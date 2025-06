William Hill, investigador: "Hay una relación cada vez más alta entre contaminación y el cáncer de pulmón en no fumadores"

Una de las enfermedades más odiadas en el mundo es el cáncer. Pero lo cierto es que no todos los tipos de cánceres son iguales, ya que hay algunos que son más dañinos que otros. Y uno de los más temidos, con diferencia, es el cáncer de pulmón.

España es un país que vive bajo la amenaza de este tipo de cáncer. En el año 2024, se diagnosticaron un total de 30.670 nuevos casos. Una cifra considerablemente alta que convirtió a este tipo de tumor en el cuarto más frecuente entre la población.

Sin embargo, el dato más alarmante es que los 23.229 fallecimientos registrados durante esos doce meses lo convirtieron en el cáncer más letal entre los españoles. Unos datos ofrecidos por el Observatorio del Cáncer de la Asociación Española Contra el Cáncer y por el Instituto Nacional de Estadística que evidencian su peligrosidad.

Paradójicamente, lo que más preocupa a los expertos no es la principal causa de desarrollar un cáncer de pulmón, ya que esta es el tabaquismo, algo lógico. Se trata del creciente número de casos que se han originado en los últimos años entre no fumadores.

Una cifra que no para de crecer y que medios como Daily Mail alinean junto a un fenómeno que está presente en nuestro día y que podría afectar a todos por igual. Se trata de la contaminación, ese enemigo silencioso que ataca cada vez a más organismo.

¿Qué peligro tiene la contaminación en los no fumadores?

Daily Mail ha realizado un reportaje con el que demuestra que alrededor del 20% de los diagnósticos de cáncer de pulmón se dan en personas que no han fumado nunca. Una cifra que todo hace indicar seguirá creciendo en los próximos años.

"Está bien establecido que existe una relación entre la contaminación atmosférica y el cáncer de pulmón, pero creemos que podría ser especialmente importante en pacientes que nunca han fumado". Así alerta William Hill, investigador del Instituto Francis Crick de Londres.

Tanto él como todo su equipo se encuentran investigando fenómenos de este tipo: "Nuestra investigación descubrió que estas diminutas partículas sólidas en el aire se inhalan y pueden causar una respuesta inflamatoria en los pulmones, lo que puede promover el desarrollo de cáncer".

Y es que si la contaminación está presente, ni siquiera los no fumadores están a salvo: "También hemos encontrado una relación entre los altos niveles de estas partículas y el aumento de las tasas de ciertos tipos de cáncer de pulmón en personas que nunca han fumado".

Esta opinión científica es secundada por compañeros como Alexandros Georgiou, de la clínica Guy's and St Thomas' Hospital en el sureste de Londres, y quien ha notado también un aumento de casos entre los no fumadores en los últimos años.

Mientras que en 2010 solo el 5% de personas sin antecedentes de tabaquismo terminaba desarrollando un cáncer de pulmón, una década después esta cifra se había triplicado. Además, un 68% de esos nuevos pacientes eran mujeres. Y estos solían ser más jóvenes que los fumadores.

"Este cambio demográfico se debe en parte a la creciente prevalencia de no fumadores en la sociedad, lo que significa que el grupo de no fumadores con riesgo de cáncer de pulmón es cada vez mayor. Pero no creo que esto explique completamente el cambio que estamos observando".

El principal problema del cáncer de pulmón en no fumadores es que tarda más en detectarse y, por lo tanto, en atacarse. Muchos de sus síntomas se camuflan, ya que son parecidos a otras enfermedades mucho más comunes. Pero cuando se encuentra, suele haberse propagado a otras zonas del cuerpo.

"Es un diagnóstico difícil porque los síntomas comunes del cáncer de pulmón pueden tener muchas otras explicaciones. La tos, la disnea y el dolor en el pecho o la parte superior de la espaldapueden atribuirse a otras causas mucho más probables".

Así lo ve Matt Evison, director médico asociado de Cancer Alliance, quien afirma que "el cáncer de pulmón rara vez será el diagnóstico de un paciente que acude con tos". Pero lo realmente negativo es que los síntomas en los no fumadores son diferentes a los fumadores, lo que dificulta mucho más el diagnóstico.

"En los que nunca han fumado, el cáncer de pulmón tiene más probabilidades de presentarse como tos seca que el cáncer relacionado con el tabaquismo, que puede hacer que los pacientes tosan sangre".

La dura realidad es que el 90% de los que no han fumado nunca y padecen cáncer de pulmón son diagnosticados sólo cuando la enfermedad está en una etapa avanzada e incurable.