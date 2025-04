Enrique Rojas, psiquiatra: "Un optimista tiene más probabilidades de éxito en España que un pesimista"

Conocemos mejor la felicidad por las frases hechas y la publicidad que por nuestra propia experiencia. Que si es el destino o el camino, que si se persigue o si es una actitud ante la vida. El Diccionario de la lengua española afirma que la felicidad es el "estado de grata satisfacción espiritual y física", pero cada uno de nosotros tenemos un significado propio para esta sensación que, en ocasiones, nos llega a obsesionar.

En este sentido, el famoso psiquiatra Enrique Rojas ha hablado en varias ocasiones de qué es la felicidad y cómo nos podemos acercar a ella. Eso sí, tampoco podemos aspirar a que la vida siempre sea feliz, porque no es un objetivo realista. Tal y como explica este artículo de EL ESPAÑOL, Rojas ha criticado que muchos de nosotros hemos reducido la felicidad al bienestar, al nivel de vida y a la seguridad. Él, sin embargo, apuesta por otros valores.

En una publicación reciente de su perfil de Instagram el psiquiatra ha elaborado un decálogo para la felicidad, que consiste en diez consejos que podemos aplicar todos a nuestras vidas. "La búsqueda de la felicidad es un anhelo universal que todos compartimos. A lo largo de mi trayectoria, he identificado una serie de principios que considero fundamentales para alcanzar una felicidad razonable", explica este experto.

Y destaca que "la felicidad es un camino que se construye día a día con nuestras decisiones y actitudes. Aspiremos a una felicidad realista, sacándole a la vida el máximo jugo posible". Precisamente, el primer mandamiento de Enrique Rojas para alcanzar esa felicidad razonable es: "No te obsesiones con ser feliz". Esto se debe a que la tristeza y la felicidad son, según dice, "estados cíclicos naturales y no debemos tratar de retenerlos".

En este primer punto añade como recomendación plantear un "proyecto de vida coherente y realista y estarás en la rampa de salida hacia la felicidad". En otras publicaciones Rojas ha incidido en que este proyecto es una pieza clave para la felicidad que se puede plantear en cuatro pasos: hacerlo coherente y personal, basarlo en el amor, el trabajo, la cultura, la amistad y las aficiones, vivirlo con ilusión y completarlo con un ánimo positivo.

Mandamientos para ser felices

El segundo mandamiento para la felicidad que recomienda este experto es que te concedas el perdón. Rojas describe así este consejo: "Cuando creas que has hecho algo mal y has dañado a alguien, aplícate la importancia de perdonarte a ti mismo, además de perdonar a los demás, y aplica los cambios necesarios para que no vuelva a suceder". El siguiente consejo tiene que ver con un trastorno cada vez más extendido.

"Desactiva la depresión", pide Enrique Rojas. Y, aunque no es sencillo, podemos recurrir a ayuda profesional para ello. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estimado que casi el 4% de la población mundial padece depresión. "Existen dos clases [de depresión]: la endógena, producida por un desorden químico, y la exógena, producida por un trauma. En cualquier caso, hay que aprender a afrontarla y trabajarla", explica el experto.

El siguiente paso hacia la felicidad consiste en aprender del fracaso y de las crisis y este psiquiatra añade la cita "el fracaso enseña lo que el éxito oculta" a este objetivo. De hecho, Rojas afirma que "cuando avanzamos, no recordamos el camino ni los momentos de crisis, pero son precisamente los que nos ayudan a encontrarnos donde estamos y a conocer nuestros puntos fuertes y débiles".

En quinto lugar, Rojas recuerda que "la felicidad depende con que miremos el mundo". Por lo tanto pide cultivar "una actitud positiva y relativizadora" que "impedirá que nos ahoguemos en un vaso de agua. La felicidad no depende de la realidad, sino de la interpretación que uno hace de la realidad". Y el siguiente consejo va en la misma línea, recomienda que apostemos por el optimismo.

"Un optimista tiene más probabilidades de éxito que un pesimista. No porque se cree a sí mismo menos problemas, sino porque ve soluciones donde el otro sólo encuentra obstáculos", escribe este psiquiatra. En séptimo lugar, recomienda ser resiliente: "La resiliencia es la capacidad de sacar fuerzas de nuestras experiencias negativas. No dejarse condicionar por un pasado traumático nos permite convertirlo en enseñanzas vitales que nos ayuden a ser mejores".

El octavo consejo de Rojas consiste en rodearse de un buen círculo afectivo: "Las personas que te quieren y te apoyan, como amigos y familiares, son tu mejor baza a la hora superar las adversidades y aclarar las ideas de cara al futuro inmediato". Después recomienda que tengamos objetivos, pero que sean pocos y concretos. "La vida es cambiante, nunca se detiene, y nos transforma a nosotros. Por ese motivo es necesario fluir con los acontecimientos y circunstancias", explica.

Y, por último, este psiquiatra aconseja que aprovechemos las oportunidades. "Cuando tengas un proyecto claro, utiliza toda la energía y creatividad para cumplir lo que te has propuesto con una planificación realista, basada en pequeños objetivos que conducen a los grandes", explica.