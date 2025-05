Alexandre Olmos, médico: "Tomar zumo de naranja para la vitamina C es ridículo, está en una parte que casi nadie come"

El zumo de naranja ha sido durante décadas el rey indiscutible del desayuno en España. Para muchos, sigue siendo sinónimo de energía y vitamina C, pero esta creencia popular se tambalea. Detrás de su imagen saludable se esconde más márketing que ciencia y cada vez más expertos (entre ellos médicos y nutricionistas) advierten de que confiar en esta bebida como fuente de vitamina C es un error.

El médico Alexandre Olmos ha lanzado recientemente un mensaje rotundo sobre esta bebida tan apreciada por muchos españoles: "Si estás tomando zumo de naranja para la vitamina C estás haciendo el ridículo y lo digo en serio", comienza. Su afirmación se basa en un hecho biológico clave: "Dejamos de producir vitamina C de forma natural hace miles de años, literalmente, nuestro cuerpo no puede fabricarla. Necesitas consumirla pero si crees que un zumito por la mañana te está salvando no has entendido nada", advierte.

El error, según Olmos, no es solo de percepción sino también de práctica alimentaria: "Primero, la vitamina C está en una parte de la naranja que casi nadie come. Esa piel blanca que se encuentra entre la pulpa y la cáscara". Esta parte, conocida como albedo, se desecha habitualmente al exprimir la fruta.

A esto se suma la transformación de la propia fruta: "Las naranjas que comemos hoy en día no son las mismas que hace cien años. Están diseñadas para tener más azúcar y menos fibra". Por ello, alerta sobre el impacto metabólico del zumo: "Cuando exprimes 4 naranjas y te bebes el zumo, lo que haces es meterte una gran bomba de azúcar sin fibra y sin vitamina C útil".

Las consecuencias de esta carencia pueden ser graves, según el experto: "Lo peor, sin esta vitamina tu sistema inmunológico falla, tu piel envejece antes y tu cuerpo se rompe por dentro". Para prevenirlo, Olmos recomienda alternativas claras: "Así que o te suplementas o consume otros alimentos ricos en vitamina C como el brócoli, el pimiento rojo o el kiwi, si no lo estás pagando con tu salud", recalca.

Alimentos con más vitamina C que la naranja

Pese a su fama, la naranja no es el alimento con más vitamina C. Según la Base de Datos Española de Composición de Alimentos (BEDCA), hay muchas frutas y verduras que la superan con creces. Por ejemplo, 100 gramos de pimiento rojo contienen alrededor de 139 mg de vitamina C, casi el triple que la naranja, que apenas aporta 50 mg en la misma cantidad.

El kiwi es otro alimento estrella: con cerca de 92,7 mg por cada 100 gramos, no solo supera a la naranja, sino que también ofrece beneficios digestivos y antioxidantes. También destacan el brócoli (100 mg/100g), las fresas (60 mg/100g) y el perejil fresco, con cifras sorprendentes: más de 160 mg de vitamina C por cada 100 gramos.

Incluir estos productos en la dieta diaria, preferiblemente en crudo o con una cocción mínima, garantiza una ingesta adecuada de esta vitamina esencial sin necesidad de recurrir a suplementos o al azúcar oculto del zumo.