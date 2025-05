El misterio de la gripe aviar en EEUU: nadie sabe por qué no se registra ningún caso en humanos desde hace tres meses

La reducción de casos en una enfermedad debería ser un motivo de alegría. Es una señal de que el sistema sanitario funciona, que los recursos invertidos sirven para hacerle frente. Hay casos en los que no es así, o, al menos, no del todo. En Estados Unidos, las cifras de gripe aviar han bajado drásticamente. Los diagnósticos en humanos han dejado de aparecer, de repente. Ante esta noticia, muchos expertos del propio país, lejos de celebrarlo, advierten de que puede ser una mala señal.

La variante H5N1 de gripe aviar lleva años propagándose, primero entre aves silvestres y después entre las de corral. El año pasado, a principios, generó un problema en el país norteamericano porque había dado el salto a los mamíferos. Se detectó su presencia en un gran número de vacas lecheras y se vio el salto a los humanos.

En los últimos 14 meses, se han detectado 70 infecciones en humanos en Estados Unidos. La mayoría de estas personas eran trabajadores de granjas lecheras y avícolas. Asimismo, tuvo lugar un fallecimiento a causa de la enfermedad, aunque la mayoría de los infectados presentaron cuadros leves.

Uno de los focos principales de contagio de gripe aviar fue el estado de California. Tres cuartas partes de las infecciones del país en vacas lecheras se detectaron en este territorio. No obstante, las pruebas, y los diagnósticos, en humanos se han reducido enormemente.

Si el pasado diciembre de 2024 se sometieron 50 personas al cribado, en marzo de 2025 fueron tres y este mes de mayo todavía no se ha realizado ninguno. Según los últimos datos, el estado había confirmado 38 diagnósticos de H5N1 en humanos. No se ha vuelto a comunicar ninguno desde el pasado 14 de enero.

Descartada la estacionalidad

Desde los Centros de Control de las Enfermedades y Prevención (CDC) de Estados Unidos, uno de sus funcionarios ha mencionado la estacionalidad del virus como justificación para esta drástica reducción. Lo ha hecho en declaraciones al medio británico The Independent. "Los casos alcanzan su punto máximo en el otoño y principios del invierno, posiblemente debido a los patrones de migración de las aves silvestres, que son los principales propagadores del virus", cita el medio.

No obstante, esta justificación no es correcta, sostiene Luis Buzón, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC). Sería un motivo a tener en cuenta si el virus se propagara entre humanos, pero al tratarse de una zoonosis (contagio desde los animales) "nunca puede ser un factor", explica.

Daniel López-Acuña, epidemiólogo y exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud (OMS), tacha de "altamente sospechoso" este descenso tan drástico. El hecho de que haya coincidido con la llegada del gobierno de Donald Trump le hace desconfiar. "Uno tiende a pensar que no hay suficiente transparencia en la información al respecto". El epidemiólogo teme que, las instituciones responsables de realizar las pruebas e informar sobre la incidencia del virus, hayan recibido órdenes de no compartir información o, incluso, de ocultarla.

Buzón está de acuerdo con esta teoría y señala que esta reducción tan pronunciada es algo "demasiado extraño". Sobre todo, continúa, si se observan los datos que el país sí proporciona. El virus sigue circulando en aves y vacas: "Es un problema muy relevante". Además, se sigue detectando en aguas residuales, por lo que sigue presente, no ha desaparecido. "Cuesta mucho creer que no haya casos en humanos", sentencia.

Por otro lado, destaca el microbiólogo, los 70 casos que se han ido comunicando estos meses atrás están, probablemente, por debajo de las cifras reales. "Estamos viendo el pico del iceberg". Buzón informa de que, en los estudios de seroprevalencia realizados, se ha visto que entre las personas escogidas, el porcentaje de los que tenían anticuerpos contra esta variante H5N1 era "bastante mayor que el número de casos comunicados".

Otra hipótesis que barajan algunos expertos estadounidenses es que las políticas de inmigración implantadas por el gobierno de Trump también estén relacionadas con esta extraña disminución. Muchos de los trabajadores del sector de la ganadería son inmigrantes sin papeles, por lo que el miedo a ser deportados puede hacer que no estén acudiendo a los centros médicos en caso de contraer la enfermedad, describen desde The Independent.

Buzón está de acuerdo con esta hipótesis. En esa situación es "imposible" que se comuniquen los casos o que se haga una detección de pacientes leves. Los trabajadores "no lo van a comunicar para no perder el empleo. También teoriza que puede que las granjas tampoco lo hagan para evitar exponerse a ciertas medidas sanitarias.

Los gatos bajo sospecha

Una de las primeras señales que indicaron en 2024 que las vacas podían estar contrayendo la gripe aviar fue el fallecimiento de varios gatos de granero tras beber leche cruda. Desde entonces, se han confirmado más de 120 gatos domésticos muertos infectados con el virus en todo el país.

Kristen Coleman, investigadora de la Universidad de Maryland en College Park, ha dicho a The Independent que esto debería ser motivo para establecer urgentemente una vigilancia. Estos animales, de momento, no son un peligro y no hay que tomar medidas contra ellos, advierte Buzón. Sin embargo, sí que hay que estar atentos.

La gripe aviar va saltando entre especies y acercándose a los humanos. Cuanto más cercano sea el animal, más riesgo hay de que pase a transmitirse de persona a persona, explica el epidemiólogo López-Acuña.

Hay que estar vigilante ante este peligro, aunque el exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS expone que, con la falta de información que hay actualmente, "ya llegamos tarde si se detecta el contagio entre humanos". Cuanto menos se sepa, habrá menos capacidad de establecer el riesgo.

La seguridad sanitaria, no solo estadounidense, sino mundial, depende de detectar de manera temprana la presencia de patógenos y de riesgos epidémicos y pandémicos. En el último caso, la gripe aviar es la enfermedad más preocupante y susceptible de convertirse en un problema. "No ha acabado del peligro, ha desaparecido la información".