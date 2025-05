El psiquiatra Alejandro Martínez advierte a España: "No hagas nunca nada que vaya en contra de tus valores"

La ansiedad es uno de los problemas de salud mental más comunes en España. Según el Informe Anual del Sistema Nacional de Salud 2023, el 34% de la población española padece algún trastorno mental, siendo la ansiedad, los trastornos del sueño y los trastornos depresivos los más frecuentes. En este contexto, el psiquiatra Alejandro Martínez propone una técnica de meditación que, según él, puede ser una herramienta poderosa para mejorar el bienestar emocional, aumentar la sensación de felicidad y reducir la ansiedad.

La meditación del "futuro yo" es una práctica que Martínez recomienda a sus pacientes para combatir la ansiedad y fomentar la felicidad. Consiste en visualizarse a uno mismo en el futuro, con más experiencia y sabiduría y establecer una conexión con esa versión futura para guiar las decisiones presentes.

"Hay una meditación que es súper potente y que yo, como psiquiatra, le recomiendo a todos mis pacientes que hagan al menos una vez a la semana. Estoy seguro de que te va a hacer muchísimo más feliz y que te va a quitar muchísima culpa y arrepentimientos de tu vida", explica Martínez.

El proceso implica cerrar los ojos e imaginarse un poco más mayor, con algunas canas y arrugas y establecer una relación con ese "yo" futuro. "Todo lo que hagas va a ir encaminado a hacer que ese futuro yo se sienta orgulloso, pero lo más importante de todo: no vas a hacer absolutamente nada que vaya en contra de tus valores", añade.

Martínez destaca que dedicar cinco minutos diarios a esta práctica puede tener un impacto significativo en la felicidad y la reducción de la ansiedad. "Es una de las técnicas más potentes para ser muchísimo más feliz y ojalá todo el mundo la conociese", afirma.

Además, el psiquiatra ha aprovechado para compartir su experiencia personal: "A veces me siento, cierro los ojos y me imagino a mi 'yo' de dentro de unos años. No demasiado mayor, solo un poquito. Lo suficiente como para haber aprendido unas cuantas cosas más, haber cometido errores y también haber tomado decisiones que marcaron un antes y un después. Lo veo con la mirada tranquila, con las arrugas que deja el tiempo pero también la paz y me pregunto: ¿Qué pensará de lo que estoy haciendo hoy?"

Una meditación que para Martínez es clave a la hora de ayudarle a reevaluar sus prioridades y decisiones reales: "En ese instante, todo se recoloca. De pronto, lo urgente ya no parece tan importante. Las decisiones que hoy me cuestan, se aclaran. Y tengo una brújula: no quiero decepcionarlo. Quiero que ese futuro yo me mire con orgullo, con ternura y me diga: 'Lo hiciste bien. No fue perfecto, pero fuiste valiente, coherente y fiel a ti mismo'".

Para el experto, esta meditación no se trata de imaginar una vida perfecta, sino de mantener una conversación honesta con uno mismo porque "muchas veces la ansiedad nace cuando perdemos esa dirección, cuando vivimos atrapados en la inmediatez o en la mirada ajena".

En esa "conversación silenciosa" entre la persona que se es y la persona que se querría ser, según Alejandro Martínez, nuestro cerebro vuelve a recordar "que cada pequeño acto cuenta, que cada elección es una semilla y que sembrar en coherencia da como fruto una vida más ligera, más auténtica y más feliz", concluye.