Así es el 5-MeO-DMT del 'Bufo alvarius': el veneno de sapo que muestra potencial para tratar la ansiedad y la depresión

El desierto de Sonora, entre México y EEUU, alberga una de las más extraordinarias criaturas del planeta. Se trata del sapo del Río Colorado (Bufo alvarius), un anfibio que yace enterrado bajo la arena, hasta que las precipitaciones de la estación lluviosa lo despiertan de su profundo letargo.

Lo que hace este animal único es algo quizás más prosaico, aunque no menos trascendental. Sus glándulas parótidas, ubicadas detrás de sus ojos, segregan un líquido lechoso que contiene la molécula psicodélica más potente conocida por el ser humano: 5-MeO-DMT (5-metoxi-N,N-dimetiltriptamina).

Fer M. ha sido periodista durante una década y ahora está inmerso en el mundo de la psicoterapia. Como usuario y organizador de ceremonias rituales con psicodélicos, su testimonio no deja indiferente: "Es muy difícil que después de una experiencia con 5-MeO-DMT no creas en Dios. Yo he tenido muchas, pero la primera me quedó muy claro que Dios existía. Y yo venía de un ateísmo muy fuerte".

Ahora, un grupo multidisciplinar formado por científicos, médicos, terapeutas y activistas de derechos humanos, en colaboración con 32 agrupaciones de 18 países, ha lanzado la iniciativa PsychedeliCare.

Esta campaña de recopilación de un millón de firmas arrancó el 14 de enero y tiene como objetivo asegurar el acceso seguro y legal a terapias asistidas con sustancias psicodélicas en los sistemas sanitarios públicos europeos: entre ellas, por supuesto, el 5-MeO-DMT.

Este sapo es un descubrimiento relativamente reciente y no se tiene constancia de su utilización por parte de ninguna comunidad humana antigua, a diferencia de lo que ocurre con otras tradiciones centenarias o milenarias en torno al peyote, la ayahuasca o la iboga.

El vacío legal

Antón Gómez-Escolar (@drogopedia), es psicofarmacólogo e investigador especializado en psicodélicos, además de miembro de inawe, una "organización sin ánimo de lucro que promueve la innovación en la salud mental a través del desarrollo de un ecosistema que facilite la implementación de Terapias Asistidas con Psicodélicos (TAP)".

La reciente participación de Gómez-Escolar en el Parlamento Europeo promueve la solicitud de PsychedeliCare de apoyo para terapias asistidas con psicodélicos en Europa: "El 5-MeO-DMT es una sustancia que no está contenida en los convenios de fiscalización de sustancias firmados en Viena, que son aquellos que contienen todas las drogas que están prohibidas", afirma este experto.

Antón Gómez-Escolar en el Parlamento Europeo. Antón Gómez-Escolar

En España, prosigue Gómez-Escolar, esta sustancia "no está formalmente prohibida, como lo puede estar la cocaína, el MDMA o el LSD". En el caso del 5-MeO-DMT, al tratarse de una sustancia bastante novedosa, "no se ha hecho legislación específica al respecto". Lo cual no quiere decir que su uso no pueda resultar legalmente problemático.

A pesar de la fama que esta sustancia tiene a raíz del incidente que implicó al actor porno Nacho Vidal, Fer M. asegura: "El bufo es una sustancia súper segura. Todas las semanas se hacen en el mundo muchísimas experiencias con bufo. Y nadie muere, o muere una persona al año, por decir algo. Se trata de algo muy anecdótico".

Terapia para psiconautas

Compañera de Gómez-Escolar, Marta Pérez Carmona es una de las fundadoras de inawe. Es psicóloga general sanitaria (UPSA), máster en Neuropsicología (UCJC) y en Terapia Psicoexpresiva. Durante su desarrollo laboral colaboró con diversos centros de retiros psicodélicos en Costa Rica, como psicoterapeuta y experta en reducción de riesgos.

No se busca, por lo tanto, simplemente identificar y abrir un trauma, "sino preparar al paciente ante sus dudas, miedos, expectativas y efectos secundarios" acerca de la experiencia con esta sustancia.

"El efecto agudo dura 20 minutos pero, hasta que todo se normaliza, pasa una hora. Nos piden que estemos cuatro horas en el hospital para asegurarnos de que la persona, cuando se vaya a su casa, esté en buenas condiciones", explica Pérez.

Lo cierto es que existen dos maneras principales de consumir 5-MeO-DMT: "La dosis extraída del sapito suele ser entre 30 y 80 miligramos. La dosis de laboratorio es mucho menor, entre 3 y 10 miligramos. Lo de laboratorio está mucho más concentrado. Lo del sapito contiene más triptaminas, y dos sustancias cardiotóxicas, en muy pequeña cantidad", aclara Fer M.

En este sentido se expresa Marian García, psicóloga especializada en adicciones, así como directora de Orbium: "También favorecen la conexión interpersonal al aumentar la oxitocina. Sin embargo, aunque hay estudios prometedores, las investigaciones aún son limitadas y deben abordarse con precaución".

Revolución incipiente

Para no pocos dentro de la comunidad científica, estamos, en palabras de Gómez-Escolar, viviendo en estos últimos años un "renacimiento psicodélico, en el cual se está viendo que estas sustancias, antiguamente llamadas alucinógenas, tienen la capacidad de inducir cambios en las personas que pueden ser útiles en terapia".

El valor de estas sustancias también se vería incrementado por una "mayor velocidad y eficacia que los tratamientos convencionales". No en vano, "los antidepresivos y los ansiolíticos son fármacos que actúan únicamente durante el tiempo que son administrados, pero no tienen un efecto curativo, sino que tapan los síntomas", recalca Gómez-Escolar.

El efecto del 5-MeO-DMT es de corta duración y, según los resultados de los ensayos, "el que más correlaciona con experiencia trascendental, mística y con remisión de síntomas", señala Pérez.

Y añade: "Otros ensayos, como el de la farmacéutica GH en España, proponen este psicodélico como medicamento, sin necesidad de psicólogo, preparación ni integración, y esto abre el debate de si es necesaria la terapia o no".

Álvaro Rodríguez es médico psiquiatra de Cinteco y pondera que los efectos de esta sustancia pueden sentirse de inmediato y durar desde días hasta semanas, pero aún "no se sabe si su impacto se mantiene a largo plazo".

Si su uso requiere una administración continua, los efectos secundarios y la relación beneficio-riesgo podrían generar preocupaciones. Por ello, una de las principales líneas de investigación es cómo "lograr que estos cambios sean sostenibles en el tiempo, ya sea mediante terapia psicológica o modificaciones en la propia molécula para extender sus efectos a mediano y largo plazo", aclara Rodríguez.

Reinicio neuronal

Nuestro sentido del yo, conocido como ego, se encuentra en la red neuronal por defecto encargada de coordinar la comunicación entre varias regiones cerebrales: "Cuando una persona consume esta sustancia, tiene una experiencia en la cual desaparece su ego temporalmente y pasa a formar parte de un todo", afirma Gómez-Escolar.

La persona tiene una experiencia "mística u oceánica", en virtud de la cual su identidad se disgrega: "Esta red neuronal por defecto en personas que tienen trastornos está hiperactivada, y eso nos lleva a esa rumiación constante de estar encerrados en la cabeza".

Así, con el uso del 5-MeO-DMT, "se rompen esos patrones como si se diese a un botón de reinicio del ordenador y se vuelve a empezar otra vez", declara este experto en drogas.

Mientras que los efectos de los psicodélicos clásicos producen "alucinaciones visuales y pensamiento atípico", con el 5-MeO-DMT el efecto se circunscribe sobre todo a "áreas límbicas", asociadas a las emociones, matiza Pérez al respecto. Y apostilla: "Simplemente produce calma, introspección, sensación de trascendencia".

Una de las maneras en las que los usuarios de esta droga explican su experiencia es en clave de muerte y resurrección: "Si cuando morimos el cerebro libera masivamente 5-MeO-DMT, cuando tomamos esa sustancia, es muy probable que estemos haciendo un ensayo general para lo que significa la muerte, con la posibilidad de resucitar", destaca Fer M.

Borrón y cuenta nueva

La clave del potencial terapéutico del 5-MeO-DMT se halla en esa "desintegración de la red neuronal que impide la metacognición", es decir, que el paciente no puede reflexionar sobre lo que piensa, sino sólo vivirlo.

Con esta sustancia se restituye un esperanzador sentido de pertenencia al mundo: "Esto es un antídoto para muchos diagnósticos en que nos sentimos ajenos a la familia, la comunidad, la sociedad", apunta Pérez.

El 5-MeO-DMT es una sustancia que está demostrando su implicación en procesos de reactivación de la neuroplasticidad: "Esto permite que el cerebro se afiance en una nueva forma de ver el mundo".

Uno de los aspectos más interesantes y prometedores de este tipo de drogas psicodélicas, y más en concreto del 5-MeO-DMT, tiene que ver con su posible uso para el tratamiento de trastornos neurodegenerativos: "Se ha demostrado que estas drogas son capaces de llevar a cabo la formación de nuevas neuronas y de establecer nuevas conexiones neuronales (neurogénesis) en determinadas regiones del cerebro", concluye Gómez-Escolar.

En una dirección muy similar apunta el criterio de Marian García, para quien las sustancias psicodélicas en general favorecen la plasticidad neuronal, es decir, la habilidad del cerebro para establecer nuevas conexiones o reorganizarse: "Este proceso resulta clave en el tratamiento de la depresión y la adicción, ya que en estas condiciones se ha identificado un deterioro en la conectividad neuronal".

"El problema es que esto nos lleva a necesitar consumir o tener dosis repetidas. Ojo, esto puede ser perverso porque podríamos sustituir una sustancia que ha generado adicción por otras. Esto hay que tenerlo en cuenta", advierte esta experta.

*Carlos Subirá, autor del reportaje, es alumna de la segunda promoción 2024-2025 del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL/UCJC.