Una psicóloga suelta la 'bomba' y da que hablar en España: "¿Vale la pena dejar a tu pareja si ya no te atrae físicamente?"

La psicóloga y terapeuta de parejas Celia Betrián ha abierto un buen melón en las redes sociales con su último vídeo. En él se pregunta si el hecho de sentir menos atracción por el físico de tu pareja es motivo suficiente para dejar la relación.

En este vídeo, la psicóloga ha explicado cómo suele ser el proceso interno al sentir esta sensación, hablando en primera persona como si ella misma los estuviera experimentando. Una manera de hacer que parezcan más reales.

"Mi pareja no me atrae físicamente", afirma rotunda. "Me ha costado muchísimo admitirlo y es algo que me duele un montón. No sé bien cómo gestionarlo, he querido negar cómo me he sentido respecto a ello".

Esta experta señala que perder atracción por el físico de nuestra pareja puede generar en nosotros inseguridades. Durante el vídeo representa pensamientos típicos basados en la culpa y en los que pensamos que somos malas personas.

"¿Cómo puede ser que no te atraiga tu pareja?", se pregunta interpretando un sentimiento culpabilizador. "Llevamos bastantes años juntos y, obviamente, hemos cambiado físicamente, como es normal"

Esto se suma a los posibles momentos de estrés que podemos pasar en pareja o de manera individual que, según señala Betrián, pueden hacer que descuidemos nuestro físico. "Al mirarle sentía que no conectaba de la misma manera que al principio".

Tras describir estos pensamientos iniciales, la psicóloga ahonda en el momento en el que las personas que atraviesan este problema se plantean compartirlo con la pareja: "¿Vale la pena dejar a una pareja porque ya no te atraiga físicamente?".

En estos momentos, Betrián describe que pueden aparecer pensamientos en los que nos cuestionemos si estamos siendo egoístas o si causaremos en la pareja un grave daño. "Quiero pensar que esto es algo que pasa en las relaciones de muchos años".

"Sin embargo, después veo a parejas que llevan un montón de tiempo y que se atraen muchísimo físicamente", reflexiona. "Estuve mucho tiempo rayada por este tema hasta que llegó el momento en el que me dije algo a mí misma".

En esta parte del vídeo aporta una clave importante para superar esta crisis de la relación: "¿Por qué tengo que poner la atracción física como la única manera de sentir atracción por mi pareja?, ¿y la atracción emocional y sexual?".

Betrián explica que, si bien el físico es algo importante en la pareja, debemos centrarnos en otros aspectos de la relación. "¿Sabes lo bonito que es poder tener conversaciones profundas con mi pareja? El sentir que es mi hogar seguro".

Tipos de atracciones

La psicóloga plantea un escenario en el que sigue existiendo la atracción emocional y también sexual. "¿Sabes lo que cuesta conseguir eso? Seguimos conectando mucho en la cama porque sabe lo que me gusta, nos lo pasamos bien", repasa.

"Entonces, teniendo todo esto, ¿por qué le estoy dando tanto poder a lo físico?", reflexiona la experta. "¿Por qué no estoy aceptando que el cuerpo también cambia? Pensándolo fríamente, no podría dejar a mi pareja porque ya no me atrae igual".

Si bien es un problema que, según explica, no debemos olvidar, "quizás no sea un requisito para continuar en la relación, sino una manera de poder indagar". Betrián explica que estos cambios de físico pueden tener alguna razón emocional.

En este sentido, recomienda que, si hemos notado que nuestra pareja se ha descuidado, aprovechemos para preguntar cómo se encuentra y nos preocupemos más por su salud. "Quiero que se cuide, pero no poner su físico por encima de su salud".

"O por encima de nuestra relación. Al final, entiendo que la atracción también va variando y que no tiene que ser estable. No quiero que condiciones mi relación con mi pareja", concluye esta experta.