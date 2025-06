Víctor Amat, psicólogo: "Somos una sociedad aborregada, la capacidad de pensar es cada vez más pequeña en los chavales"

Los casos de problemas de salud mental han aumentado en las últimas décadas y, dentro de los colectivos que han resultado más perjudicados, preocupa especialmente el estado de los más jóvenes.

De hecho, hasta el 15% de los jóvenes españoles tienen síntomas graves de ansiedad y el 6%, síntomas graves de depresión. Esto es lo que dice el estudio PsiCE, el mayor del país en salud mental infanto-juvenil.

Las razones por las que los jóvenes parecen cada vez más vulnerables no están claras y además responden a múltiples factores. Uno de ellos es el mayor grado de incertidumbre que existe sobre el futuro, según este artículo de EL ESPAÑOL.

Aunque los ordenadores ya estaban extendidos a principios de siglo, en apenas 25 años hemos pasado a tener conexión permanente con internet e, incluso, herramientas de inteligencia artificial. Y nuestro cerebro debe adaptarse rápidamente.

En este sentido, el psicólogo Víctor Amat se ha pronunciado en muchas ocasiones sobre que existe una herramienta que podemos brindar a los más jóvenes en estos tiempos más inciertos: la capacidad de reflexionar de manera crítica.

"Yo creo que lo importante es estimular a los jóvenes para que reflexionen de forma crítica y que luego hagan lo que quieran, pero teniendo la información", explicó Amat en esta entrevista con EL ESPAÑOL.

En otra también con EL ESPAÑOL, de hecho, sostuvo que "los chavales hoy en día no están acostumbrados a superar retos. Yo soy boomer, hijo de una sociedad que mejora, de una juventud que tenía futuro".

Por desgracia, continúa diciendo que "ahora veo por mis hijos que el futuro no está tan claro. Cuando la vida viene mal dada, no saben cómo reaccionar, porque no les hemos enseñado". Y, ¿qué podemos hacer?

Pensamiento crítico

Amat sostiene que hay que aprender a pensar, "hay que ser críticos, asumir que no todo funciona igual para todo el mundo". Y, en este sentido, el colegio es el lugar para estar en contacto con esta idea.

Sin embargo, el psicólogo observa que los planes educativos han ido restándole importancia y presencia a estas habilidades. Las asignaturas como la Filosofía o la Historia son algunas de las más importantes en este sentido.

"Si te fijas, los planes educativos se han ido modificando a lo largo de todos estos años y cada vez la importancia de las humanidades y la capacidad de pensar de los chavales cada vez es más pequeña", explica Amat en un vídeo en redes sociales.

"Entonces nos hemos convertido en gente muy fácil de dirigir", advierte este experto ante este problema y añade que "es muy fácil controlar una sociedad aborregada". De esta manera, también nos hacemos más vulnerables.

Precisamente, Víctor Amat también habló en este artículo de EL ESPAÑOL sobre ciertos perfiles de redes sociales que se han vuelto muy populares entre los jóvenes y que buscan venderles cursos y expandir ideas más radicales.

"En momentos de desorientación vital, alguien puede encontrar recursos en un grupo tan polarizado. En general, sus seguidores son personas que pueden sentirse solas y vulnerables", explicaba Amat en el artículo.

En concreto, se refería al influencer Amadeo Llados que vende cursos para jóvenes basados en la idea de que es muy sencillo hacerse rico y en la obsesión por buscar un cuerpo hipermusculado.

Amat explicaba entonces que las personas con el carisma de Llados generaban la adhesión de chicos con bajo nivel de instrucción, dificultades de relación y riesgo de exclusión. Por tanto, el pensamiento crítico en esta situación es fundamental.

Es más, Amat reconoce que sigue a Amadeo Llados en redes sociales y también sus hijos, pero lo usan para reflexionar sobre los mensajes que difunde. "Es un fenómeno para hacer pensar a los chavales".

"No podemos evitar a estos personajes, pero podemos estudiarlos para aprender a valorarlos como toca", concluía.