Aurelio Rojas, cardiólogo de 35 años, avisa a España sobre el antiinflamatorio más común: "De lo peor para el corazón"

Presente en casi todos los botiquines de los hogares españoles, el ibuprofeno es un analgésico y antiinflamatorio tan común que ha alcanzado niveles preocupantes. Con un consumo de 13,67 dosis diarias por cada 1.000 habitantes según la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), se trata del antiinflamatorio no esteroideo (AINE) que más se toma.

Un uso excesivo que puede tener graves consecuencias, según advierte el cardiólogo Aurelio Rojas. El ibuprofeno es considerado por muchas personas como una solución universal para cualquier dolor. Sin embargo, esconde riesgos importantes para nuestro sistema cardiovascular.

"El ibuprofeno es uno de los peores fármacos para el corazón”, explica Rojas en sus redes sociales. El especialista explica con detalle por qué el ibuprofeno es "especialmente problemático, sobre todo si se utiliza durante mucho tiempo a dosis altas o en personas altamente sensibles". En su análisis, el especialista destaca tres efectos adversos que debemos conocer.

Los tres efectos adversos

Riesgo de infarto y trombosis. El ibuprofeno, como otros antiinflamatorios, actúa bloqueando la COX-2, lo que "reduce las prostaciclinas, sustancias fundamentales, vasodilatadoras y antiagregantes". El resultado, según el cardiólogo, es que "si tomas ibuprofeno vas a tener una mayor tendencia a la agregación plaquetaria y vasoconstricción, el terreno perfecto para los infartos y las trombosis".

Sube la presión arterial y retiene líquidos. El fármaco interfiere en la función renal, promoviendo la retención de agua y sodio que sobrecarga el corazón. Rojas señala que esto es "un grave problema si tu corazón no está bien o incluso, presta atención, haces deporte". Por lo tanto, el ibuprofeno no es la mejor opción si eres hipertenso o sueles practicar ejercicio intenso.

Un problema para los riñones. Este es "el más frecuente" de los efectos adversos, según el Dr. Rojas. El ibuprofeno, "al inhibir las prostaciclinas renales, reduce la perfusión del glomérulo", una parte fundamental del riñón. Esto causa "una subida de tensión arterial, en sobrecarga de líquido y a medio plazo, incremento del riesgo de infarto o ictus". Un efecto especialmente crítico si "tus riñones no están bien o no te hidratas adecuadamente".

A pesar de lo llamativo de su intervención, el cardiólogo deja claro que su intención no es alarmar a nadie. "Y nada de esto es por asustarte, pero es importante que entiendas que estos riesgos dependen de la dosis, la duración y el perfil de la persona que lo utiliza". Para un dolor de cabeza puntual en una persona joven y sana, "el riesgo es mínimo".

Sin embargo, si tienes factores de riesgo como hipertensión, diabetes o problemas de riñón, lo mejor es buscar alternativas "más seguras como el paracetamol, el naproxeno a dosis bajas o si tienes un problema específico, lo más útil de todo, consultar con tu médico que te va a ayudar".

Seis consejos para tomar ibuprofeno

A pesar de los riesgos, el ibuprofeno puede ser a veces la única alternativa. Por eso, es importante saber cómo actuar en esos casos. El cardiólogo Rojas comparte seis consejos esenciales para proteger nuestra salud cardiovascular. La clave, según el experto, es la precaución y el sentido común.

Hidratación constante. “Hidrátate bien. Bebe suficiente agua para proteger riñones y mantener la tensión más estable”. Como señalan los expertos de la Clínica Universidad de Navarra, como el ibuprofeno interfiere en la función renal, una correcta hidratación ayuda a contrarrestar la retención de sodio y agua que provoca el fármaco, evitando una sobrecarga de líquidos.

Controla tu presión arterial. Rojas aconseja revisar la presión arterial con frecuencia, "sobre todo si ya eres hipertenso". El ibuprofeno, como hemos visto, puede hacer que suba considerablemente. En personas con hipertensión, este efecto puede ser especialmente peligroso.

Evita el deporte intenso. "No sometas al corazón a sobreesfuerzos", afirma el cardiólogo. El ibuprofeno favorece la retención de líquidos, lo que ya supone una carga para el corazón. Si a esto le sumas un esfuerzo físico intenso, el riesgo aumenta. "Se acabó eso del me duele la rodilla, ibuprofeno y a correr. Opta por actividad ligera como caminar".

Cuidado con las combinaciones. “No combines con alcohol ni con otros AINEs. Aumentan el riesgo cardiovascular y digestivo”, advierte Rojas. En esa misma línea, la AEMPS subraya que el consumo continuado de antiinflamatorios, incluido el ibuprofeno, puede tener un impacto significativo en la salud.

Tómalo siempre con alimentos. Rojas aconseja “tómalo siempre después de comer”. Esta es una recomendación respaldada por especialistas, como los de la Clínica Universidad de Navarra, que señalan que tomarlo junto a las comidas evita la intolerancia digestiva y reduce el daño gástrico que produce el fármaco.

Informa a tu médico. Si tomas aspirina, anticoagulantes o tienes insuficiencia cardíaca, es necesario que informes a tu médico. “Hay interacciones peligrosas”, recalca el cardiólogo. Además, es esencial seguir las dosis recomendadas.

La dosis de 400 mg es la más habitual. Desde Salud Navarra advierten que "dosis mayores de 400 mg por toma no aportan beneficios en el dolor leve y pueden provocar efectos adversos". Las dosis de 600 mg solo deberían utilizarse bajo supervisión médica.