Longo, experto en longevidad: "Un puñado de uvas son 30 gramos de azúcar, que en 10 años son 30 kilos de grasa"

La longevidad es uno de los objetivos más perseguidos por la sociedad en la actualidad. No tiene una receta concreta, pero ya se sabe que mantener unos hábitos de vida saludables son una gran herramienta, y una de las claves, para alcanzarla.

Dentro de estos hábitos, están, por supuesto, los alimentarios. Mantener una dieta equilibrada, siendo la mediterránea una de las mejores, y alejarse de los ultraprocesados es fundamental. En este patrón alimentario, la fruta y la verdura juegan un papel crucial, pero necesita matices.

Una de las máximas de la dieta mediterránea, o eso se supone, son las famosas cinco piezas de fruta al día, como poco. Muchas personas viven con esa recomendación presente y la siguen, o lo intentan, en pos de una vida lo más saludable posible. Hasta ahora.

La fruta es una fuente estupenda de vitaminas, antioxidantes y fibra, entre otros. Además, su sabor agradable y dulce potencian la inclusión en la dieta diaria. Después de comer, después de cenar y entre horas. Sobre todo en verano, que es cuando más variedad hay.

Hay muchas personas que todo esto les ha llevado a consumir toda la fruta que pueden al día, cuanto más, mejor. No obstante, su exceso puede ser un problema para la salud, como ha advertido el experto en longevidad Valter Longo en una publicación reciente de su Instagram.

Aporta nutrientes y minerales, pero también contiene azúcares naturales, como la fructosa, que, en exceso, puede ser perjudicial. Si, además, el consumo de fruta no está acompañado de otros grupos alimentarios igual de importantes, como las proteínas o los carbohidratos, se puede producir un desequilibrio importante.

Atiborrados de azúcar

No hay que equivocarse. Longo no critica el consumo de fruta, critica el exceso. Un abuso que muchas veces nace de recomendaciones genéricas por parte de expertos y autoridades. Que un consejo esté socialmente aceptado no significa que no pueda ser un error o que no haya matices.

"Acabas atiborrado de azúcar" señala Longo, que también es director del Instituto de la Longevidad de la Facultad de Gerontología de la Universidad de California Sur, en Estados Unidos, sobre las personas que comen cinco piezas al día de fruta.

El experto es un gran defensor de la dieta mediterránea, aunque sostiene que en muchas ocasiones se malinterpreta. "Habla de frutas y verduras, pero en Okinawa [ciudad de Japón] comen muy poca fruta, y a menudo se malinterpreta".

Longo sostiene que el mayor error es la cantidad y la frecuencia con el que se pueden incorporar algunas frutas, como las uvas y el plátano, a la dieta diaria. "La fruta está bien, pero el concepto sobre ella y la verdura no es muy bueno", detalla.

Sobre las cantidades, el experto también advierte: "Siempre digo que con 30 gramos al día de carbohidratos es suficiente. Y 30 gramos no es más que un puñado de uvas", ha afirmado el experto en la misma publicación de Instagram.

Si estos se traslada a la cantidad de azúcares que se consumen con la fruta, puede parecer poco, pero se acumula. "Al final del año son varios kilos de grasa acumulada y en una década son 30 kilos", advierte para quienes utilizan este alimento para mantener el peso a raya.

Esto no significa que hay que eliminar la fruta del día a día. Más bien, que hay que entender que, en exceso, cualquier cosa es mala, incluso las que parecen más saludables.

El experto, que ha investigado lo que él mismo llama la dieta de la longevidad, ha dejado claro que hay que tener estas advertencias presentes si se quiere envejecer y hacerlo con salud.