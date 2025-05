Aurelio Rojas, cardiólogo, alto y claro sobre el café en España: "Las personas que lo toman solo por la mañana viven más"

Aunque parezca que ya está todo dicho acerca del café, su consumo y sus beneficios, la realidad es que aún queda mucho por estudiar. Se sabe que el café no solo es saludable, sino que es seguro tomar varias tazas al día, pero con sus respectivos límites: más no siempre es mejor, y esa frase es aplicable a cualquier sustancia conocida. Además, también importa significativamente el horario de consumo, más allá de la cantidad y frecuencia, dado que no debemos olvidar que el café es un estimulante y no todo el mundo tendrá la misma sensibilidad frente a su consumo.

En este aspecto, recientemente el conocido Dr. Aurelio Rojas ha querido repasar e indagar acerca de la mejor hora para consumir café. Si bien es cierto que hay diferentes patrones de consumo, el café poseería su propio ritmo en cuanto a crononutrición se refiere, y no se obtendrían los mismos beneficios al consumirlo por la mañana que por la tarde o noche, ni siquiera repartiéndolo a lo largo del día.

El momento de consumir café también importa

Como explica el Dr. Rojas: "parece que las personas que toman café únicamente por la mañana tienen más esperanza de vida y menos probabilidad de tener un infarto en el corazón. Estas son las conclusiones a las que ha llegado un reciente estudio en el que se comparan más de 40.000 personas a lo largo de 20 años tomando café".

Según explica el mismo cardiólogo, estos resultados podrían explicarse debido a que el consumo de café por la tarde podría alterar nuestro ritmo circadiano y alterar la secreción de hormonas que regulan nuestro descanso, como es el caso del cortisol y la melatonina. De hecho, el consumo de café vespertino podría alterar nuestros niveles de estrés a deshoras, lo que colaboraría en desreglar estos ritmos de secreción de cortisol en especial, entre otras hormonas asociadas.

Cabe destacar, por otro lado, que el estudio sugirió que beber café sería mejor que no beber, dando lugar a un 16% menos de probabilidades de morir por cualquier causa, y hasta un 31% menos de probabilidad de morir por causa cardiovascular. Sin embargo, beber café solo por la mañana, antes de las 14:00h, sería más beneficioso que beberlo repartido a lo largo del día, independientemente de sus efectos sobre el sueño.

Como también nos recuerda Rojas, el café ha demostrado multitud de beneficios, siempre que se tome de la forma adecuada: menor riesgo de enfermedad cardiovascular, menor riesgo de diabetes tipo 2, mejoras en el rendimiento físico y cognitivo, e incluso efectos protectores a nivel hepático y neurológico.

Sin embargo, no valdría cualquier café, ni cualquier mezcla. Además, deberían tenerse en cuenta los antecedentes patológicos previos; no es lo mismo tomar café siendo una persona sana que si ya se sufre alguna enfermedad como hipertensión mal controlada o problemas de arritmias cardíacas, entre otros ejemplos.

Respecto a la mejor forma, o más saludable, de tomar café, el Dr. Rojas lo tiene claro:

- Café solo o con un chorrito de leche entera o vegetal sin azúcares añadidos.

- Sin azúcar ni edulcorantes artificiales.

- Café filtrado o espresso, mejor que hervido o turco.

- Un máximo de 3-4 tazas de café al día, el equivalente a 400 mg de cafeína diaria, en personas sanas.

- Evitar azúcares, siropes o natas.

- Evitar el consumo de café en ayunas si se sufre ansiedad o problemas gástricos.

- Evitar tomarlo tarde si se sufre insomnio o fatiga.

Respecto a las posibles contraindicaciones, recordemos que el café sí puede tomarse incluso si se sufre hipertensión, pero en estos casos habría ciertas limitaciones: sería posible tomar una taza de café diario sin aumentar el riesgo cardiovascular en cualquier rango de hipertensión, pero tomar dos tazas o más en casos de hipertensión grave o mal controlada estaría contraindicado, dado que se relacionaría con el doble de riesgo de mortalidad.