Herraiz, ortodoncista, advierte a España: "La cantidad de pasta de dientes que debes usar es del tamaño de un guisante"

La salud bucodental ha sido la gran olvidada en la sanidad pública española. Esto ha generado situaciones preocupantes en diferentes segmentos de población. Por ejemplo, un tercio de los menores de 6 años padece caries. Aún más grave es que 7 de cada 10 lesiones en dientes de leche no reciben tratamiento. Para evitar problemas en el futuro, es fundamental la prevención.

El cepillado de dientes es una de las acciones de prevención más importantes y sencillas. Pero hay que hacerlo bien,con un cepillo adecuado, tomando el tiempo necesario y adaptando la cantidad de pasta de dientes a la edad. En esto último, a veces, menos es más. Eso es lo que defiende la Dra. Almudena Herraiz, ortodoncista, recomienda una dosificación muy precisa según la edad.

Para empezar, la doctora recomienda que los bebés y niños entre los cero y los tres años usen una cantidad mínima: "menos de la mitad de un granito de arroz". Para ayudar a los padres a no excederse, la Dra. Herraiz comparte un truco muy simple: "Un truquito para dosificarlo sería con una aguja hacer un agujerito y de esta forma pondremos justo la cantidad necesaria."

A medida que crecen, la cantidad de pasta debe aumentar. Para los niños de 2 a 6 años, la dosis recomendada es la del tamaño "un granito de arroz". Finalmente, cuando llegan a los 6 años, el tamaño de la dosis se equipara al de un adulto. "La cantidad recomendada de pasta será el tamaño de un guisante, que es la misma cantidad recomendada para un adulto, explica.

El riesgo de un exceso de flúor

El flúor es un mineral básico para la salud dental. La Asociación Española de Pediatría (AEP) explica que no solo fortalece el esmalte, sino que también ayuda a su renovación y previene las caries. Su efecto más beneficioso ocurre cuando se aplica directamente sobre el diente, a través del llamado flúor tópico, que se encuentra en pastas dentífricas, geles y barnices.

No obstante, un exceso de este mineral puede ser perjudicial y causar fluorosis dental. La AEP describe este problema como “una alteración en el esmalte” que, en su forma leve, puede manchar los dientes y, en casos graves, destruirlos. En la misma línea, la American Academy of Pediatrics (AAP) advierte que el riesgo de fluorosis “es mayor antes de los ocho años”, cuando los dientes permanentes se están formando.

Por ello, los profesionales insisten en buscar el equilibrio: evitar las caries sin producir fluorosis. En esta línea, el Colegio Profesional de Higienistas de Madrid subraya que la toxicidad crónica por flúor puede dañar dientes y huesos. En su forma más grave, la AEP explica que pueden aparecer manchas marrones, picaduras e irregularidades en el esmalte.

Para proteger a los más pequeños, las principales organizaciones de salud dental han establecido guías sobre la cantidad y concentración de flúor en la pasta. El Colegio Profesional de Higienistas de Madrid recomienda que, para niños de 2 a 6 años, la pasta contenga 1.000 ppm (partes por millón).

A partir de los seis años, la dosis aumenta. Se recomienda una pasta con 1.450 ppm en una cantidad de 1-2 cm. Para niños con alto riesgo de caries, existen pastas con concentraciones más altas, entre 2.500 ppm y 5.000 ppm, aunque su uso debe ser siempre bajo supervisión de un odontopediatra.

Desafíos en los niños españoles

Además de la fluorosis, la infancia de nuestro país enfrenta otros problemas bucodentales. Es cierto que la tasa de caries en España ha disminuido considerablemente en la población infantojuvenil en los últimos 30 años, pero todavía existen retos importantes.

Las cifras de la Encuesta Epidemiológica de Salud Oral revelan que el 70% de los menores de 4 años nunca ha ido al dentista. Además, 1 de cada 4 menores no se cepilla los dientes al menos dos veces al día, dejando de lado las recomendaciones de los especialistas.

Más allá de la caries, las enfermedades periodontales son otro problema con una alta prevalencia en la población española. Las revisiones periódicas permiten la detección precoz de estas patologías y son esenciales, dado que tanto la caries como la enfermedad periodontal suelen ser indoloras en sus inicios y pueden pasar desapercibidas.