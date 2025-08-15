El oncólogo español que estudia por qué surgen nuevos tumores al superar el cáncer del pulmón: "Los pacientes siguen fumando"

Mariano Provencio es jefe de Oncología Médica en el Hospital Universitario Puerta de Hierro.

La supervivencia de los pacientes con cáncer de pulmón ha mejorado de una manera que parecía impensable hace unos años.

Aun así, las cifras en España siguen siendo bajas: solo el 30% de los diagnosticados seguirá vivo a los cinco años.

La mejoría ha sido debida, entre otros motivos, al desarrollo de terapias dirigidas y de la inmunoterapia.

Ambos tratamientos han demostrado más eficacia en cáncer de pulmón que otras opciones terapéuticas.

Su inconveniente era que se desconocía si podían causar efectos secundarios a largo plazo. Ahora, un estudio español ha disipado esta duda.

Los resultados revelan que los pacientes que reciben inmunoterapia o terapias dirigidas tienen un menor riesgo de desarrollar un segundo tumor, en comparación con la quimioterapia.

El trabajo se basa en el análisis de 20.574 pacientes, diagnosticados de cáncer de pulmón entre 2016 y 2023, que habían superado el tumor inicial.

Los investigadores realizaron un seguimiento de los pacientes durante más de tres años. En este periodo, se detectó un segundo cáncer primario en 480 pacientes.

La incidencia fue mayor entre quienes habían recibido quimioterapia, con un 2,9% de los casos, frente al 2,1% y el 1,5% de la inmunoterapia y de las terapias dirigidas, respectivamente.

Pacientes que siguen fumando

Estos porcentajes desmontan la creencia de quienes apostaban por que la inmunoterapia causaba más segundos tumores al alterar el sistema inmune.

"Era un tema controvertido", asegura a EL ESPAÑOL Mariano Provencio, jefe de Oncología del Hospital Puerta de Hierro y autor principal del estudio.

"Por lógica, si estimulas el sistema inmune [con la inmunoterapia], también tendría que prevenir el cáncer. Pero nadie lo había documentado hasta ahora".

Los motivos por los que existe un menor riesgo de desarrollar neoplasias secundarias son distintos.

En las terapias dirigidas la disminución viene determinada por el perfil del paciente ("son menos fumadores y más jóvenes"), mientras que en la inmunoterapia sí se debe al propio tratamiento.

En el análisis también observaron que la inmunoterapia se asocia a una reducción del 53% en el riesgo de desarrollar un segundo tumor; en las terapias dirigidas fue de un 30%.

Más allá del tratamiento, hay otros factores que también pueden aumentar el riesgo de desarrollar un segundo tumor. El que más destaca es el tabaquismo:

Los pacientes con antecedentes de consumo de tabaco presentaron un riesgo de un 60%. En aquellos que seguían fumando durante el seguimiento el incremento del riesgo era cercano al 30%.

Los oncólogos intentan hacer una labor pedagógica con quienes han superado un cáncer: "A los pacientes se les dice que no fumen, pero es difícil conseguir que se quiten del tabaco".

"Los pacientes siguen fumando" y "en un porcentaje alto" no terminan de dejarlo pese a las recomendaciones. E "igual de malo es hacerlo antes, después o durante el tratamiento".

Nuevos tumores más comunes

El perfil de quienes sufren un segundo tumor no difiere en gran medida del que no lo tiene, con características similares como ser fumador, hombre y mayor de 65 años.

Los segundos tumores más frecuentes tras haber superado el de pulmón son, según el citado estudio, el de vejiga, con un 12,9%, seguido de colorrectal (12,5 %) y de próstata (10,2 %).

La prevalencia de estos nuevos cánceres variaba en función del tratamiento.

Entre los tratados con inmunoterapia hubo un mayor porcentaje de cabeza y cuello; en el grupo de la quimioterapia fue precisamente el cáncer de pulmón.

Pese a estas diferencias, "no hay un patrón claro" como para determinar qué pacientes van a tener un tumor u otro.

Es probable que en el primer grupo haya una menor prevalencia de cáncer de pulmón por la respuesta inmune que se genera.

El precio del éxito

En el cáncer de pulmón, a diferencia de lo que sucede en el de mama, hay "una falta de concienciación" acerca del segundo tumor.

El principal motivo es que "no había prevalencias tan largas como ahora". Y unido a que los pacientes viven más, la consecuencia es que la probabilidad de un segundo tumor es mayor.

"Es el precio del éxito", como lo define el presidente del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP). Esta "complicación infrecuente está adquiriendo mayor relevancia".

Por ello "se debe mejorar el seguimiento a estos pacientes", actuando sobre "los factores de riesgo modificables como el tabaco, promoviendo su abandono".

Provencio no descarta que a los que hayan superado un cáncer de pulmón se les incorpore también a programas de screening: "Los pacientes quieren saber qué va a pasar con ellos".

Por el momento, se les puede confirmar que "no hay dudas a largo plazo del papel de la inmunoterapia". Los hallazgos de este estudio también se pueden trasladar a otro tipo de tumores.

Nuevo perfil de paciente

Que haya pacientes que continúan fumando incluso después de haber recibido un diagnóstico de cáncer de pulmón es una muestra de cómo la sociedad todavía no es consciente de los peligros del tabaco.

También es un reflejo de "lo difícil que es erradicar el hábito tabáquico en España".

No obstante, la última Encuesta sobre alcohol y otras drogas en España (EDADES) muestra un descenso del consumo diario de tabaco a mínimos históricos.

En las mujeres se dio la cifra más baja desde que hay registro, pero la diferencia con respecto a los hombres nunca había sido tan pequeña.

"Las mujeres están fumando cada día más", advierte Provencio.

Este incremento del tabaquismo entre ellas no sólo está contribuyendo a que haya un nuevo perfil de paciente con cáncer de pulmón. También está haciendo que cambien los datos de mortalidad.

El pasado año, se registraron un total de 6.679 muertes en mujeres por cáncer de bronquios y pulmón, según las cifras provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Es la primera vez que este tumor supera al de mama como principal causa de mortalidad oncológica entre las mujeres.

El oncólogo del Puerta de Hierro también llama la atención sobre los jóvenes y las nuevas alternativas al tabaco para crear adictos a la nicotina: "Empiezan viéndolas como si fuera un juego y terminan fumando. La relación es clara", concluye.