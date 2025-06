Sanidad del País Vasco niega la sanción al pediatra de paliativos por asistir a una paciente a domicilio: "Fue una advertencia"

Osakidetza estructurará los casos complejos de pediatría de cuidados paliativos, para que, "cuando un sanitario vaya al domicilio de un niño, quede constancia y registro de por qué va" y "tenga las retribuciones económicas o de libranzas correspondientes", dentro de "una estructura asistencial, 24 horas los siete días de la semana" que complemente "la asistencia en proximidad que siempre existe".

Así lo ha anunciado este martes el consejero de Sanidad, Alberto Martínez, en Vitoria-Gasteiz, a preguntas de los periodistas en relación al pediatra que atendió a una menor terminal fuera del horario laboral.

Martínez ha anunciado que "existirá una estructura asistencial para los casos complejos, en los que la unidad considere que, bien por la situación del niño o de la familia requieran de esa actuación de mayor nivel", dentro de una "solución que fuera más transparente, más organizada y referente para todos, no solamente en función de las circunstancias".

Respecto al caso concreto, Martínez ha indicado que "la Unidad de Cruces ha tomado la decisión de actuar de forma directa, por la complejidad del caso", y, por ello, "tenemos la necesidad de que esos casos complejos se estructuren, se confirmen y sean retribuidos como corresponde, tanto en tiempo como en jornada laboral".

Según ha explicado, se trata de "casos complejos que identifiquen las unidades de referencia y no puedan ser atendidos por los propios servicios de cercanía", con el objetivo de que "la actuación sea reglada, pública y conocida".

"No ha habido sanción"

El consejero de Salud ha asegurado que "no ha habido ninguna sanción ni amonestación" al pediatra que atendió a la menor fuera del horario de trabajo, al señalar que ha recibido "una advertencia de una supervisora de que, si se iba a utilizar un vehículo, que se tuviera conocimiento, para que hubiera constancia de que por qué se sacaba esa unidad".

Martínez ha explicado que los casos de pediatría en cuidados paliativos "son pocos casos", por lo que se "hacía un seguimiento en continuidad por parte de la asistencia sanitaria, que es más de proximidad".

Asimismo, ha ampliado que "cada vez va a haber más casos que son complejos y requieren de una tutela más cercana del ámbito del especialista y no tanto de la Atención Primaria, aunque siga en el tratamiento que se le ha marcado".

"Hay un grupo de pacientes que siguen requiriendo, a pesar de esas horas, bien por la demanda de los padres o bien por la demanda del propio niño, una tutela, porque se sienten más confortables con el propio servicio de paliativos más que con un servicio de cercanía", ha añadido.

En este sentido, ha comentado que los profesionales sanitarios ofrecían "voluntariamente" esta atención a los menores, por lo que ahora pensamos se va a "hacer de una forma estructurada" y "en coordinación con los servicios de cercanía", para contar con "la estructura para atenderlos de la forma más adecuada posible".

El consejero de Salud ha garantizado que "todos los menores que, afortunadamente no son muchos casos, han sido atendidos gracias a la profesionalidad de este grupo de médicos y personal de enfermería", para remarcar que "no ha habido ningún paciente que no haya sido atendido".

Por último, Martínez ha explicitado que Osakidetza realizó el pasado año cursos de formación a más de 900 profesionales de pediatría, para "hacer un seguimiento de las pautas que marcan estas unidades cuando actúan sobre estos niños en su domicilio y sobre sus familias".

Además, ha enumerado que en el País Vasco hay un 'Plan de Cuidados Paliativos 2023-2027, un 'Plan de Cuidados Paliativos Infantiles' y unas unidades de referencia, entre ella, "una especial y de referencia máxima en el Hospital de Cruces".

Por otro lado, ha agregado que, a esta unidad de referencia, se le suman las del Hospital de Basurto, la del HUA-Txagorritxu y Donosti, que "trabajan en colaboración con los elementos asistenciales de proximidad".