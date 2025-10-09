La colaboración entre HM CINAC y Fundación MAPFRE logra un hito internacional en el tratamiento del párkinson

La Fundación de Investigación HM Hospitales (FiHM) y Fundación MAPFRE han renovado su compromiso de colaboración para impulsar un nuevo proyecto de investigación liderado por el profesor José A. Obeso desde el Centro Integral de Neurociencias HM CINAC, ubicado en el Hospital Universitario HM Puerta del Sur (Móstoles).

Este acuerdo consolida una alianza estratégica iniciada en 2018, que ha permitido alcanzar hitos internacionales en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson mediante ensayos clínicos centrados en el reconocimiento y tratamiento precoz. Ahora, ambas instituciones abren una nueva etapa orientada al desarrollo de terapias génicas con el potencial de modificar su evolución y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

En palabras de Obeso, "la colaboración con Fundación MAPFRE ha sido decisiva para consolidar un modelo poco frecuente de investigación en neurociencias que conecta la ciencia básica con la clínica y demuestra que los hallazgos experimentales pueden transformarse en terapias reales para los pacientes".

Alcance internacional

Desde el inicio de esta colaboración, los proyectos impulsados por Fundación MAPFRE han contribuido de forma decisiva a que el HM CINAC se consolide como uno de los centros de referencia mundial en investigación traslacional sobre esta patología.

Durante el periodo 2018–2025 y, bajo el programa STOP PARKINSON, el equipo de Obeso ha logrado varios hitos terapéuticos de alcance internacional. Destaca el desarrollo del método de subtalamotomía mediante ultrasonido focal de alta intensidad (HIFU), que ha demostrado mejorar significativamente los signos cardinales (Lentitud, rigidez muscular, temblor de reposo) en fases iniciales de la afección.

También la apertura controlada y reversible de la barrera hematoencefálica (BBB) a nivel experimental y en pacientes. De hecho, el equipo de HM CINAC en colaboración con el Profesor Takada de Kyoto University (Japón) ha demostrado por primera vez el acceso selectivo de vectores terapéuticos al cerebro del primate.

Los resultados obtenidos en estos años de colaboración se han publicado en revistas de alto prestigio como Nature Communication, New England Journal of Medicine, Lancet Neurology, Science Advances, JAMA Neurology etc., que han situado a HM CINAC entre los grupos de investigación más influyentes del mundo en enfermedades neurodegenerativas y en la enfermedad de Parkinson en particular.

Avances que han sido posibles gracias a un modelo de colaboración estable y comprometido basado en la confianza, la visión de futuro y la apuesta por una investigación con impacto real en la vida de los pacientes.

El futuro de la terapia génica

Tras los avances alcanzados, ambas instituciones inician ahora una nueva fase (2025–2028) centrada en el desarrollo de terapia génica de nueva generación con el objetivo de modular la actividad neuronal de los circuitos cerebrales alterados por el déficit de dopamina y frenar la progresión de la patología.

Este nuevo programa permitirá evaluar en modelos animales la eficacia y seguridad de vectores de administración directa mediante apertura de barrera hematoencefálica en el núcleo subtalámico y otros puntos relevantes de los circuitos neuronales involucrados en esta afección.

El objetivo final es desarrollar un estudio clínico en pacientes, pionero en el ámbito internacional, para probar la eficacia terapéutica de esta terapia, además de consolidar una plataforma estable que combine neuroimagen avanzada, ultrasonidos y terapia génica.

El objetivo a medio plazo es lograr un tratamiento capaz no solo de aliviar síntomas, sino de modificar el curso de esta dolencia, abriendo una nueva etapa en su tratamiento.

El Dr. Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales, ha subrayado que la consecución de este acuerdo ejemplifica la esencia de HM Hospitales, “unir ciencia, asistencia e innovación con un compromiso social profundo. La alianza con Fundación MAPFRE nos ha permitido avanzar en un campo donde el beneficio trasciende lo médico y se convierte en esperanza para miles de familias".

"En HM Hospitales creemos que apostar por la investigación traslacional no es solo una decisión estratégica, sino un deber ético. Quiero expresar nuestro agradecimiento a Fundación MAPFRE por su confianza y por acompañarnos durante todos estos años en un camino compartido de compromiso, investigación y servicio a la sociedad. Su apoyo constante ha sido esencial para hacer realidad proyectos que están transformando el futuro de la medicina", concluye.

Un modelo de colaboración con futuro

La colaboración entre Fundación MAPFRE y la Fundación de Investigación HM Hospitales representa un modelo ejemplar de cooperación entre instituciones comprometidas con la ciencia y la sociedad.

En este sentido, José Manuel Inchausti, vicepresidente primero de Fundación MAPFRE ha señalado que "nuestro apoyo a HM CINAC refleja nuestra misión de contribuir al bienestar de las personas a través de proyectos de alto impacto social".

"Los resultados que presentamos hoy" - añade - "muestran que la colaboración entre la iniciativa privada y la investigación biomédica puede transformar realidades y abrir nuevas oportunidades de tratamiento para enfermedades neurodegenerativas".

A lo largo de estos años de colaboración, esta alianza ha impulsado la formación de jóvenes investigadores, la creación de infraestructuras de investigación de vanguardia, y la divulgación científica de calidad a nivel nacional e internacional.

De cara al futuro, ambas entidades han manifestado su intención de continuar trabajando para convertir la innovación en resultados tangibles, afianzando el liderazgo de HM CINAC como centro de referencia global en el estudio y tratamiento de la enfermedad de Parkinson.