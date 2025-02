La contaminación ya causa más de 200.000 casos de cáncer de pulmón en todo el mundo y unos 750 en España

El cáncer de pulmón es el tipo de tumor más mortal en el mundo. En España es el segundo más común, solo superado por el de mama, y se espera que en 2025 se detecten más de 34.000 nuevos casos. Su factor de riesgo principal es el tabaco, pero no es el único. La contaminación también se está convirtiendo en uno de los protagonistas de esta enfermedad. Un estudio reciente ha detectado que en 2022 se diagnosticaron más de 750 casos en España atribuibles a este agente.

Esta cifra es "pequeña, pero significativa", dice Bartomeu Massutti, secretario del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) y jefe de Oncología del Hospital Doctor Balmis de Alicante. El cáncer de pulmón es el que tiene una mayor incidencia y mortalidad en todo el mundo. En 2022, se detectaron unos 2,5 millones de pacientes, pero los patrones de incidencia por subtipo han cambiado radicalmente en las últimas décadas.

El oncólogo espera que estas cifras vayan en aumento con el paso de los años. Ahora, el 20% de los tumores de pulmón se detectan en no fumadores. A medida que vayan disminuyendo los diagnósticos ligados al tabaco, por la reducción de la exposición, las cifras provocadas por otros factores, entre ellos la contaminación, será mayor.

De hecho, dentro del grupo de no fumadores, la contaminación solo se ve superada como factor de riesgo por el radón, un gas radiactivo que se libera de forma natural en las rocas, la tierra y el agua. Aun así, todavía no se podrían equiparar la polución y el tabaco como amenaza para padecer esta patología.

Este último hallazgo publicado en The Lancet Respiratory es fruto de un análisis de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), de la OMS. Tras estudiar la incidencia de los distintos subtipos de la enfermedad en el mundo, el más común es el adenocarcinoma, afirman.

Esta patología supuso el 45,6% de los casos en todo el mundo de cáncer de pulmón entre hombres y el 59,7% en mujeres. Las mismas cifras en 2020 fueron del 39,0% para ellos y del 57,1% para ellas. El adenocarcinoma representó hasta el 70% de los casos de cáncer de pulmón entre quienes nunca fumaron, según la agencia de la OMS.

Aunque ellos suponen más casos en total, ellas les han adelantado en incidencia. La detección de nuevos diagnósticos en mujeres ha experimentado un crecimiento "alarmante" en España, define Alberto Ruano, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública y coordinador de epidemiología del GECP. "El año que viene habrá más muertes en mujeres por cáncer de pulmón que por cáncer de mama", adelanta.

Aun así, el catedrático hace hincapié en que no debe darse la voz de alarma con la polución como factor de riesgo en España. Hay otras zonas donde sí que tiene un impacto mucho mayor, como los países de Europa del Este o Asia, agrega.

En China, se detectaron más de 835.000 casos asociados con la contaminación, según el análisis de la IARC. Para ver la comparativa, la potencia asiática registró 6,15 casos en hombres por cada 100.000 habitantes y 4,25 en mujeres. Las cifras españolas son de 0,94 diagnósticos por cada 100.000 habitantes para ellos y 0,52 para ellas.

La contaminación como factor de riesgo

Massutti, jefe de Oncología del Hospital doctor Balmis de Alicante, hace una aproximación de la escala de riesgos que se pueden estimar para desarrollar el cáncer de pulmón. En los dos primeros puestos está el tabaco, primero con la exposición activa y después con la pasiva. En tercer lugar, el especialista menciona el gas radón y la contaminación "la deberíamos situar en la cuarta posición", señala.

El secretario de GECP también habla de que en algunos casos puede producirse una potenciación. Por ejemplo, personas que hayan fumado a lo largo de su vida y están expuestas a la polución, tienen más riesgo que si solamente contaran con uno de los dos factores de riesgo.

Ruano resalta la necesidad de considerar la importancia de los diferentes factores de riesgo conjuntamente. "El peso de la contaminación ambiental frente al consumo activo de tabaco, es pequeño". No obstante, eso no significa que no se deban vigilar los efectos de la polución en este sentido. "No solo aumenta el peligro de sufrir cáncer de pulmón, también el de otras enfermedades".

Trabajos como este, considera Massutti, refuerzan la necesidad de proteger a la población de la polución, "sobre todo en zonas urbanas". En este sentido, aunque España no suspende la materia, "siempre se puede hacer más", dice Ruano. El catedrático también reconoce que, en el país, los ciudadanos todavía tienen poca información sobre el grado de exposición a diferente materia particular.

Otro aspecto que destaca el secretario de GECP es que este tipo de efectos también se ven con el tiempo. "Estos casos que se atribuyen ahora no son de la contaminación del año pasado, son de hace 20 o 30 años", argumenta.