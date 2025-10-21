Ramón Grimalt, dermatólogo, advierte a España: "En cuatro años no tendremos ni un solo pelo de los que hoy tenemos"

Las claves nuevo Generado con IA Ramón Grimalt, dermatólogo, desmiente el mito de que cortarse el pelo lo fortalece, asegurando que el cabello se renueva completamente cada cuatro años. El especialista afirma que se pierden entre 80 y 100 cabellos al día, siendo más visible en personas con cabello largo. Eduardo López Bran ha desarrollado una terapia experimental para revertir la alopecia en ratones usando células madre, con potencial aplicación en humanos. La nueva terapia podría evitar la necesidad de tratamientos crónicos, al ofrecer resultados duraderos con una única inyección.

La alopecia es uno de los problemas de salud que más preocupan a los hombres españoles. Buena prueba de ello es cómo han ‘florecido’ en los últimos tiempos las clínicas para realizar trasplantes de pelo en nuestro país y la cantidad de sujetos que se someten a ellos cada día.

Precisamente, sobre algunos mitos que rodean al cabello ha estado hablando el dermatólogo Ramón Grimalt en el programa de televisión Som 3 Cat de TV3. Según Grimalt, aquello que decían las abuelas de que cortarse el pelo ayudaba a que saliera más fuerte es totalmente falso.

“Lo que pasa es que dejas de ver los cabellos que vas cambiando a lo largo del día. Porque los pelos pequeños se van por el lavabo, no se te quedan en los hombros, no atascan el lavabo ni tienes que barrerlos”, ha asegurado el experto.

Según Grimalt, nuestro cuero cabelludo reemplaza con mucha frecuencia el pelo que sale de él. “En cuatro años, los humanos cambiamos todos los cabellos que teníamos en nuestra cabeza. Si de aquí a cuatro años nos volvemos a ver y estamos aquí felices sentados haciendo el programa, esperemos que sí, no tendremos ni un solo cabello de los que tenemos ahora. Caen y vuelven a salir”.

Tal y como explica el dermatólogo, los estudios científicos que se han realizado hasta la fecha apuntan que, más o menos, cambiamos del orden de entre 80 a 100 cabellos al día. “Si una persona los lleva largos, como tú, lógicamente se ven más. Y es más habitual que personas con el pelo largo vengan al dermatólogo y digan: “Es que atascan la ducha”’.

Según Grimalt, no ocurre lo mismo con las personas que tienen el cabello corto. La sustitución del cabello ocurre de igual manera, pero lo que sucede es que el pelo más pequeñito no se ve. “Las personas que tienen tendencia a la calvicie, curiosamente no realizan grandes recambios o sustituciones de cabello porque sus raíces funcionan un poco peor. No llama la atención la caída del cabello, sino que se va clareando”.

Es lo que los dermatólogos conocen como una “miniaturización” de la raíz, que se va haciendo más fina y pequeña. Así, a pesar de lo extendida que está la alopecia en las sociedades occidentales, los investigadores aún no han conseguido encontrar un remedio efectivo que vaya más allá de algunos tratamientos o del injerto.

Uno de los últimos hallazgos que saltó a los titulares de la prensa tuvo como protagonista a Eduardo López Bran, jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

López Bran y su equipo consiguieron revertir la alopecia en un experimento realizado en ratones gracias a una terapia basada en células madre derivadas del tejido adiposo que se combinaban con trifosfato de adenosina.

Tal y como el propio dermatólogo contó a EL ESPAÑOL, la terapia en humanos consistiría en administrar una inyección en el cuero cabelludo de los pacientes. “Creemos que con una única dosis sería suficiente, pero evidentemente necesitaremos confirmarlo en los ensayos clínicos que pondremos en marcha”, aseguró a este periódico.

Según el especialista, esta revolucionaria terapia evitaría la cronicidad. "Los tratamientos actuales, para mantener los resultados, hay que mantenerlos, y eso implica que el paciente tenga que estar continuamente tomando o aplicando la medicación. Confiamos en que esta sea una terapéutica que no necesite de esa cronicidad, sino que, con una administración, pueda ser suficiente para devolver el pelo que se haya caído".