Me han diagnosticado cáncer de colon con 33 años: estos son los tres síntomas que mis médicos ignoraron y España desconoce

El cáncer de colon volverá a ser el tumor más diagnosticado en España este año. Así lo ha explicado la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) en su documento Las cifras del cáncer en España 2025. En total, esta sociedad ha estimado que para el final de año se habrán detectado 44.573 nuevos casos de cáncer de colon y recto, que debido a su alta incidencia es uno de los que más muertes ocasiona en nuestro país.

Pero, además, los científicos están observando en los últimos años que los casos de este tumor crecen y, sobre todo, en población cada vez más joven. Tal y como explica el informe de SEOM, el cáncer de colon está fuertemente vinculado a los hábitos de vida y el consumo de tabaco y de alcohol, la obesidad y el sedentarismo son algunos de sus factores de riesgo más conocidos. Aunque todavía no está claro qué ha motivado este aumento en jóvenes.

Así lo explica este artículo de EL ESPAÑOL, que habla de un estudio de la revista científica The Lancet que estudió los diagnósticos de cáncer colorrectal en personas de entre 25 y 49 años en 50 países. En 27 de ellos los autores observaron un aumento de hasta un 4% al año y aunque entre ellos no se nombraba a España, los expertos consultados en el artículo aseguran que el fenómeno también se observa aquí.

Las redes sociales se han convertido en un espejo también de esta realidad y algunos jóvenes que han pasado por esta situación han compartido su experiencia. Una de ellas es una mujer australiana de 33 años llamada Tess que habla en su perfil de Tik Tok sobre el proceso de la enfermedad y pide a las personas jóvenes que se mantengan alerta de ciertos síntomas. De hecho, en uno de sus vídeos alerta sobre algunos síntomas que empezó a percibir casi un año antes de su diagnóstico.

La joven, que es madre de dos niñas de seis y dos años, explica que empezó a sentir calambres en el abdomen hasta 10 meses antes de su diagnóstico de cáncer en estadio cuatro, que empezaron siendo suaves: "Llegó un punto en el que debía tumbarme en el suelo en posición fetal porque era demasiado doloroso. Quizás se parece al dolor de la endometriosis, dolores en la parte más baja de mi abdomen, cerca de la pelvis, donde se encuentra el colon", explica.

En segundo lugar, Tess explica que en sus análisis de sangre no encontraron células cancerosas, pero sí que manifestó falta de hierro. De hecho, sus análisis revelaron que entraba y salía de un estado de anemia. "Siempre he tenido niveles bajos de hierro y, por eso, no le di importancia. Es algo con lo que he estado lidiando desde que soy adulta", explica la mujer.

El tercer síntoma fue encontrar sangre en sus heces: "La sangre en las deposiciones nunca es algo normal y se debe investigar siempre. Si de repente tienes estreñimiento puede significar que hay un bloqueo en el intestino, pero también heces más delgadas. Le dije a mi médico que mi hija de dos años tenía haces más grandes que las mías propias y para mí eso fue una gran señal de alarma".

Tess explica que empezó a consultar estos síntomas con médicos cuando habían pasado 18 meses desde el parto de su última hija. Por esta razón, afirma que no le dio la importancia suficiente a ciertos síntomas. Tess explica que el cáncer de colon puede presentar muchos más síntomas aparte de los suyos, como la hinchazón abdominal.

La australiana asegura que ha grabado este vídeo para concienciar sobre la detección temprana que "es la mejor forma de curarse de esta enfermedad". De hecho, tal y como se explica en este artículo de EL ESPAÑOL, cuando un cáncer de colon es detectado a tiempo, las probabilidades de curación rondan el 90%. Por eso, es tan importante participar en los programas de cribado.