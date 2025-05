José Abellán, cardiólogo: "Si abusas de los huevos, te va a subir demasiado el colesterol, y aumenta el riesgo de infarto"

El huevo es un alimento nutricionalmente interesante, y su reputación ha ido variando con el paso de los años. Durante décadas se denostó su consumo al haberse relacionado su riqueza en colesterol dietético con un potencial aumento del riesgo cardiovascular, algo que hoy en día sabemos que no tiene una relación tan directa. En la otra cara de la moneda, el huevo es un alimento rico en proteínas y micronutrientes esenciales, motivo por el cual su consumo sería recomendable. Sin embargo, recomendable no es sinónimo de abusable.

Esta última idea es la que ha querido explicar recientemente José Abellán, conocido divulgador y cardiólogo, en su participación reciente en un episodio del programa 'Comando Actualidad' de TVE. Como bien explica, debemos ver los alimentos en su conjunto y no solo por sus nutrientes, pero que un alimento sea recomendable no implica consumirlo sin límites.

Abellán inicia su intervención recordando las bondades del huevo, y comparándolo con otros alimentos, además de recordar que su riqueza en colesterol no debe hacernos pensar que es un alimento 'malo': "Es evidente que el huevo es una fuente nutricional muy potente y muy buena. Tiene proteínas, que llamamos de alto valor biológico, tiene vitaminas, contiene minerales como el zinc, hierro... pero tiene una cosa que es colesterol, que es necesaria para la vida, pero que tu cuerpo ya sabe esto, y por eso produce colesterol. Y ahora mismo, si abusas de los huevos, te va a subir demasiado el colesterol"

El Dr. Abellán hace hincapié especialmente en este último punto: el abuso. Como también comenta, "este es el verdadero problema, que si defendemos que el huevo es un alimento sano, habrá quien se coma 10 al día, y de hecho lo hay. Bueno pues esas personas tienen un colesterol en sangre muy elevado, y eso a la larga aumenta el riesgo de tener placas en el corazón, infarto... y ¿de qué nos morimos actualmente uno de cada tres? De infarto".

Históricamente, el huevo era visto como un alimento básico, hasta su demonización en la década de los 60' por su relación con el riesgo cardiovascular. Hoy en día sabemos que el colesterol dietético tiene un impacto modesto en los niveles de colesterol plasmático en la mayoría de las personas. Sin embargo, cabe recordar que no todos tenemos la misma sensibilidad a los alimentos, y que precisamente el abuso del consumo de huevo y alimentos con niveles de colesterol similar sí podrían causar serios problemas, como ha explicado Abellán.

El problema con la forma de divulgación actual en la nutrición, como ya nos hace ver el Dr. Abellán, es que cuando encasillamos uno u otro alimento como "bueno" o "malo", habrá parte de la población que lo tomará casi como una ley y seguirá el consejo de forma literal y sin límites. Como bien indica, catalogar al huevo como un alimento "sano", al nivel de verduras o frutas, por poner algunos ejemplos, puede llegar a causar problemas como el mencionado abuso de su consumo.

Sin embargo, el divulgador también nos recuerda las partes beneficiosas del huevo. No es posible catalogarlo tampoco como un alimento "malo", dado que es rico en múltiples nutrientes esenciales, muy interesantes y necesarios, y difíciles de localizar en otros alimentos, pero no imposible: "El huevo contiene nutrientes esenciales, pero eso no convierte al huevo en un alimento esencial. Porque todos los nutrientes esenciales que contiene el huevo los podemos encontrar en otros alimentos"

El huevo contiene todos los aminoácidos esenciales y micronutrientes como colina, vitaminas del grupo B (especialmente vitamina B12) y grasas tanto saturadas como insaturadas. De nuevo, este último punto sería importante: la grasa es importante para la vida y se habría demonizado en exceso, pero el abuso de su consumo tampoco sería recomendable a largo plazo.

Además, debemos recordar que el riesgo cardiovascular debe ser visto desde todas las perspectivas. No importa solo cometer excesos con el consumo de determinados alimentos, como podría ser el caso del huevo, sino que el contexto general importa: una dieta occidental rica en ultraprocesados, el sedentarismo, falta de exposición solar, exceso de estrés o mala gestión del mismo, y la falta de un sueño adecuado en calidad y cantidad son otros tantos factores a tener en cuenta. Si el contexto es malo, el abuso del consumo de huevo evidentemente será peor si cabe. Lo que sí sabemos es que consumir un huevo diario, en general, sería seguro; pero tomarse diez al día, como explicaba el mismo Abellán, no sería adecuado ni recomendable.