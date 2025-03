El cardiólogo Aurelio Rojas advierte sobre este detalle de tu corazón: “Si no está normal, ve al médico”

El electrocardiograma (ECG) es una herramienta clave en la evaluación de la salud cardiovascular. Sin embargo, para muchas personas, interpretar sus resultados puede parecer una tarea imposible sin conocimientos en medicina. El cardiólogo Aurelio Rojas ha compartido en un video de Instagram algunas claves sencillas para identificar si un electrocardiograma es normal o si hay señales de alerta que requieren atención médica inmediata.

El primer aspecto a observar en un electrocardiograma es la regularidad de los "piquitos" verticales, conocidos como ondas R. "Hay que fijarse que los piquitos verticales siempre tengan la misma distancia", explica Rojas. Si la distancia entre ellos varía de manera irregular, podría indicar una arritmia, es decir, una alteración en el ritmo del corazón. Las arritmias pueden ser benignas en algunos casos, pero también pueden estar asociadas con problemas cardíacos graves.

El segundo paso es observar la distancia entre cada "piquito" para identificar la frecuencia cardíaca. "Si la distancia entre los piquitos es muy corta, tienes taquicardia; si es muy larga, bradicardia", advierte el especialista. La taquicardia se refiere a una frecuencia cardíaca acelerada, mientras que la bradicardia implica un ritmo anormalmente lento. Ambas condiciones pueden tener múltiples causas, desde el estrés o la deshidratación hasta problemas cardíacos subyacentes.

El ancho de los "piquitos"

Otro factor importante es la anchura de los "piquitos" en el electrocardiograma. "En verdad tienen que ser estrechos, no deben ser anchos. Lo normal es que sea un piquito muy finito. Si es ancho, problema", advierte Rojas. Las ondas anchas pueden indicar trastornos en la conducción eléctrica del corazón, como bloqueos de rama, lo que podría afectar el funcionamiento del órgano y requerir evaluación médica.

El último aspecto clave para analizar es la forma de la onda después del "piquito". "Tenéis que ver que la onda después del pico sea hacia arriba. Si es hacia abajo y hay varias consecutivas en diferentes líneas: isquemia o infarto", explica el cardiólogo. La isquemia ocurre cuando el corazón no recibe suficiente oxígeno, lo que puede derivar en un infarto si no se trata a tiempo. Por ello, cualquier alteración en esta onda es motivo para acudir al médico de inmediato.

El doctor Rojas recalca que estas claves no sustituyen la interpretación de un profesional, pero pueden ayudar a las personas a detectar posibles anomalías. "Así puedes saber si tu electro está bien o no. Si no está normal, al médico", concluye el especialista.

Conocer estos aspectos básicos del electrocardiograma puede ser útil para detectar signos de alerta en el ritmo cardíaco y acudir a un especialista a tiempo. Ante cualquier anomalía, es fundamental buscar atención médica para un diagnóstico preciso y tratamiento adecuado.