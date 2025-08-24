Esta es la barbacoa más saludable de este verano: baja en grasas, pocas calorías, y sin riesgo de infección

Para una barbacoa saludable es tan importante la verdura como la carne. (Urszula/Pixabay)

La barbacoa es la estrella de muchos veranos, pero a menudo supone un festín de carnes rojas y embutidos ricos en grasas saturadas, que además se cocinan a elevadas temperaturas. Esto no es un problema cuando el consumo es ocasional, pero si acostumbramos a comer así es importante mejorar su perfil nutricional, advierte Candelaria Soulas, especialista en nutrición clínica.

El primer paso consiste en evitar las carnes con alto contenido graso (como chorizo, costillas o morcilla) y elegir opciones más saludables como pollo, pavo o conejo. Estas carnes magras son bajas en grasa y ricas en proteínas, además de aportar vitaminas esenciales como B3, B6 y B12.

Preparar una parrillada vegetal, preferiblemente con verduras de temporada, es otra de las alternativas más saludables. Algunas opciones ideales incluyen el calabacín, berenjena, mazorca de maíz, champiñones, zanahoria, pimiento o tomate.

Asar pescados como salmón, sardina, bonito o caballa en la barbacoa aporta grasas saludables como Omega 3, pero se recomienda limitar su consumo a dos porciones por semana por la posible presencia de contaminantes como mercurio.

Soulas también recuerda que cocinar los alimentos ―especialmente las proteínas― directamente sobre el fuego puede generar compuestos perjudiciales para la salud, los Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs). Se aconseja cocinar a la plancha, con bandeja y papel de aluminio, evitando el contacto del alimento con el fuego.

Por otro lado, la Dirección General de Salud Pública de Baleares, a través del Servicio de Seguridad Alimentaria, aconseja en estos meses de verano consumir las hamburguesas bien hechas para evitar las toxiinfecciones alimentarias provocadas por la bacteria Escherichia coli, más frecuente en la carne picada poco hecha.

Por ello, el departamento de Seguridad Alimentaria recomienda que siempre que se vaya a consumir una hamburguesa fuera de casa se compruebe antes que la carne está completamente cocinada, y que ha perdido su tono rojizo indicativo de que aún está un poco cruda.

Salud Pública recuerda que, en estos meses de verano, preparar los alimentos para ser consumidos al aire libre puede conllevar el riesgo de contraer una intoxicación alimentaria si no se siguen unas simples normas de higiene.

En primer lugar, es fundamental lavarse las manos antes y después de manipular los alimentos y desinfectar las frutas y verduras que no se van a cocinar con unas gotas de lejía apta para ese fin.

Si se preparan ensaladas, han de mezclarse los ingredientes antes de comer evitando las contaminaciones cruzadas. También hay que mantener separados los alimentos crudos de los ya cocinados.

La carne ha de estar bien hecha y, en la medida de lo posible, se deben evitar los alimentos elaborados con huevo crudo. Por ello las tortillas han de cuajarse bien y conservarse en las neveras portátiles antes de su consumo.

Durante su elaboración, es recomendable no cascar los huevos en el mismo plato donde se van a batir, no usar la cáscara para separar la yema de la clara o poner la tortilla en el mismo plato que se ha usado para darle la vuelta en la sartén.

Durante el transporte es aconsejable no dejar las comidas dentro del coche durante mucho tiempo para evitar una exposición prolongada al sol. No se ha de descongelar nunca los alimentos a temperatura ambiente, es más prudente hacerlo en el frigorífico para evitar la proliferación de bacterias.

Por último, para evitar las toxiinfecciones más frecuentes --salmonelosis, listeriosis, E. coli o la campilobacteriosis-- que cursan con gastroenteritis, fiebre y vómitos en términos generales, se han de seguir las medidas mencionadas.

Estas incluyen cocinar bien las carnes y los huevos y mantenerlos refrigerados hasta su consumo; lavar bien las frutas y verduras; y mantener una correcta higiene de manos en todo momento.