El aviso de la odontóloga Lucía Baquero: "Nunca pongas la tapa al cepillo de dientes ni lo dejes cerca del váter"

La higiene dental es un hábito fundamental en la vida de cualquier persona, no sólo para proteger su boca, sino para prevenir decenas de enfermedades que luego pueden desarrollarse en distintas partes de nuestro cuerpo. Según el Consejo General de Dentistas, uno de cada cuatro españoles no mantiene unos hábitos adecuados de higiene bucodental. Sin embargo, la higiene dental no sólo tiene que ver con el cepillado, sino también con el lugar en el que este sucede o los utensilios que utilizamos para ello.

La odontóloga Lucía Baquero, ortodoncista y odontopediatra, publicó hace algún tiempo un video en su cuenta de Instagram en el que avisaba de algunos errores que cometemos cuando vamos al baño a cepillarnos los dientes y que recomendaba no hacer. El primero de ellos tiene que ver con algo tan inocente como el lugar en el que colocamos el cepillo.

"Cosas que no haría ni recomendaría como odontóloga, versión higiene", arranca diciendo la especialista. "La primera, nunca dejaría mi cepillo de dientes cerca del váter porque el agua puede dispersar micropartículas de excrementos hasta metro y medio, así que mejor mantenlo lejos de esta zona", explica Baquero.

Precisamente, hace unas semanas, el microbiólogo Raúl Rivas publicaba un artículo en el que alertaba de la cantidad de gérmenes que hay en el baño y que pueden acabar en nuestra boca tras el cepillado. "Los cepillos de dientes usados albergan comunidades microbianas mixtas, que provienen tanto de los humanos como del ambiente circundante donde se almacenan, que, en general, es el baño. Otro lugar, qué duda cabe, lleno de gérmenes", explicaba el científico.

"Fundamentalmente, los cepillos de dientes pueden contaminarse por la falta de higiene de la cavidad bucal, por usarlos con las manos sucias o por elegir un lugar de almacenamiento inadecuado", ahondaba Rivas.

Así, la odontóloga Lucía Baquero tampoco recomienda usar mondadientes para limpiar los restos de comida que se acumulan en nuestra boca. "Nunca usaría palillos de madera para limpiar entre mis dientes ya que pueden dañar mucho las encías. Es mejor optar con hilo dental o con cepillos interdentales, que son más seguros y recomendados", advierte en el video.

Por último, la doctora recomienda no poner la tapa al cepillo de dientes jamás. "Dejaría que se seque sin tapa y la pondría solo si quiero transportarlo", explica en el video. "Es mejor dejarlo secar al aire y usar la tapa solo al transportarlo", añade en el post. Pese a que el común de los mortales cree que tapándolo protege las cerdas del polvo, de otras bacterias o del simple roce con otros cepillos, lo cierto es que se trata de una práctica desaconsejada.

La realidad es que los ambientes húmedos propician la proliferación de todo tipo de microorganismos y la tapa los acaba ‘encerrando’ en un espacio muy pequeño. Así, lo más recomendable es enjuagar bien el cepillo después de su uso, de tal manera que eliminemos la suciedad y los restos de pasta dental, y guardarlo en un recipiente limpio y preferiblemente solo y en posición vertical. De esta manera no se transmitirán virus ni bacterias de otros cepillos.