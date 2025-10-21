Del cáncer de mama al de colon: un gran estudio detecta el auge de los tumores ligados a la obesidad en jóvenes y mayores

Las claves nuevo Generado con IA Un estudio del Instituto de Investigación del Cáncer y el Imperial College de Londres analiza datos de cáncer de 42 países entre 2003 y 2017, revelando un aumento en la incidencia de ciertos cánceres relacionados con la obesidad. Los cánceres de tiroides, mama, colorrectal, riñón, endometrio y leucemia muestran un incremento en la incidencia tanto en adultos jóvenes (20-49 años) como mayores (50 años o más). El cáncer colorrectal presenta un aumento más significativo en adultos jóvenes que en mayores en el 69% de los países estudiados, mientras que los cánceres de hígado, boca, esófago y estómago disminuyeron en jóvenes en más del 50% de los países.

Investigadores del Instituto de Investigación del Cáncer y del Imperial College de Londres (Reino Unido) han estudiado datos anuales de incidencia de cáncer de 2003 a 2017 de 42 países de Asia, Europa, África, América del Norte y del Sur, y Australasia en la base de datos GLOBOCAN de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer.

Evaluaron 13 tipos de cáncer sobre los que se había informado de un aumento de la incidencia en muchos países entre adultos jóvenes: leucemia y cáncer colorrectal, de estómago, de mama, de próstata, de endometrio, de vesícula biliar, de riñón, de hígado, de esófago, oral, de páncreas y de tiroides.

El estudio revela que las tasas de incidencia de cáncer aumentaron para varios tipos en los países estudiados. Sin embargo, además del cáncer colorrectal, se observaron aumentos tanto en adultos jóvenes como mayores.

Los tipos de cáncer cuya incidencia aumentó, tanto en adultos jóvenes como mayores, estaban relacionados con la obesidad. Estos resultados pueden ayudar a orientar futuras prioridades de investigación y directrices de salud pública. El estudio se publica en Annals of Internal Medicine.

El cáncer en adultos jóvenes se definió como diagnósticos a las edades de 20 a 49 años y en adultos mayores como diagnósticos a la edad de 50 años o más. Las tasas de incidencia de cáncer aumentaron en adultos jóvenes en más del 75% de los países examinados para cáncer de tiroides, mama, colorrectal, de riñón, de endometrio y leucemia.

Para todos estos tipos de cáncer las tasas de incidencia también aumentaron en adultos mayores. La excepción fue el cáncer colorrectal, para el que las tendencias crecientes en adultos jóvenes fueron mayores que en adultos mayores en el 69% de los países.

En el caso del cáncer de hígado, boca, esófago y estómago, las tasas de incidencia disminuyeron en adultos jóvenes en más del 50% de los países estudiados. Los resultados indican que es probable que los cambios en las exposiciones que resultan en aumentos en las tasas de incidencia de cáncer sean comunes a todos los grupos de edad, en lugar de ser específicos de los adultos jóvenes.

Los tipos de cáncer que aumentaron tanto en adultos jóvenes como mayores en la mayoría de los países estaban relacionados con la obesidad, siendo el cáncer de endometrio y el de riñón los más fuertemente asociados con la obesidad. Además, los patrones observados en la incidencia del cáncer colorrectal podrían deberse a la exposición a nuevos carcinógenos o a la detección eficaz en adultos mayores.

En general, este análisis sugiere que, en muchos países, los tipos de cáncer que anteriormente se observaban en aumento en adultos jóvenes están aumentando tanto en adultos jóvenes como mayores, y se deben considerar cuidadosamente las implicaciones de centrar los nuevos estudios de investigación para estos tipos de cáncer solo en adultos jóvenes.