Me han diagnosticado cáncer por un raro hormigueo en el brazo con tan solo 19 años: las 5 señales que no debes ignorar

El cáncer se está empezando a diagnosticar cada vez en edades más tempranas, aunque sigue siendo un diagnóstico poco común antes de los 50 años. Además, cabe recordar que la denominación "cáncer" abarca a diversos grupos de enfermedades cuya forma de originarse y diseminarse puede ser similar en esencial, pero tratándose de enfermedades muy diferentes entre ellas, y afectando a diferentes órganos. Se trata de un término generalista para más de cien procesos muy heterogéneos.

Eldiara fue uno de esos casos poco comunes, dado que fue diagnosticada de un tipo de cáncer muy poco común a los 19 años: un sarcoma sinovial en estadio III, un tipo de tumor maligno de tejidos blandos muy raro. Por ello, recientemente decidió contar en sus redes sociales algunas señales que cree que no se deben ignorar, dado que son signos de alerta a tener en cuenta, a cualquier edad.

Eldiara Docuette, la cual estudiaba en el Columba College Hollywood en Los Ángeles en el momento de su diagnóstico, es conocida en sus redes sociales como 'Barbie Biónica'. Recibió el diagnóstico de sarcoma sinovial durante el pasado año 2021, aunque sus primeros síntomas empezaron en el año 2020, como "una descarga eléctrica" que le recorrió toda la mano derecha.

El sarcoma sinovial un tipo raro de cáncer que afecta solo a 1.000 personas al año en todo el mundo. Por desgracia, en octubre de 2024 sufrió su tercera recidiva, y en esta ocasión su tratamiento requirió una amputación por encima de su codo. Actualmente, esta tiktoker posee más de 460.000 seguidores y lleva años divulgando sobre su lucha contra el cáncer, tanto sobre su tratamiento como sobre sus breves periodos de remisión.

En un inicio, como explica la misma Docuette, "había algunas cosas que me alertaron de que algo no iba bien, tenía dolor en zonas donde realmente no tenía una razón para sentirlo. Sentía dolor punzante en las yemas de los dedos y en la mano, por lo que supuse que era un síndrome del túnel carpiano. Era un dolor persistente que fue empeorando con los años".

Con el paso del tiempo, Eldiara empezó a sufrir un hinchazón evidente del brazo, y un bulto que empezó a sobresalir por el codo. A todo ello añadió una sensación de hormigueo y entumecimiento que no debían estar ahí. Empezó a perder peso de forma repentina, llegando a perder 4.5 kg en uno o dos meses. Finalmente, su rango de movimiento se redujo, y cada vez podía hacer menos cosas con su mano. Perdió habilidades de motricidad.

Inicialmente acudió a su médico, quien le solicitó una radiografía del brazo, sin objetivar ninguna anomalía. Se le sugirió que su dolor podría deberse al estrés, algo que inicialmente le parecía lógico. Sin embargo, su dolor no se aliviaba con nada, aunque mejoraba con agua muy caliente. Llegó a abandonar la universidad durante el inicio de la pandemia COVID19. Posteriormente, acudió a un cirujano de Florida, y fue cuando le solicitaron una prueba de resonancia magnética. Fue en ese momento cuando le detectaron una lesión de 5,4 centímetros que le crecía en el nervio mediano de su codo derecho.

Eldiara fue remitida a un instituto oncológico, donde le realizaron otra resonancia magnética y sospecharon que el tumor podía ser benigno, y se ofrecieron a extirparlo. Sin embargo, tras un análisis de anatomía patológica, se corroboró que esta lesión necesitaría tratamiento con radioterapia, y una segunda cirugía para obtener márgenes limpios. La radioterapia duró unas semanas, y llegó a estar en remisión casi un año. Pero volvió. Como comenta ella misma, la tasa de supervivencia del sarcoma sinovial es de un 40-60% a los 5 años del diagnóstico, y el hecho de que aparezcan recurrencias no es una buena señal. En su caso, ha logrado estar en remisión poco más de un año en cada ocasión; en la segunda recaída también necesitó quimioterapia.

Fue en febrero de 2023 cuando llegó a esa segunda remisión, pero en octubre de 2024 ha sufrido su tercera recaída, requiriendo la mencionada amputación por encima del codo derecho. En ese momento fue cuando le realizaron una reinervación muscular, para prevenir el posible dolor del miembro fantasma. Además, se dejó allanado el terreno para un futuro procedimiento de osteointegración, donde implantarán una varilla metálica y facilitarán el uso de una prótesis robótica. De ahí viene su nombre de TikTok, "Barbie Biónica".

A pesar de todo el proceso, Eldiara sigue comprometida a educar a otros sobre su enfermedad y sobre las señales que experimentó, con la esperanza de salvar a otros. En su página de GoFundMe explica que está recaudando fondos para poder someterse a dos cirugías reconstructivas: la primera cirugía sería para devolver función a su mano paralizada, y la segunda para recuperar parcialmente la sensibilidad de los dedos.