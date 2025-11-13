La Enfermedad Renal Crónica, una patología silenciosa que dos de cada tres personas no saben que padecen

Se trata de una afección progresiva que compromete la capacidad de los riñones para filtrar la sangre de manera efectiva. Su detección temprana es clave para evitar que se convierta en un problema grave y con un simple análisis de sangre y orina podemos cribar para identificar la enfermedad en sus primeras etapas.

Pese a que en España uno de cada siete adultos convive con la Enfermedad Renal Crónica (ERC), sigue siendo desconocida para buena parte de la población: más del 50% de los españoles desconocen que la ERC puede comenzar sin síntomas.

La Enfermedad Renal Crónica es silenciosa porque, en las etapas tempranas, generalmente no presenta síntomas evidentes. La buena noticia es que con un simple análisis de sangre y orina podemos cribar para identificar la enfermedad en sus primeras etapas.

Se calcula que dos de cada tres personas con ERC no saben que la padecen. Los síntomas de la Enfermedad Renal Crónica avanzada son inespecíficos y se pueden asociar a otras causas. Conforme va avanzando empiezan a surgir síntomas como la fatiga o falta de apetito, entre otros.

La Enfermedad Renal Crónica es una afección progresiva que compromete la capacidad de los riñones para filtrar la sangre de manera efectiva, pero, más allá del riñón, también puede involucrar otros órganos. El corazón, los riñones y el páncreas están estrechamente interconectados y pueden influirse mutuamente.

"El corazón, los riñones y los órganos implicados en el metabolismo están estrechamente interconectados y pueden influirse mutuamente. Enfermedades como la Diabetes, la Insuficiencia Cardíaca o la Hipertensión aumentan de forma significativa el riesgo de desarrollar Enfermedad Renal Crónica. Por eso, un abordaje integral del paciente y la detección precoz son fundamentales para evitar complicaciones”, explica Verónica López, jefa del Servicio de Nefrología del Hospital Regional Universitario de Málaga.

Sin embargo, según el Barómetro Interconectados, una encuesta poblacional realizada con el aval de ALCER (Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón), CardioAlianza y FEDE (Federación Española de Diabetes) y las sociedades científicas SEMG (Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia) y SEMERGEN (Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria), casi el 60% ignora el vínculo entre la Enfermedad Renal Crónica, la Diabetes tipo 2 y la Insuficiencia Cardíaca.

En esta línea, la encuesta también revela que cerca del 90% de los encuestados no considera que haya suficiente información sobre la interconexión cardiovascular-renal-metabólica (CRM).

Actúa por tus riñones

El desconocimiento generalizado sobre la ERC y sus síntomas hace muy necesario los programas de cribado para detectar la enfermedad de forma temprana y mejorar su pronóstico a largo plazo.

Campañas como 'Actúa por tus riñones', impulsada por ALCER con la colaboración de la farmacéutica Boehringer Ingelheim, facilitan a la población el acceso a las pruebas de cribado que son además muy sencillas: una de sangre y una de orina.

Campaña Actúa Por tus Riñones.

Esta campaña de cribado ya ha permitido que 439 personas en Madrid, Barcelona y Sevilla se realicen las pruebas básicas para detectar la enfermedad. Los asistentes se sometieron a un primer cribado de factores de riesgo (Diabetes, Hipertensión, obesidad, edad…) y aquellos que presentaban riesgo de Enfermedad Renal Crónica pudieron someterse a un análisis de sangre para calcular la capacidad de filtración del riñón y un análisis de orina que detecta albúmina, una proteína que, en cantidades elevadas, revela daño renal.

Los resultados de la iniciativa confirmaron la importancia de concienciar sobre esta enfermedad. El 27% de los participantes que mostraron indicios de una posible ERC no reportaban factores de riesgo previos y se detectaron 182 personas con signos de potencial enfermedad renal.

Arantxa García, directora de Medicina de la franquicia cardiovascular, renal y metabólica de Boehringer Ingelheim, declara que “Acercar el diagnóstico temprano de la Enfermedad Renal Crónica a la población es clave para mejorar el pronóstico y calidad de vida de los pacientes. En Boehringer Ingelheim trabajamos para impulsar una visión integrada del cuidado de la salud, reconociendo la estrecha interrelación entre los sistemas cardiovascular, renal y metabólico. Solo a través de la colaboración activa entre pacientes, profesionales sanitarios y entidades podemos promover la detección precoz, contribuir a enlentecer la progresión de la enfermedad y avanzar hacia una atención más preventiva y personalizada.”

Congreso ALCER, punto de encuentro para pacientes y expertos

Con el objetivo de seguir difundiendo los riesgos de la ERC y su estrecha relación con otros sistemas esenciales, como el cardiovascular y el metabólico, los días 21, 22 y 23 de noviembre se celebrará en Málaga el Congreso Nacional de Personas Renales.

El encuentro, organizado por ALCER, reunirá a pacientes, profesionales sanitarios, asociaciones y otras entidades de la industria de la salud para compartir avances y propuestas destinadas a mejorar la vida de las personas que conviven con la enfermedad.

Previamente al congreso, los días 12 y 13 de noviembre, Boehringer Ingelheim y ALCER han llevado la campaña ‘Actúa por tus riñones’ al Centro Comercial Larios, donde los visitantes han podido realizarse gratuitamente las pruebas de cribado de sangre y orina para detectar de manera precoz la enfermedad.

En este sentido, el director general de ALCER, Juan Carlos Julián, asegura que “en ALCER trabajamos para que cada vez más personas sean conscientes de la relación que existe entre la salud renal, cardiovascular y metabólica”.

La campaña promovida por la asociación, “ha permitido acercar el cribado a la población y detectar a cientos de personas con indicios de ERC que desconocían su situación. Promover la educación en salud y facilitar el acceso a estas pruebas sencillas es clave para mejorar la prevención y evitar complicaciones futuras”, concluye Julián.

La Enfermedad Renal Crónica es una enfermedad silenciosa, su detección temprana es clave para evitar que se convierta en un problema grave. Iniciativas como estas ponen de relieve la necesidad de divulgación en torno a una patología que afecta a 1 de cada 7 adultos en España pero que sigue siendo una gran desconocida.