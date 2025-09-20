Diego González Rivas, eminente cirujano, tajante: "A Pedro Sánchez le diría que piense las cosas antes de decirlas"

Más allá de sus opiniones políticas, la vida del cirujano Diego González Rivas ha estado marcada por sus innovadoras técnicas de cirugía mínimamente invasivas, y sus críticas al sistema nacional de salud español. En este último punto, cabe destacar que dichas críticas no se producen con el afán de buscar perjuicios contra nuestro sistema, sino precisamente como recordatorio de que el sistema de salud de España es un ideal que muchos países querrían imitar, pero que poco a poco está llegando al desgaste total.

En una entrevista reciente para RTVE, Diego González Rivas habló sobre su trayectoria, sus innovaciones técnicas en cirugía mínimamente invasiva, sus viajes alrededor del mundo, incluyendo su labor humanitaria, y también sobre cómo el sistema sanitario español no funciona como debería.

Diego González Rivas: Críticas y reflexiones

El Dr. González Rivas nació en A Coruña en el año 1974, formándose en Medicina y Cirugía en la Universidad de Santiago de Compostela, para especializarse posteriormente en Cirugía Torácica. Poco después, empezó a interesarse por las técnicas de cirugía mínimamente invasiva, especializándose en videocirugía en Estados Unidos y perfeccionando métodos hasta desarrollar sus propias innovaciones.

En este aspecto destacan, por un lado, Uniportal VATS o "Video-Assisted Thoracic Surgery", una técnica mediante una única incisión de 3 cm para cirugía torácica, disminuyendo daños y dolores postoperatorios, además de reducir el tiempo de recuperación. Por otro lado, está la técnica Uniportal RATS o cirugía robótica uniportal, donde se combina la robótica con técnicas de incisión mínima, para mejorar la precisión.

En total, se calcula que el Dr. González Rivas ha realizado intervenciones en más de 130 países en todo el mundo, incluyendo casi todos los continentes. Además, ha podido formar a cirujanos en muchos de estos países, especialmente en su técnica Uniportal VATS. De hecho, González Rivas también creó en su momento la Fundación Diego González Rivas, con el propósito de expandir sus técnicas a países sin recursos, usando unidades móviles para acercar sus cirugías a diversos puntos de África, intentando garantizar una atención sanitaria similar a la europea en zonas con menos recursos y equipamiento.

Algunos ejemplos de sus hitos quirúrgicos también han sido recogidos en algunas entrevistas con RTVE, como el caso del paciente que fue operado en Ghana de forma totalmente gratuita, dado que no podía costearse los 4.500 dólares que constaba dicha intervención.

Por otro lado, González Rivas también ha lanzado algunas reflexiones últimamente en sus diferentes intervenciones en entrevistas. Una de ellas se centró en el sistema sanitario español, cuyo origen y funcionamiento sería un concepto ideal según el cirujano, pero que actualmente no funciona como debería. Como explicamos recientemente en 'El ESPAÑOL': "Cuando algo es gratis, tiende a abusarse", como explicaba el mismo cirujano, focalizando sus críticas en el abuso de servicios sanitarios como las urgencias hospitalarias.

Por su parte, dada su amplia trayectoria, no puede faltar una mención a los premios y reconocimientos que ha recibido González Rivas a lo largo de su carrera, destacando el Premio Nacional de Medicina de China (siendo el primer extranjero en recibirlo), o el Premio Latido 2024 a la Excelencia, además de ser el autor de libros como 'Curando el mundo: Diario de un cirujano nómada'.

En conclusión, la trayectoria de Diego González Rivas refleja un ejemplo de innovación y altruismo, dado su amplio historial de viajes y formación a otros compañeros cirujanos en países del todo el mundo, junto a un espíritu crítico y reflexivo, especialmente recordando el concepto ideal del sistema sanitario español y cómo este está siendo cada vez más ineficiente.