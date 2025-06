Garattini, oncólogo de 96 años, sobre cómo evitar el cáncer en España: "Son cosas que ya sabemos, pero que no hacemos"

Silvio Garattini es un oncólogo de 96 años que se ha convertido en toda una institución en Italia. A pocos años de alcanzar los 100, sigue escribiendo libros y dando consejos de salud en los principales medios de comunicación.

De hecho, en una entrevista con la revista italiana Fortune, Garattini, que también es presidente y fundador del Instituto de Investigaciones Farmacológicas Mario Negri de Milán, ha hablado de su último libro.

Lleva por título Medicamentos. Luces y sombras y presenta una reflexión sobre la dependencia que hemos generado en nuestra sociedad a los fármacos. Él apuesta por tomar menos medicamentos.

Pero, para ello, debemos intentar tener una salud de hierro. ¿Cómo? El nonagenario dice que todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero no todos lo hacemos. Es decir, hábitos de vida saludable.

Dice que el mercado de los fármacos "está interesado en hacernos olvidar que no todas las enfermedades llueven del cielo: la mayoría es evitable". Como muchas cardiopatías o la diabetes.

En España la diabetes, tanto la tipo 1 como la 2, afecta al 14,8% de la población. Pero los casos de diabetes tipo 2 representan el 90% de ese total de pacientes. Es decir, es una enfermedad muy común.

Garattini sostiene que con hábitos saludables se podría evitar, pero no sólo la diabetes: "Incluso el 40% de los tumores son evitables". Y lo bueno es que se pueden evitar con los mismos hábitos.

"No fumes, no bebas alcohol, que es cancerígeno, no uses drogas, no juegues. Camina, ten una alimentación variada y moderada, relaciones sociales, duerme al menos siete horas por noche", enumera este experto.

Es decir, "todas las cosas que ya sabemos, pero que no hacemos". Si conseguimos hacerlo, "iríamos menos al médico, tomaríamos menos medicamentos, nos haríamos bien y también al sistema de salud", explica.

Sobre este último aspecto, explica que cuidarse es un "acto de solidaridad" con las personas que tienen enfermedades que son inevitables, debido a que se evita la saturación de los hospitales.

"Debemos impulsar una revolución cultural, que afecte a los comportamientos de todos: hay que devolver la prevención al centro, que está en conflicto con los intereses del mercado", dice en la entrevista este experto.

Menos colesterol

Y uno de los grandes ejemplos que ha aportado para denunciar esta actitud del mercado de los medicamentos tiene que ver con el colesterol. En concreto, con los niveles en sangre que comienzan a considerarse peligrosos.

"El valor considerado normal siempre ha sido 240 miligramos por decilitro, pero cuando llegaron las estatinas, se empezó a decir que 'tal vez, 200 es mejor'", recuerda este experto.

Sin embargo, "hoy en día se sostiene que el nivel más bajo posible es el nivel aceptable. Pero al bajar demasiado el colesterol, se crean problemas a nivel de las células", advierte Garattini.

Y también advierte de que "lo que no nos dicen es cuántas personas necesitan realmente bajar el colesterol para evitar un infarto. Tenemos que tratar el colesterol de 200 personas para evitar un ataque al corazón", ejemplifica.

"Pues en la práctica, tratamos a 199 de forma inútil". Es decir, que no todas las personas que reciben un tratamiento para el colesterol, lo necesitan realmente. Esta estrategia es preventiva, aunque según Garattini, innecesaria en algunos casos.

"En resumen, este enfoque puede ser válido para un pequeño porcentaje de pacientes con muchos factores de riesgo, pero no para la mayoría de las personas, que toman fármacos y no tienen factores de riesgo", sostiene.