La vacuna de la meningitis, última esperanza para frenar el auge de casos de gonorrea: "Disminuirá la transmisión"

La gonorrea es, con cerca de 80 millones de casos anuales, la segunda infección de transmisión sexual (ITS) más común en el mundo.

Además de que no hay una vacuna eficaz, la bacteria responsable (Neisseria gonorrhoeae) se está volviendo cada vez más resistente a los antibióticos habituales.

Aunque puede que tras ella también se encuentre una posible vía para reducir su incidencia, que está creciendo a nivel global.

Y es que la también conocida como gonococo es del mismo género que la Neisseria meningitidis, la bacteria que causa la meningitis B.

En Europa se utiliza la vacuna 4CMenB (cuyo nombre comercial es Bexsero) desde 2013. Los resultados han demostrado que disminuye drásticamente los casos de meningitis B.

Evitar hasta 100.000 casos

Es probable que con la gonorrea también se produzca un descenso considerable de casos.

Al menos es el objetivo por el que el Servicio de Salud del Reino Unido (NHS, por sus siglas en inglés) ofrece, desde esta semana, gratuitamente la misma vacuna en los centros de salud sexual.

Se trata del primer país que cuenta con un programa de vacunación gratuito contra la gonorrea. Con él, esperan "evitar hasta 100.000 casos", además de ahorrar más de nueve millones de euros al NHS en la próxima década.

La ministra de Salud Pública y Prevención, Ashley Dalton, ha asegurado que este programa "ayudará a cambiar el rumbo de las infecciones".

Lo cierto es que la implantación de esta vacuna llega en un momento crítico para el país: en 2023, se registraron 85.370 casos, el dato más alto desde que tienen registro.

Este récord también responde a que en Reino Unido, como en otros países de Europa, las tasas de resistencia a los antibióticos se encuentran en aumento.

"En España, aunque también han crecido, no tenemos estas cifras tan elevadas", señala a EL ESPAÑOL Gema Fernández Rivas, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC).

Aun así, "la vacuna siempre es la mejor opción a la hora de prevenir una infección transmisible" como la gonorrea.

Su eficacia es limitada

Los trabajos que se han realizado hasta la fecha demuestran que su eficacia es limitada. Para quienes reciben la pauta completa, la tasa de eficacia ronda entre el 30% y el 42%.

"Hay que avisar a los pacientes de que el riesgo no es cero", advierte Fernández Rivas, "pero la probabilidad de infección disminuye, con lo cual también lo harán los casos y la transmisión".

En Reino Unido, la vacuna se ofrecerá a aquellas personas con mayor riesgo de contraer una ITS, "incluidos hombres homosexuales y bisexuales que hayan tenido múltiples parejas sexuales recientemente y hayan contraído una ITS bacteriana en los últimos 12 meses".

Otro inconveniente es que la protección conferida por esta vacuna disminuye con el tiempo. Algunos estudios sugieren que la eficacia podría caer a menos del 25% en los dos primeros años.

Su introducción en los planes de salud pública no se había producido hasta ahora precisamente por las dudas que generaba el balance coste-efectividad de una medida como esta.

La decisión de Reino Unido refleja que "sí que compensa este balance". En el país, en realidad, ya se recomendaba la vacuna desde hace dos años, aunque no se administraba de manera gratuita.

Galicia, "una experiencia piloto"

En España, los casos de gonorrea han aumentado un 42,6% en los últimos dos años, según las cifras del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

Pese a este incremento, el Ministerio de Sanidad aún no recomienda el uso de la citada vacuna para la prevención de la gonorrea.

En Galicia sí que se está administrando, desde principios de junio de este año, en personas menores menores de 65 años con alto riesgo de contraer esta ITS.

La Xunta estima que cerca de 10.000 personas podrán protegerse de una enfermedad que está incrementando su incidencia anual en esta región.

Al igual que con la gonorrea, Reino Unido fue el primer país que incluyó la vacuna 4CMenB en su calendario infantil.

Para Fernández Rivas, "no sería descabellado" que en España se implantara un programa similar al británico, con la particularidad del sistema sanitario de nuestro país.

Lo que sí parece claro es que el resto de comunidades van a contar con la ventaja de los datos que se vayan obteniendo en Galicia, que será "una buena experiencia piloto".

La portavoz de SEIMC confía en que, aunque la última esperanza para frenar el auge de casos sea una aprobada frente a la meningitis B, se termine desarrollando una vacuna propia contra la gonorrea.

Por el momento, la mayor esperanza es un antibiótico, la gepotidacina. Los resultados de un ensayo clínico de fase III han demostrado que elimina la bacteria de la gonorrea en un 93% de los casos.

En Estados Unidos, como ya está aprobada para el tratamiento de infecciones urinarias no complicadas en mujeres y adolescentes, sería más sencillo el proceso para comenzar a utilizarla contra la gonorrea.

En Europa, en cambio, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) aún no se ha pronunciado acerca del primer antibiótico en 30 años para la gonorrea.