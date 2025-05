El peligro de dejar de vacunar de la Covid a las embarazadas como en EEUU: ingreso en UCI, parto prematuro y mortalidad

Tras varios meses de debate, los expertos que asesoran a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) iban a votar en junio si se seguía recomendando la vacuna contra la Covid-19 para la población mayor de seis meses.

Robert Kennedy Jr. prácticamente ha anulado esta votación con su anuncio, en el que ha asegurado que dejarán de recomendar estas vacunas a los niños a partir de los seis meses y a las mujeres embarazadas.

El secretario de Salud no suele intervenir en este tipo de decisiones. Pero el cargo de director de los CDC actualmente está ocupado de manera interina.

Aun así, ningún miembro de este organismo ha aparecido en el vídeo en el que se ha producido el anuncio. Y, según ha informado The Washington Post, tampoco habían sido avisados previamente del mismo.

Mayor riesgo de gravedad

Todavía es pronto como para saber qué consecuencias tendría, sobre todo porque los estados podrían seguir recomendando la vacuna.

Pero al quedar fuera de las recomendaciones de los CDC, las aseguradoras dejarán de cubrirlas ya que la ley les exige que cubran las vacunas recomendadas por este organismo, ofreciéndola sin coste alguno.

Y dejar de vacunar a embarazadas frente al SARS-CoV-2, o que sólo tengan acceso aquellas cuyo seguro médico la cubra, es arriesgado, como señala a EL ESPAÑOL Antonio Iofrío, miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría.

En comparación con las mujeres en edad fértil, las embarazadas tienen "un mayor riesgo de enfermar gravemente" por este virus.

Y es que aunque Kennedy dijo no poder estar "más satisfecho" por el anuncio, incluso los CDC advierten de los peligros que existen durante el embarazo por la Covid-19.

No sólo tienen un mayor riesgo de parto prematuro y de sufrir complicaciones como la preeclampsia, sino que también aumenta el riesgo de muerte fetal, así como el de la gestante.

Las mujeres embarazadas también tienen más probabilidades de ingresar en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), como apunta este informe de los CDC.

Algunos trabajos también han demostrado que el virus provoca que entre los recién nacidos sea más común el ingreso en la unidad neonatal y el peso bajo para la edad gestacional.

Un precedente "peligroso"

En el caso de las embarazadas que se han vacunado, las probabilidades de que presenten estos riesgos son menores. Además de que la vacunación no se ha asociado con un mayor riesgo de parto prematuro ni con otros resultados obstétricos adversos.

Es por este motivo, como señala Iofrío, por el que "se recomienda la vacunación en cualquier momento de la gestación". Y no sólo frente a la Covid-19, sino también frente a la gripe.

Con respecto a esta última, Kennedy no se pronunció en el vídeo que publicó este martes. Aunque, como fundador de un lobby antivacunas, algunos expertos en el país ya advierten que podría tomar decisiones similares en el futuro.

"Es un precedente peligroso", aseguró a Associated Press Michael Osterholm, director del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota. Considera que si se puede hacer con esta vacuna, también es posible "con cualquiera".

Osterholm pone el ejemplo de la vacuna triple vírica que protege contra la parotiditis, la rubéola y el sarampión. A raíz de esta última, y por la falta de vacunación, EEUU acumula ya miles de casos, así como varios fallecidos.

La recomendación en niños

El anuncio realizado por Kennedy no sólo contradice las advertencias de los propios CDC sino que también va en contra de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Este organismo, sin embargo, considera que los menores sanos entre seis meses y 17 años forman parte del grupo de baja prioridad para la vacunación contra la Covid-19.

En España, las últimas recomendaciones de vacunación frente a este virus también priorizan a aquellos menores "con condiciones asociadas con un aumento de riesgo de enfermedad grave".

"En la actualidad, la mayoría de los casos pediátricos que ingresan en cuidados intensivos o fallecen presentan algún factor de riesgo definido", apunta Iofrío.

De ahí que en Estados Unidos la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunciara la semana pasada que las vacunas de refuerzo contra la Covid-19 sólo serán aprobadas para la población mayor de 65 años y para los menores o adultos que tuvieran factores de riesgo.

En el anuncio, publicado bajo un artículo en The New England Journal of Medicine, incluyen una larga lista de condiciones por las que se incrementa el riesgo de que la Covid-19 afecte de forma grave. Entre ellas precisamente aparece el embarazo.

Uno de los autores del citado texto es el comisionado de la FDA, Martin Makary, quien aparecía junto a Kennedy en el vídeo en el que anuncia que se dejará de recomendar las vacunas para mujeres embarazadas.

Por ello hay expertos que entienden que las nuevas recomendaciones de la FDA iban a dificultar la decisión que debía tomar el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (CAPI), cuya reunión —prevista para junio— iba a ofrecer asesoramiento para los CDC, el organismo que se encargaba hasta la fecha de retirar las vacunas de sus recomendaciones.