Los cardiólogos dan la voz de alarma tras la muerte de un joven corredor en Madrid: "No son conscientes del peligro"

El fallecimiento de un corredor de 36 años a causa de una parada cardiorrespiratoria en la media maratón que se celebró el pasado domingo en Madrid evidencia, como ya han advertido los especialistas años atrás, que no todas las personas que participan en estas carreras cumplen con las exigencias físicas que requieren estas pruebas ni se someten a las revisiones necesarias.

"No son conscientes de los peligros", señala a EL ESPAÑOL el cardiólogo retirado Carlos Macaya, quien cree que hay que prestarle especial atención a las carreras que alcanzan los 21 kilómetros (es decir, a partir de la media maratón): "Esta distancia puede ser un peligro si la persona no está preparada y debería ser evaluada previamente por un médico experto".

En España, como denuncian desde la Sociedad Española de Medicina del Deporte (SEMED), "apenas hay obligatoriedad de realizar reconocimientos médicos para la aptitud deportiva, siendo la primera medida de prevención para las muertes súbitas en el deporte".

La Sociedad Europea de Cardiología recomienda que en el reconocimiento médico previo a la práctica deportiva las personas que no superen los 35 años se realicen, además de una exploración física, un electrocardiograma por su capacidad de detección de miocardiopatías y canalopatías, que son las principales causas de muerte súbita cardíaca entre los deportistas menores de esta edad.

La incidencia en España

A partir de los 35, se aconseja también una prueba de esfuerzo ya que la causa de los fallecimientos suelen ser por cardiopatías isquémicas, que se pueden prever con estos estudios con los que se evalúa cómo funciona el corazón durante el ejercicio. Como indica Macaya, incluso los maratonianos semiprofesionales se hacen evaluaciones de este tipo cada año "para ver hasta qué límite pueden llegar".

Un buen medidor de este límite es la frecuencia cardíaca máxima teórica. Se trata del número máximo de latidos que el corazón puede alcanzar en un minuto durante una actividad física. Cuando se supera el máximo aconsejado (una regla nemotécnica para calcularla es restarle 220 a tu edad), "el corazón ya no bombea adecuadamente y pueden producirse las muertes repentinas que se dan entre los corredores, ya sea por una arritmia o por un infarto de miocardio".

Para evitar estos sucesos, Macaya cree que el mensaje que hay que dar es que antes de hacer ejercicio, se sometan a una evaluación médica: "Lo erróneo sería asustar a la gente para que no corra, cuando la incidencia de estos problemas es pequeña". "Se estima que se da en torno a 2 casos por cada 100.000 personas", añade Leonel Díaz, coordinador del Grupo de Trabajo de Cardiología del Deporte de la Sociedad Española de Cardiología (SEC).

Imagen de archivo de un corredor en un maratón recibiendo asistencia médica. Peter Cziborra Reuters

"Aunque no es habitual", prosigue, "esto ha pasado, pasa y pasará porque probablemente todavía no tenemos la capacidad como para saber detectar a todos aquellos que van a sufrir un desenlace" como el que tuvo el corredor que falleció en la Movistar Madrid Medio Maratón 2025. Un reciente estudio, publicado en la revista JAMA, ha comprobado, tras comparar los datos de maratones y medias maratones celebrados en Estados Unidos de 2000 a 2023, que las muertes por parada cardíaca (se registraron 59 durante el periodo de estudio) han disminuido.

En nuestro país no existen datos actualizados acerca de estos fallecimientos. Pero, según el Registro Nacional de Muerte Súbita en Deportistas, se estima que entre los deportistas (incluyendo profesionales y aficionados) se producen de 150 a 200 muertes súbitas cada año. Tras el fútbol y el ciclismo, el running es la actividad deportiva que más decesos causa, con un 13,3%.

Morir en la meta

Como ya advirtió en una entrevista con este periódico el presidente de la SEMED, Miguel del Valle, aunque con menor riesgo que la adulta, la población joven también puede sufrir problemas cardiovasculares durante la práctica deportiva: "Ahí tenemos las muertes súbitas que aparecen —por suerte, de vez en cuando— en los campos de fútbol o en deportistas que están federados".

Por ello la principal recomendación que lanza Díaz es que la persona "esté entrenada". Aunque parezca una obviedad, considera que "hay mucha gente que tal vez no está tan preparada y se anima a hacer pruebas para las cuales no está capacitado en ese momento". "Hay personas jóvenes que no están entrenadas y que someten al corazón a un daño tremendo con poco ejercicio", añade Macaya.

Corren el riesgo de padecer desde "una pequeña arritmia" hasta "un paro cardíaco repentino" como el que causó la muerte del corredor de 36 años, quien se encontraba muy cerca de la línea de la meta de la carrera. No es casualidad que a escasos metros de finalizar la prueba se produzca una parada cardiorrespiratoria.

Según el citado estudio, la mayoría de las paradas cardíacas en carreras de larga distancia se producen en el último cuarto de la carrera, normalmente cerca de la línea de meta. Como explica Macaya, en estos momentos, tras haber sometido al cuerpo a una situación de estrés, es cuando se puede desencadenar la arritmia o el infarto de miocardio. También hay un mayor riesgo de que se formen trombos en el corazón. Este cardiólogo ha podido comprobar en primera persona cómo la dolencia no se produce durante el ejercicio, sino tras él.

Macaya fue el primer cardiólogo de España que implantó un estent coronario. "A los primeros pacientes", recuerda, "los sometíamos a una prueba de esfuerzo a los pocos días. Pues cuando les dábamos el alta era cuando empezaban a tener un dolor torácico que, en algunos casos, provocó una formación de un coágulo en la zona del stent coronario". El motivo es que tras hacer un ejercicio hay un aumento de fibrinógenos, una proteína capaz de causar trombos.

Un requisito con controversia

Para evitar fallecimientos en estas carreras que se celebran durante todo el año en España, ya hay países que han tomado medidas al respecto. En el caso de Italia, por ejemplo, se le exige a cualquier corredor no profesional en una carrera de larga distancia que presente un certificado médico que le declare apto para ella.

"Parece ser que les funciona", comenta Díaz, "aunque también es verdad que siempre ha sido algo controvertido". Y es que hay quienes defienden que con esta clase de requisitos podría haber personas que decidieran hacer menos deporte (o incluso no hacerlo), porque las revisiones les desincentivara.

Macaya, por su parte, es partidario de que sea "más que recomendable" el pedir estos reconocimientos médicos antes de la prueba deportiva. Sobre todo porque, como recuerda, hay casos de muertes súbitas en los que al realizar la autopsia se ha comprobado que el joven fallecido sufría de una enfermedad cardiológica.