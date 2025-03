Garattini, el oncólogo de 96 años que no toma medicinas: "Comer un 30% menos en España es clave para vivir más"

El refranero español es prolijo y muestra grandes perlas de la sabiduría popular. Uno de los más repetidos es ese que reza: "el movimiento se demuestra andando". Una expresión que enfatiza que el ejemplo es la mejor forma de enseñar y convencer. Algo que el oncólogo, farmacólogo y fundador del Instituto Mario Negri, Silvio Garattini, se ha tomado al pie de la letra. Con sus 96 años, explica de forma clara cuáles son las pautas no solo para llegar a esa edad, sino hacerlo en tan buen estado como lo ha hecho él.

En una breve entrevista al medio italiano Primocanale.it, el científico ha desgranado uno por uno, con un tono divulgativo y tranquilo, algunas de sus opiniones sobre el sistema de salud italiano, los medicamentos o las pautas y hábitos que pueden hacernos vivir más y mejor. Cada una de sus palabras, sin duda, atesora un gran valor, fruto de su propia experiencia y de su larga trayectoria profesional.

Uno de los aspectos que ha enfatizado es la importancia de la prevención como la verdadera revolución sanitaria que necesita nuestra sociedad. Para él, no es solo responsabilidad de los sistemas de salud, sino principalmente un compromiso personal. Subraya de forma tajante que “hacer prevención es ante todo un acto de sano egoísmo: si prevengo, no me enfermo”. De este modo, apunta directamente hacia un cambio cultural necesario que nos lleve a modificar hábitos de vida para evitar enfermedades en lugar de enfocarnos únicamente en tratarlas cuando aparecen.

Comer poco pero saludable

Entre los hábitos saludables esenciales, Garattini destaca especialmente la importancia de la alimentación: "comer poco es uno de los puntos importantes, porque significa mantener un peso adecuado". Y sustenta esta afirmación con ejemplos científicos significativos: "Si tomamos grupos de cualquier especie animal —ratones, perros, gatos o monos— y dividimos a estos animales en dos grupos, uno que come lo que desea y otro al que se le reduce un 30% la cantidad de alimento, estos últimos viven un 20% más que los primeros".

En su opinión, esta evidencia, trasladada al ser humano, indica que reducir moderadamente la cantidad de comida consumida no solo ayuda a mantener un peso saludable, sino que también puede prolongar significativamente la vida al disminuir la aparición de enfermedades relacionadas con la obesidad, la diabetes y otros trastornos crónicos vinculados a una dieta excesiva.

Pero el estilo de vida saludable, advierte Garattini, va más allá de la alimentación. "No hay personas de noventa años que hayan fumado durante décadas, no hay personas de noventa años obesas, no hay personas de noventa años que hayan bebido mucho". Un recordatorio sencillo, pero directo, sobre cómo nuestras elecciones cotidianas definen a largo plazo nuestro estado de salud.

Ejercicio y vida social

Sobre la actividad física, Garattini señala, en otra entrevista para Il Corriere della Sera: "Intento hacer al menos 5 kilómetros diarios; incluso a nivel anual trato de mantener este objetivo". Además, recalca la importancia del ritmo, al afirmar que "debe ser un ritmo relativamente rápido; de lo contrario, no hay efecto aeróbico. Debe haber un poco de esfuerzo, lo que implica respirar agitado y un aumento del ritmo cardíaco. Caminar para ver escaparates no es actividad física".

Garattini amplía esta recomendación, indicando que lo adecuado está entre 150 y 300 minutos semanales de ejercicio físico moderado; exceder esta cantidad no proporciona beneficios adicionales. "Incluso a los 80 años se puede comenzar a caminar, siempre será mejor que permanecer inactivo". También subraya el papel preventivo del ejercicio, no solo en enfermedades físicas, sino también en trastornos mentales, pues favorece una mejor circulación cerebral y ayuda en la socialización.

Pero más allá de los aspectos físicos, Garattini ofrece un consejo valioso dirigido especialmente a quienes están próximos a jubilarse o ya lo han hecho, relacionado con la vida social y la actividad intelectual: "No se jubilen sin tener otros intereses, porque eso arruina la salud. Sin intereses se envejece prematuramente y se desarrolla lo que llamamos demencia senil". Este consejo invita a mantener activos no solo el cuerpo sino también la mente, llevando a su máxima expresión aquella expresión latina tan recordada: Mens sana in corpore sano.