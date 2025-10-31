Un 'hospital virtual' para reducir la presión del sistema sanitario y optimizar los recursos

Medtronic participa en el Congreso Internacional de Comunicación Hospitalaria en el Hospital Vall d’Hebron, donde ha presentado algunas de sus soluciones para una prestación sanitaria más eficiente.

El término infodemia (información y epidemia) se creó para explicar la sobrecarga informativa sobre un tema. En materia de salud, el exceso de información a menudo da origen a bulos o rumores que dificultan que las personas puedan encontrar fuentes fiables.

Con la lección aprendida tras la crisis sanitaria de 2020, el Hospital Universitario Vall d’Hebron organizó el pasado mes de octubre el segundo Congreso Internacional de Comunicación en Salud, con el apoyo de la European University Hospital Alliance (EUHA) y la colaboración de Medtronic.

¿Qué desafíos plantea la comunicación en el campo de la salud? Doctores e investigadores, así como expertos y profesionales del mundo de la salud y periodistas, abordaron cuestiones como las últimas tendencias e innovaciones en el ámbito de la comunicación sanitaria y reflexionaron sobre su papel en la construcción de la reputación y la confianza.

Ofrecer una información precisa sobre un tema tan crítico como lo es la salud depende de la sintonía de diversos agentes, desde las instituciones sanitarias a medios de comunicación, y sin olvidar el papel que juegan las redes sociales.

Pero también es destacable el papel de las empresas que, como Medtronic, compañía especializada en soluciones y tecnologías médicas, tienen un impacto directo en el desempeño de los sistemas de salud y, por tanto, en la salud pública.

En los últimos años la tecnología ha transformado la forma en que nos comunicamos e incluso está redefiniendo las relaciones médico-paciente. Durante la primera jornada del evento se puso en valor la importancia de la comunicación digital con pacientes y algunos profesionales del sector abordaron las últimas tendencias en salud digital.

Un hospital virtual

Medtronic, como colaboradora del evento, participó presentando algunos de sus proyectos de salud digital como Hospital at Home. Este proyecto propone llevar la hospitalización fuera de los centros sanitarios, creando el concepto de "hospital virtual", que se presenta como una solución clave para garantizar el acceso a la atención médica.

Además, permitiría optimizar los recursos sanitarios y contribuiría con la sostenibilidad general del sistema sanitario.

Germán Gutiérrez, director de Integrated Health Solutions en Medtronic y director de Salud Digital e Innovación en la región EMEA, explicó que este proyecto surge debido a que “la situación demográfica actual plantea la necesidad de transformar el modelo asistencial para adaptarlo a realidades como el envejecimiento de la población y la cronicidad".

En este sentido, continúa, "el hospital virtual se propone como una alternativa para mejorar la eficiencia, reducir la presión sobre los hospitales, facilitar el acceso a la atención (especialmente en zonas rurales o para pacientes con movilidad reducida), permitir el seguimiento remoto y ofrecer una atención más personalizada y proactiva”.

El proyecto ya se ha implementado en el Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid y los resultados se mostraron muy prometedores: desde su implantación, se han reducido un 40% las visitas a domicilio presenciales y un 28% las llamadas telefónicas no programadas a pacientes.

Además de mejorar la experiencia del paciente, el centro consiguió optimizar sus recursos y pasó de un coste por hospitalización estándar por día y paciente de 737€ a un coste de 150€, lo que supone un ahorro de casi 600€ diarios, por paciente, al Sistema Nacional de Salud.

Según explicó Gutiérrez, los beneficios de esta iniciativa “delinean un modelo de atención sanitaria integral que no solo mejora los resultados clínicos y la satisfacción del paciente al favorecer su recuperación en un entorno familiar, sino que también genera una significativa optimización de recursos y descongestión hospitalaria, liberando capacidad para casos críticos y reduciendo costes".

En cuanto a los profesionales sanitarios, asegura el directivo, "el sistema ofrece apoyo crucial a los cuidadores y flexibilidad a los profesionales mediante plataformas digitales, garantizando una mayor accesibilidad y conectividad, lo que finalmente asegura la sostenibilidad del modelo asistencial al evitar la dependencia de equipos presenciales dedicados”.

Soluciones como estas impulsan la innovación y mejora de los sistemas asistenciales. Tal como indicó Daniel Soto, director de Cuentas Estratégicas e Integrated Health Solutions para España y Portugal de Medtronic, durante su intervención en el congreso, "al reducir la carga administrativa, al agilizar el intercambio de información, podemos dar a los médicos lo que más valoran: más tiempo para centrarse en sus pacientes. Este es el tipo de transformación que Medtronic se compromete a apoyar, no trabajando de forma aislada, sino a través de la colaboración. A través de iniciativas que conectan tecnología, datos y personas”.