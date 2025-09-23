La Agencia Europea de Medicamentos rebate a Trump y niega que tomar paracetamol tenga relación con el autismo

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha comunicado este martes que las recomendaciones para el uso de paracetamol durante el embarazo no han sufrido cambios en la Unión Europea (UE). Las autoridades sanitarias mantienen que puede emplearse para reducir el dolor o la fiebre de las mujeres durante la gestación, y no hay indicación de riesgo de desarrollo de autismo en los hijos.



"El paracetamol sigue siendo una opción importante para tratar el dolor o la fiebre en mujeres embarazadas", indica Steffen Thirstrup, director médico de la EMA. El especialista ha insistido en que no hay pruebas de que su consumo durante la gestación esté relacionado con casos de autismo en los hijos, y que el fármaco puede seguir usándose si se da la indicación clínica.



La EMA ha realizado esta notificación después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abogase el lunes por limitar el uso del paracetamol durante el periodo de embarazo. El mandatario atribuyó un vínculo entre este medicamento y el autismo entre los niños.



No obstante, la gran mayoría de la comunidad científica niega que existan evidencias suficientes como para establecer una relación entre el paracetamol y el autismo. La EMA recordó que los datos recopilados de "un gran número" de mujeres que utilizaron paracetamol durante el embarazo no mostraron riesgo de malformaciones en el feto ni en los recién nacidos.



En 2019, el organismo europeo ya había revisado los estudios sobre el neurodesarrollo de niños expuestos a este fármaco en el útero y aseguró que los resultados eran "inconcluyentes" y no permitían establecer vínculos con trastornos del desarrollo neurológico.



La Agencia ha insistido en que, cuando sea necesario, el paracetamol puede usarse en el embarazo "como cualquier otro medicamento para el tratamiento del dolor agudo", siempre en la dosis más baja posible, durante el menor tiempo y con la menor frecuencia.



Además, recomendó a las embarazadas consultar con un profesional sanitario si tienen dudas sobre el uso de medicamentos durante la gestación. La EMA, junto con las autoridades nacionales de la UE, seguirá vigilando la seguridad de todos los medicamentos que contienen paracetamol y adoptará medidas regulatorias si aparecen nuevos datos que lo justifiquen.

"Culpabiliza a las familias"

“Hay muchos estudios que refutan esta correlación", explica Monique Botha, profesora asociada de Psicología Social y del Desarrollo en la Universidad de Durham (Reino Unido), en declaraciones a Science Media Centre. "El más importante fue un estudio sueco de 2,4 millones de nacimientos (1995-2019) publicado en 2024, que utilizó datos reales de hermanos y no encontró ninguna relación entre la exposición al paracetamol en el útero y el autismo, el TDAH o la discapacidad intelectual posteriores".

"No hay pruebas sólidas ni estudios convincentes que sugieran que exista una relación causal y las conclusiones que se extraen en sentido contrario suelen estar motivadas, carecer de pruebas y no estar respaldadas por los métodos más sólidos para responder a esta pregunta. Estoy excepcionalmente segura de que no existe ninguna relación", insiste.

"El alarmismo impedirá que las mujeres accedan a la atención adecuada durante el embarazo. Además, se corre el riesgo de estigmatizar a las familias que tienen hijos o hijas autistas como si ellas mismas lo hubieran provocado, y se reaviva el antiguo patrón de vergüenza y culpa materna que hemos visto resurgir repetidamente en los últimos 70 años, en los que se intenta culpar de alguna manera a la madre por el autismo", sentencia.