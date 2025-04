Héctor Peinado, sabio del cáncer y la metástasis: "Lo que era una sentencia de muerte se está volviendo manejable"

El laboratorio de Héctor Peinado, jefe del Grupo de Microambiente y Metástasis del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), está de enhorabuena. La prestigiosa revista Nature ha publicado esta semana su estudio en el que demuestran la relación entre la dieta rica en grasas y la metástasis en el cáncer de mama.

Doctorado en Bioquímica por la Universidad Autónoma de Madrid, regresó en 2015 desde el Weill Cornell Medical College de Nueva York como apuesta por recuperar el talento investigador español. Especializado en combatir la diseminación de las células tumorales, defiende el prestigio de la investigación en España y en su centro, empañado por la tormentosa destitución de María Blasco.

Pensamos en la metástasis como el momento en el que el cáncer pasa de ser tratable a una sentencia final. ¿Sigue siendo así?

Obviamente, el 90% de las muertes por cáncer se deben a la metástasis. Pero yo lanzaría un mensaje positivo: hemos avanzado mucho en entender su complejidad y controlarla. Un ejemplo es el caso del melanoma. Cuando yo estaba en Estados Unidos, todos los pacientes morían en nueve meses. A día de hoy, se salva un 15%. Y el objetivo es llegar a un 50% o 60% de curación.

¿Podemos aspirar a cronificar la metástasis? ¿Que los tratamientos frenen su avance y alarguen la supervivencia?

Todo dependerá de su extensión. Si está en sus estadios iniciales, lo que se denomina oligometástasis, ya la estamos tratando con bastante eficiencia, con radioterapia específica por ejemplo. Lo que antes era una sentencia de muerte, como decíamos, ahora es manejable. Antes, el cáncer de mama era muy agresivo y poco controlado, y ahora se ha cronificado hasta el punto de que tenemos terapias contra el HER2, el más letal. Ves pacientes con metástasis cerebral que se salvan, lo que parecía imposible. Pero no solo hay que invertir en tratamiento, sino en detección temprana.

La idea de las terapias personalizadas, tratando cada cáncer individual de forma específica, está cada vez más extendida.

Claro, y nosotros hemos añadido una complejidad más: ya no es solo el tipo de cáncer, sino el tipo de alimentación que se sigue. El tumor, con sus propias propiedades, sería el factor intrínseco, pero hay factores extrínsecos: la obesidad, la alimentación, el estrés, la radiación solar... Y van a influir en la evolución. Hay que dejar de pensar en el cáncer como en una enfermedad de un órgano, sino en función del exposoma: todo lo que nos rodea e impacta en nuestro riesgo de cáncer.

¿Hay relación entre este concepto de exposoma cancerígeno y el aumento del cáncer en jóvenes, en particular del de mama?

Ahora mismo tenemos un estudio activo con Antonia Tomás Loba de la Universidad de Murcia. Ella es especialista en ritmo circadiano, y está estudiando el impacto del jet lago social, cómo las alteraciones estarían afectando a la diseminación del cáncer. Es algo tan 'tonto' como el desequilibrio entre los ritmos muy marcados entre semana y salir hasta las cuatro de la madrugada los fines de semana. ¿Es suficiente el 'salir de fiesta' para incrementar el riesgo? Son grandes preguntas que no nos habíamos planteado hasta ahora.

Se puede argumentar que otras generaciones ya experimentaron cambios del ritmo circadiano sin aumentos de cáncer. ¿Se trata de una combinación de factores?

Sí, lo que pasa es que hemos cambiado de hábitos mucho más rápidamente y todavía no conocemos todas las consecuencias. Pero tampoco podemos aislarnos y meternos en una burbuja, la prevención tiene que ser compatible con nuestro modo de vida. El cáncer es complejo. De un lado tenemos un oncogen que va a mutar y empezarlo todo, y también factores extrínsecos: el alcohol, la alimentación grasa, el tabaco... Pero también debemos entender que la multifactorialidad es inevitable, y que gente que hace ejercicio todos los días también sufrirá cáncer.

¿La nutrición se concibe ya como un apoyo al tratamiento contra el cáncer? Hace décadas se consideraba como algo que "sólo funciona con ratones".

Nosotros usamos ratones como modelo para evidenciar los cambios que analizaremos en el paciente. Pudimos ver que una dieta rica en grasa cambiaba los patrones de coagulación, aumentando la producción de plaquetas, y lo hemos correlacionado con las pacientes de cáncer de mama triple negativo. Obviamente, no podemos reproducir la complejidad de la enfermedad en humanos en el modelo animal, pero nos ha permitido establecer una serie de hipótesis que luego hemos verificado.

¿Ese aumento de la coagulación crea entonces una protección de plaquetas que rodean al nicho premetastásico, favoreciendo la metástasis?

Así es. Ya se había descrito que las plaquetas tienden a rodear a la célula tumoral. Queríamos comprobar si esta 'coraza' salía reforzada en casos de obesidad. Lo que hemos comprobado es que una dieta rica en grasas consigue que lo que rodea al nicho premetastásico -las células cancerosas que se están acumulando- sea más gruesa. Sirve de protección contra al sistema inmune que tiene por misión detectar la célula tumoral y, de cierto modo, aniquilarla.

Su equipo también lidera en la descripción del 'exoma': el 'ecosistema' del tumor sólido que lo hace más resistente que los cánceres líquidos

Sí. Las terapias CAR-T han sido un antes y un después contra los tumores líquidos, están salvando los pacientes. Pero no están siendo tan eficaces contra los sólidos, y se está investigando mucho para saber por qué. Para mí, se debe a la jerarquía tisular. En las células del sistema sanguíneo, las puedes 'limpiar' con irradiación, reconstruirlas y redistribuirlas, que es lo que hacen los trasplantes de médula. Pero en un órgano no puedes erradicar el 100% de un tipo celular y reproducirlo desde el principio.

Hector Peinado está al frente del Microenvironment and Metastasis Group del CNIO Antonio Tabernero

¿El abordaje terapéutico pasa por tanto por desarmar todos esos mecanismos que hacen a la metástasis resistente al sistema inmunológico?

Correcto. Yo defiendo que la mejor terapia es la reactivación del sistema inmune. Por muy inteligentes que seamos como científicos, nos da mil vueltas. Si te pones a analizar su complejidad, cómo ha evolucionado para la generación de anticuerpos, cómo los reorganiza, te deja fascinado. ¡Y no soy inmunólogo! Mi laboratorio está centrado en mejorar la inmunoterapia con terapias adicionales. Y ahora podemos plantear que el tratamiento antitumoral se combine con un control de la dieta y de la coagulación sanguínea. Es es un triunvirato difícil, porque muchos pacientes tienen problemas de coagulación y corren riesgo de hemorragia.

¿Cuál es la particularidad de la dieta antitumoral? ¿Tiene algo en común con las ahora famosas 'dietas de la longevidad'?

En este caso, bastó con pasar de una dieta con un 60% de grasas a la dieta normal de los ratones. Pero claro, a ellos les podemos controlar mucho más la alimentación. Ahora, si pensamos en todo lo que consumimos los humanos, todo lo que estamos tomando sin saber todo lo que lleva... no es cuestión de generar paranoia. Lo principal es mantener ciertos estilos de vida saludable: no abusar de las drogas, del alcohol, llevar una dieta equilibrada... No garantizan que estés libre de cáncer, pero es lo que está en nuestras manos para evitarlo.

¿Que tipo de consumo deberíamos priorizar para maximizar la prevención contra el cáncer?

Yo no priorizaría un alimento específico, sino una dieta alta en fibra, con legumbres variadas, tratando de reducir grasas saturadas y carnes rojas. No se trata de eliminarlas sino de reducirlas. Si estás pensando en qué vas comer esta semana, pues que no sea todos los días solomillo. Trata un día de comer pescado. Debemos plantearnos un cambio cultural, empezar a ir al nutricionista aunque no queramos adelgazar porque es la persona que nos va a enseñar a comer bien. Fomentar esto ahora mismo en la sociedad es un dolor en cabeza. No puedes decirles a tus hijos que sean los únicos que coman ensalada en una fiesta, pero podemos hablar con los padres para que se planteen poner alternativas a las hamburguesas y nuggets.

¿Cómo ha sido el salto del laboratorio al ensayo clínico? ¿Ofrece España suficientes oportunidades a la investigación?

Yo diría que el quid está en dar con el médico apropiado. En nuestro caso ha sido Miguel Quintela, que está muy volcado en la investigación. Cuando le propuse este proyecto, le pareció muy interesante. Él tenía una cohorte de pacientes controladas, con datos de Índice de Masa Corporal y recuento del parámetro de coagulación. Y eso no es nada fácil de encontrar. Tampoco de financiar: se nos ocurrió hacerlo en plena pandemia, y era imposible encontrar anticoagulantes, tuvimos que usar un anticuerpo para deplecionar las plaquetas. He tratado de ampliar esta cohorte en España y no he encontrado ninguna similar para comparar. Me he ido a EEUU, y ahí es incluso peor, porque ahí no hay Sanidad Pública como tal y hay que pagar por los datos.

Llegó al CNIO hace una década, y el centro acaba de vivir su era más convulsa. ¿Qué reclaman los investigadores para la nueva etapa?

El CNIO ha sido siempre buque insignia de la ciencia en España, y tiene que recobrar ese estilo. Tenemos excelentes compañeros como jefes de grupo, la relación es estupenda. Yo he crecido muchísimo aquí en estos años. ¿Qué viene ahora? ¿Un cambio de dirección? Vale. ¿Un cambio de gerencia? Perfecto. Pero lo que debemos retomar son líderes que apuesten por invertir y por llevar al centro al máximo nivel de excelencia. Mis compañeros y yo somos gente ambiciosa, y aspiramos a colocar de nuevo al CNIO en la élite de la investigación mundial.

¿Es necesario 'fichar' a una figura internacional para dirigir el CNIO, o hay suficiente 'cantera' de prestigio en España?

La verdad, tenemos que traer a quien tenga ganas de impulsar el centro. A nivel nacional hay líderes estupendos. Pero lo principal es seleccionar a una persona que pueda rendir. Se tiene que plantear cómo redirigir este centro, cómo dotarlo económicamente, cómo invertir en una serie de proyectos y en el desarrollo de tecnología. Lo importante ahora es que rememos todos en la misma dirección.