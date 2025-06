Doctor Van de Laar, experto del sueño: "Los que duermen la siesta por costumbre en España sufren menos insomnio"

A causa de los horarios laborales modernos, la posibilidad de echarse una siesta está fuera del alcance para muchos en España más allá del fin de semana. Y para aquellos que tienen el privilegio de echar una cabezada a lo largo del día, el debate arrecia: ¿Siesta sí o siesta no? Aunque hay estudios que asocian este hábito con una mejor preservación de la salud cognitiva y cardiovascular, otros lo asocian con la posibilidad de una muerte prematura al alterar el sueño nocturno.

¿Cómo resolver el dilema? Merijn Van de Laar, terapeuta del sueño y director adjunto del programa de Medicina Familiar en la Universidad de Maastricht (Países Bajos), y víctima rehabilitada del insomnio, propone ir a la raíz del asunto en su libro Cómo dormir como un cavernícola [VR Europa]. Aunque lo que la antropología puede decir sobre cómo dormían en la naturaleza nuestros antepasados es limitado, sí que nos ofrece un interesante ejemplo: la tribu Hazda de Tanzania.

Esta comunidad de pastores, cazadores y recolectores mantiene los mismos hábitos desde el paleolítico, y plantea paradojas muy interesantes para el estudio del sueño. Se acuestan con la caída del sol y se levantan al amanecer, pero no duermen toda la noche. Al contrario, siempre hay alguien despierto ocupándose de alguna tarea o montando guardia, pasando poco más de seis horas dormidos por noche, y con frecuentes interrupciones. No obstante, no sufren insomnio.

La siesta también forma parte de sus costumbres, apunta Van de Laar. "De media, sus siestas abarcan más de la mitad de los días de una semana, sumando unos 17 minutos de descanso adicionales". ¿Es por tanto lo "natural" dormir brevemente durante el día? El especialista matiza que "no parece haber consenso" en la ciencia moderna, pero el motivo puede depender de si se sufre insomnio nocturno.

Así, la siesta para 'compensar' las noches insomnes parece ser contraproducente, pero es beneficiosa si forma parte de un patrón de sueño saludable, con horarios bien regulados. "La periodicidad de la siesta es importante", escribe Van de Laar. "Hay diferencias entre quienes toman siestas indiscriminadas y quienes lo hacen por costumbre. El primer grupo es tres veces más propenso a padecer un insomnio crónico. Para el segundo, las probabilidades de padecer insomnio disminuyen en un 1,5%".

Dicho de otro modo, "si tienes problemas para dormir, evita la siesta". Aunque 'recuperar' durante el día es tentador, puede llevar a cronificar los patrones perjudiciales de sueño. Esto se nota especialmente cuando estas siestas son largas ("más de dos horas"), ya que el cansancio diurno puede ser sintomático de otros trastornos, como la apnea del sueño. En caso de necesitar recuperar, el experto recomienda no superar los 90 minutos, tiempo suficiente para "un ciclo de sueño completo" que nos permita levantarnos "de buen ánimo".

La "siesta prudente", plantea Van de Laar, es la que no se prolonga más allá de los 30 minutos. El objetivo es evitar la "inercia del sueño", que es como se denomina "la elevada somnolencia de después de despertarnos". Por otro lado, si hemos pasado una noche en blanco, dormir únicamente de 30 a 60 minutos "no parece compensar los perniciosos efectos en lo cognitivo de aquellos que casi no duermen".

Si hemos conseguido normalizar unas seis-siete horas de sueño nocturno, no obstante, "la siesta es el gran complemento de una buena noche". Entre otras ventajas, detalla el experto, puede "ayudar al aprendizaje y a la memoria", incrementa "la capacidad para resolver problemas sencillos", permite estar "más atentos", sirve de "apoyo a las habilidades cognitivas", y finalmente puede llevar a un "mejor rendimiento físico".