.

Rivas explica que la baja afinidad por los receptores humanos complica la infección en personas, por lo que el riesgo para la población general es "muy bajo".

No obstante, dados los brotes en aves —de corral y silvestres— de los últimos meses, no es descartable que aparezcan casos en personas.

Por eso, "cualquiera que haya estado en contacto cercano con aves de corral o silvestres muertas y desarrolle síntomas similares a los de la gripe en los días posteriores debe acudir a su centro de salud más cercano".

Por su parte, María del Mar Tomás, microbióloga del Hospital de A Coruña y portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, apunta que, aunque el riesgo para los trabajadores expuestos a aves de corral es moderado, en la población general sigue siendo bajo.

"Hace falta una adaptación que no tiene el virus, una mejor unión a los receptores humanos. Por eso hay que mantener la vigilancia en aves y evitar reservorios como los cerdos, donde podría recombinarse y generar una mayor adaptación a los humanos".

Hay prevista una nueva barrera para evitar que H5N1 llegue a humanos. La Agencia Europea del Medicamento ha dado su visto bueno a dos vacunas, Celldemic e Incellipan, para la inmunización activa frente a la gripe aviar a partir de los 6 meses de edad.

Reino Unido fue el primer país europeo en adquirir las vacunas, comprando 5 millones de dosis en diciembre del año pasado.

Poco después, el Ministerio de Sanidad español anunció que adquiriría vacunas frente a la gripe aviar mediante un proceso de compra conjunta de la Unión Europea para distribuirlas entre la población más expuesta.

Diez meses después, no se ha vuelto a saber del tema. Este periódico se ha puesto en contacto con el departamento que dirige Mónica García sin haber recibido respuesta hasta el momento.